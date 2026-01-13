La giurisprudenza, in materia di perdita delle agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi, e in particolare del Superbonus, ha mostrato un andamento tutt’altro che uniforme nell’inquadramento del danno conseguente al mancato accesso all’incentivo, generando non poche incertezze applicative per i soggetti coinvolti, loro malgrado, nelle varie vicissitudini. Numerose pronunce, anche a fronte di errori progettuali o di esecuzione accertati, faticano a riconoscere il mancato accesso all’incentivo come un danno certo, qualificandolo invece come perdita di chance.

In questa prospettiva, il beneficio fiscale viene considerato un risultato meramente eventuale, condizionato da molteplici fattori e non automaticamente riconducibile alla condotta del tecnico o dell’impresa. Tale impostazione ha spesso condotto a un ridimensionamento del risarcimento, se non addirittura alla sua esclusione, sul presupposto che il committente non avrebbe comunque avuto la certezza di conseguire l’agevolazione.

In questo contesto si inserisce in modo particolarmente significativo la sentenza n. 779 del 4 dicembre 2025 del Tribunale Ordinario di Arezzo, che, pur riguardando l’Ecobonus ordinario e non il Superbonus, si distingue per un’impostazione argomentativa diversa e per certi versi controcorrente. L’interesse della decisione non risiede tanto nella tipologia di incentivo coinvolto, quanto nel modo in cui il giudice ricostruisce il rapporto tra obbligazione tecnica, inadempimento e perdita del beneficio fiscale.

I fatti di causa e l’origine della perdita dell’Ecobonus

La controversia trae origine da un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione conservativa e la riqualificazione energetica di un immobile. Il progetto esecutivo, la SCIA e la documentazione tecnica allegata prevedevano in maniera puntuale e vincolante uno specifico intervento di coibentazione della copertura, con indicazione dei materiali, dello spessore complessivo e del valore di trasmittanza termica da conseguire.

Tale valore, pari a 0,26 W/mqK, non costituiva un parametro meramente indicativo, ma rappresentava un requisito essenziale sia per il rispetto della normativa sul contenimento energetico sia per l’accesso all’Ecobonus.

A lavori ultimati, il committente, nel tentativo di procedere alle asseverazioni necessarie per la fruizione del beneficio fiscale, veniva informato dal tecnico incaricato che l’opera realizzata non consentiva il raggiungimento delle prestazioni previste. L’intervento risultava infatti difforme dal progetto autorizzato, con conseguente impossibilità di accedere all’agevolazione.

Da qui l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, comprensivi non solo dei costi di ripristino e del maggior fabbisogno energetico, ma anche della perdita dell’Ecobonus. L’impresa appaltatrice, dal canto suo, sosteneva di non essere stata informata della volontà del committente di beneficiare dell’incentivo fiscale e di aver operato sulla base di modifiche concordate in corso d’opera, contestando così il nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato.

Il ruolo decisivo della CTU e l’accertamento dell’errore tecnico

Il passaggio decisivo della sentenza è rappresentato dall’articolato accertamento tecnico svolto nel corso del giudizio che ha fornito al giudice una base tecnica solida e coerente su cui fondare la decisione.

La consulenza ha accertato che il pacchetto di copertura realizzato differiva in modo significativo da quello progettato e autorizzato. In particolare, il valore di trasmittanza termica ottenuto a seguito dell’intervento risultava pari a circa 0,322 W/mqK, a fronte del valore di 0,26 W/mqK previsto dal progetto e necessario per l’accesso all’Ecobonus. Si tratta di uno scostamento tutt’altro che marginale, idoneo di per sé a precludere il rispetto dei requisiti richiesti.

Tale divario derivava da un erroneo “fraintendimento” della stratigrafia e dei materiali adottati. Il materiale isolante utilizzato non corrispondeva a quello indicato nel capitolato e nella stratigrafia progettuale: la stiferite prevista era stata sostituita con polistirene estruso, caratterizzato da una conducibilità termica più elevata e, quindi, da prestazioni inferiori a parità di spessore. Anche lo spessore complessivo dell’isolamento risultava inferiore a quello progettato.

L’opera, dunque, non solo risultava difforme dal progetto autorizzato, ma strutturalmente inidonea a conseguire le prestazioni energetiche dichiarate. È proprio questa ricostruzione tecnica puntuale, basata su dati numerici verificabili, a consentire di affermare che la perdita dell’Ecobonus non è frutto di un’incertezza, ma la conseguenza diretta di un errore tecnico ben individuato.

Dalla perdita di chance al danno emergente

Muovendo da tali accertamenti, il Tribunale giunge a una qualificazione del danno che si discosta consapevolmente dall’orientamento giurisprudenziale più diffuso. La perdita dell’Ecobonus non viene ricondotta alla categoria della perdita di chance, poiché il beneficio fiscale non dipendeva da un esito aleatorio o da valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

Se l’opera fosse stata realizzata conformemente al progetto, il diritto alla detrazione sarebbe sorto automaticamente, in presenza di requisiti già incorporati nel titolo edilizio e nel contenuto dell’obbligazione contrattuale. L’errore tecnico di esecuzione ha invece reso definitivamente impossibile la fruizione dell’agevolazione, determinando una perdita attuale, concreta e certa.

Il giudice ritiene irrilevante la mancata manifestazione espressa della volontà del committente di accedere al beneficio fiscale, poiché ciò che rileva è la conformità dell’opera alle caratteristiche tecniche promesse e contrattualmente assunte. La perdita dell’Ecobonus viene così qualificata come danno emergente e liquidata per l’intero importo dell’agevolazione non fruita.

La sentenza offre uno spunto di particolare interesse per il contenzioso in materia di bonus edilizi, mostrando come una consulenza tecnica rigorosa e ben argomentata possa incidere in modo determinante sull’inquadramento giuridico del danno. In un panorama giurisprudenziale ancora incerto, essa evidenzia che la distinzione tra chance e danno certo non è una questione teorica, ma il risultato diretto della qualità dell’accertamento tecnico e della capacità di dimostrare che il beneficio fiscale non era una semplice aspettativa, bensì un’utilità economica già progettualmente incorporata nell’opera promessa.

A cura di Cristian Angeli

Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi

www.cristianangeli.it