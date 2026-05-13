Nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi sia indoor che outdoor, le pavimentazioni rappresentano un elemento tecnico fondamentale. La qualità della pavimentazione incide direttamente sulle prestazioni e le performance, sulla sicurezza degli atleti e sulla durata dell'impianto nel tempo.

In questo contesto, Icobit ha sviluppato MATCH - Sports Flooring: una linea di rivestimenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa, progettata per rispondere alle esigenze tecniche di campi da tennis, impianti multisport, piste ciclabili e aree urbane. Un sistema costruito sulla sinergia tra elasticità, resistenza e performance di gioco.

Indice

Caratteristiche tecniche dei sistemi MATCH I prodotti della linea MATCH Sistemi per ogni disciplina sportiva Requisiti tecnici e normativi Criteri di scelta e applicazione Pavimentazioni sportive: un investimento tecnico duraturo

Caratteristiche tecniche dei sistemi MATCH

I sistemi MATCH by Icobit sono formulati per garantire un equilibrio ottimale tra elasticità strutturale e compattezza superficiale. Questa combinazione è essenziale per prevenire la formazione di crepe, distacchi e degradi prematuri causati da carichi dinamici, escursioni termiche e agenti atmosferici.

Le resine acriliche in emulsione acquosa, base tecnologica dell'intera gamma, assicurano elevata resistenza ai raggi UV e stabilità cromatica nel tempo. Le formulazioni monocomponenti, pronte all'uso, semplificano le operazioni di posa riducendo i margini di errore in fase di posa e garantendo uniformità delle prestazioni su ogni area e tipologia di supporto.

I sistemi MATCH sono compatibili con supporti in cemento e conglomerati bituminosi, condizione frequente nelle opere di riqualificazione di impianti sportivi esistenti previste dal PNRR. La gamma include soluzioni multistrato rinforzate per contesti ad alto stress strutturale.

I prodotti della linea MATCH

La gamma MATCH comprende prodotti specifici per ogni fase applicativa e ogni esigenza tecnica:

Icosport Smart : rivestimento monocomponente colorato in emulsione acquosa, additivato con minerali selezionati. Adatto per la realizzazione multistrato di pavimentazioni sportive su diverse tipologie di supporto.

: rivestimento monocomponente colorato in emulsione acquosa, additivato con minerali selezionati. Adatto per la realizzazione multistrato di pavimentazioni sportive su diverse tipologie di supporto. Icosport Prime : rivestimento monocomponente con micro-cariche selezionate, destinato alla realizzazione di strati finali elastici. Garantisce comfort di rimbalzo e risposta dinamica della superficie.

: rivestimento monocomponente con micro-cariche selezionate, destinato alla realizzazione di strati finali elastici. Garantisce comfort di rimbalzo e risposta dinamica della superficie. Icosport Top : formulazione per finiture di pregio, indicata per superfici che richiedono elevata qualità estetica e durabilità tecnica.

: formulazione per finiture di pregio, indicata per superfici che richiedono elevata qualità estetica e durabilità tecnica. Icopav City : rivestimento colorato in emulsione acquosa per piste ciclabili, aree ludiche e superfici urbane, con buona resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici.

: rivestimento colorato in emulsione acquosa per piste ciclabili, aree ludiche e superfici urbane, con buona resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. Icosport Color : vernice protettiva acrilica per la delimitazione dei campi da gioco e la segnaletica orizzontale, con elevata visibilità e resistenza all'usura.

: vernice protettiva acrilica per la delimitazione dei campi da gioco e la segnaletica orizzontale, con elevata visibilità e resistenza all'usura. Icosport Rasante : rasante in fase acquosa a base di resine acriliche ed inerti silicei, indicato per il livellamento di supporti bituminosi irregolari prima dell'applicazione degli strati successivi.

: rasante in fase acquosa a base di resine acriliche ed inerti silicei, indicato per il livellamento di supporti bituminosi irregolari prima dell'applicazione degli strati successivi. Isolpad: materassino in gomma SBR per la riduzione dei carichi d'urto su superfici indoor e outdoor, componente fondamentale nei sistemi combinati ad alta elasticità.

