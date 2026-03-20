Le resine per pavimentazioni sportive rappresentano una soluzione rivoluzionaria ed estremamente all’avanguardia per la realizzazione e la riqualificazione di aree urbane ed impianti sportivi dedicati a diverse tipologie di sport, garantendo sicurezza, performance e durabilità.

Icobit Italia, specialista nella produzione di membrane liquide impermeabilizzanti e rivestimenti resinosi industriali e per lo sport, ha sviluppato la linea MATCH – Sports Flooring, un sistema completo progettato per soddisfare le esigenze di ogni disciplina sportiva, dal tennis al basket passando per aree urbane e piste ciclabili. Queste pavimentazioni continue ed elastiche, prive di giunzioni, offrono un rimbalzo ottimale della palla ed un eccellente assorbimento degli urti, riducendo drasticamente il rischio di infortuni e migliorando il comfort per atleti e utenti in genere.

Caratteristiche distintive della linea MATCH

La gamma MATCH si distingue per la sua versatilità e polivalenza, applicabile sia indoor che outdoor su supporti in cemento o asfalto. I sistemi sono formulati con resine acriliche in emulsione acquosa, che assicurano protezione dai raggi UV e dagli agenti atmosferici aggressivi. Tra le soluzioni principali di questa linea, possiamo trovare Volée e Volée Soft Pro per campi da tennis, capaci di garantire un rimbalzo medio-veloce conforme agli standard ITF, con varianti elastiche rinforzate da materassini in gomma SBR (Isolpad) per un assorbimento urti superiore.

Pressing e Pressing Shot che si rivolgono invece a campi polivalenti per basket, pallavolo e calcio a 5, dotati di grip multidirezionale e resistenza all'usura. Urban Sprint e Atletic sono ottimizzati per piste ciclabili e atletica leggera, con proprietà antiscivolo anche in condizioni umide e resistenza a idrocarburi. Per aree gioco protette, Jump fornisce un effetto antitrauma, ideale per parchi e scuole.

Vantaggi prestazionali e di sicurezza

I rivestimenti MATCH rappresentano un’eccellenza in termini di parametri per parametri sportivi: prevengono scivolamenti, elasticità che attenua stress articolari e uniformità superficiale per agevolare i rimbalzi. I prodotti di questa linea targata Icobit resistono inoltre ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all’usura.

Sostenibilità e conformità agli standard

Icobit integra principi green nella linea MATCH: formulazioni a basso contenuto di VOC e con Dichiarazioni Ambientali EPD. Soddisfano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici. L'assenza di solventi aggressivi rende l'applicazione sicura per operatori e utenti, senza emissioni nocive.

Queste caratteristiche le rendono perfette per progetti di rigenerazione urbana sostenibile, dove durabilità ed eco-compatibilità sono prioritarie.

Riqualificazione urbana e impatto sociale

I sistemi resinosi liquidi Icobit, si integrano idealmente nei programmi di rigenerazione urbana, trasformando aree in disuso o degradate, in spazi riqualificati, moderni e accessibili a tutti per lo sport e il tempo libero.

La posa rapida e versatile riduce costi e tempi di cantiere, mentre la resistenza agli agenti atmosferici e a diverse forme di degradazione, garantisce una manutenzione ordinaria minima.

Questi progetti non solo promuovono attività fisica e impatto sociale positivo all’interno di aree urbane, ma incrementano il valore patrimoniale degli immobili, allineandosi a strategie di sviluppo sostenibile dei Comuni italiani.​

Pavimentazioni sportive: Icobit è la scelta vincente

La linea MATCH rappresenta l'evoluzione delle pavimentazioni sportive: versatilità per diverse tipologie di sport, ma anche per piste ciclabili e aree giochi per i più piccoli; certificazioni rigorose per sicurezza e durabilità; rispetto di criteri di sostenibilità per appalti “green”; facilità di riqualificazione senza interventi invasivi.

Dai campi da tennis Volée Pro alle aree Jump antitrauma, Icobit offre performance certificate che riducono infortuni, ottimizzano il gioco e durano nel tempo. Con supporto tecnico dedicato e formulazioni innovative, Icobit Italia è l'alleato affidabile per professionisti, enti, organizzazioni e società che cercano l’eccellenza nella realizzazione di impianti sportivi polivalenti e nella riqualificazione di aree urbane.