Sistemi per ogni disciplina sportiva

A partire dai prodotti della gamma MATCH, Icobit ha sviluppato sistemi applicativi completi, differenziati per disciplina, livello prestazionale e tipologia di impianto. Ogni sistema è progettato per rispondere a specifici requisiti di rimbalzo, ammortizzazione e resistenza superficiale.

Sistemi per campi da tennis

Per i campi da tennis, la linea prevede quattro sistemi distinti:

Volée : sistema multistrato colorato a base di resine acriliche per rimbalzo standard, adatto a tutte le categorie di giocatori su superfici interne ed esterne.

: sistema multistrato colorato a base di resine acriliche per rimbalzo standard, adatto a tutte le categorie di giocatori su superfici interne ed esterne. Volée Pro : rivestimento colorato per rimbalzo medio-veloce, ottimale per competizioni di livello elevato.

: rivestimento colorato per rimbalzo medio-veloce, ottimale per competizioni di livello elevato. Volée Soft : sistema combinato resine acriliche e materassino in gomma granulare, con elevato comfort di gioco e riduzione del carico articolare.

: sistema combinato resine acriliche e materassino in gomma granulare, con elevato comfort di gioco e riduzione del carico articolare. Volée Soft Pro : versione professionale del sistema combinato, per pavimentazioni sportive da tennis di alto livello agonistico.

: versione professionale del sistema combinato, per pavimentazioni sportive da tennis di alto livello agonistico. Volée Prestige: rivestimento acrilico per rimbalzo medio-veloce, adatto a superfici interne ed esterne con requisiti estetici elevati.

Sistemi per impianti multisport

Per campi polivalenti destinati a basket, calcio a 5, pallavolo e discipline affini, Icobit ha sviluppato:

Pressing : rivestimento elastico per pavimentazioni sportive polivalenti, con caratteristiche di ammortizzazione adeguate all'uso intensivo.

: rivestimento elastico per pavimentazioni sportive polivalenti, con caratteristiche di ammortizzazione adeguate all'uso intensivo. Pressing Shot : sistema combinato multistrato acrilico e materassino in gomma granulare, per impianti professionali ad alta frequenza di utilizzo.

: sistema combinato multistrato acrilico e materassino in gomma granulare, per impianti professionali ad alta frequenza di utilizzo. Level: sistema personalizzabile per spessori e destinazioni d'uso variabili, adatto alla realizzazione di pavimentazioni polivalenti su misura.

Sistemi per superfici specializzate

Re-play : sistema multistrato rinforzato con rete in fibra di vetro per applicazioni su superfici sportive esistenti con elevate sollecitazioni strutturali.

: sistema multistrato rinforzato con rete in fibra di vetro per applicazioni su superfici sportive esistenti con elevate sollecitazioni strutturali. Urban Sprint : rivestimento colorato resistente all'abrasione e ai raggi UV per piste ciclabili e aree urbane.

: rivestimento colorato resistente all'abrasione e ai raggi UV per piste ciclabili e aree urbane. Atletic: sistema specifico per piste di atletica, con prestazioni garantite nel tempo in ambienti ad alta intensità d'uso.

Requisiti tecnici e normativi

La progettazione di pavimenti sportivi è regolata da normative europee e standard internazionali che definiscono i criteri minimi di prestazione. Tra i riferimenti più rilevanti figurano le norme EN 14904 per le superfici sportive indoor e le linee guida ITF (International Tennis Federation) per la classificazione della velocità delle superfici da tennis.

I sistemi applicativi MATCH sono progettati per soddisfare i principali parametri tecnici richiesti da queste normative:

Assorbimento degli impatti

Deformazione controllata

Attrito superficiale adeguato alla disciplina sportiva

Resistenza alla trazione e alla flessione

Stabilità dimensionale in relazione alle variazioni termiche

La conformità a questi standard è particolarmente rilevante per gli impianti destinati a competizioni federali o comunali, dove la certificazione della pavimentazione è requisito obbligatorio per l'omologazione degli spazi.

Criteri di scelta e applicazione

La selezione del sistema applicativo corretto dipende da una serie di variabili tecniche che devono essere valutate in fase progettuale. I principali fattori da considerare sono:

Tipologia di supporto : massetto cementizio o conglomerato bituminoso richiedono preparazioni differenti e primer specifici.

: massetto cementizio o conglomerato bituminoso richiedono preparazioni differenti e primer specifici. Destinazione d'uso : il tipo di disciplina o sport praticato e la frequenza di utilizzo determinano la scelta tra sistemi monostrato e multistrato, e tra rivestimenti standard e combinati con materassino.

: il tipo di disciplina o sport praticato e la frequenza di utilizzo determinano la scelta tra sistemi monostrato e multistrato, e tra rivestimenti standard e combinati con materassino. Contesto ambientale : le superfici outdoor devono garantire resistenza agli agenti atmosferici e all'irraggiamento UV prolungato.

: le superfici outdoor devono garantire resistenza agli agenti atmosferici e all'irraggiamento UV prolungato. Livello prestazionale richiesto: gli impianti ad uso agonistico richiedono caratteristiche di rimbalzo ed elasticità più stringenti rispetto ad impianti amatoriali o scolastici.

L'applicazione dei sistemi MATCH prevede in genere una sequenza operativa strutturata: verifica e preparazione del supporto, stesura dello strato di primer o rasante ove necessario, applicazione degli strati intermedi di resina e infine della finitura cromatica. Nei sistemi combinati, il materassino in gomma SBR viene posato prima degli strati acrilici, in modo da integrare un adeguato livello di comfort nella struttura complessiva.

La corretta esecuzione di ogni fase garantisce l'adesione ottimale tra gli strati, la continuità della superficie e la durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Per i pavimenti sportivi di nuova costruzione o riqualificazione, la scelta del sistema applicativo adeguato rappresenta la base tecnica dell'intero intervento.

Pavimentazioni sportive: un investimento tecnico duraturo

La realizzazione di pavimenti sportivi di qualità è il risultato di un processo tecnico articolato, in cui la scelta dei materiali e dei sistemi applicativi riveste un ruolo determinante. La linea MATCH by Icobit offre ai progettisti, alle imprese specializzate e ai direttori lavori un sistema completo, tecnico e modulare, capace di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di impianto sportivo.

I vantaggi tecnici principali dei sistemi MATCH possono essere riassunti in quattro aree:

Sicurezza : superfici antiscivolo e capacità di assorbimento degli impatti che riducono il rischio di infortuni da caduta o sovraccarico articolare.

: superfici antiscivolo e capacità di assorbimento degli impatti che riducono il rischio di infortuni da caduta o sovraccarico articolare. Comfort prestazionale : le caratteristiche elastiche dei sistemi combinati garantiscono una risposta dinamica ottimale per lunghe sessioni di allenamento e competizione.

: le caratteristiche elastiche dei sistemi combinati garantiscono una risposta dinamica ottimale per lunghe sessioni di allenamento e competizione. Durabilità : la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV assicura una vita utile prolungata anche su superfici outdoor soggette a uso intensivo.

: la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV assicura una vita utile prolungata anche su superfici outdoor soggette a uso intensivo. Versatilità applicativa: la gamma copre un ampia gamma di discipline sportive e contesti d'uso, con sistemi differenziati per prestazioni e requisiti normativi.

In un settore dove la performance di gioco e la sicurezza degli atleti sono requisiti imprescindibili, disporre di soluzioni tecniche consolidate e prestazionali rappresenta una garanzia sia per i committenti pubblici che per i gestori privati di strutture sportive. I sistemi MATCH si inseriscono in questo contesto come risposta tecnica strutturata, costruita su anni di sviluppo applicativo e conoscenza delle superfici sportive, anche nelle opere di riqualificazione urbana indotte dal PNRR.