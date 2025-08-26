Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica

Palazzo Spada chiarisce i confini tra edilizia libera e abuso in area vincolata: non basta chiamarlo “pergolato” per evitare sanzioni e demolizione

di Redazione tecnica - 26/08/2025

Quali limiti devono rispettare le strutture amovibili per rientrare in edilizia libera? Quando è sufficiente una D.I.A./SCIA e quando serve l’autorizzazione paesaggistica? È legittima l’ordinanza di ripristino anche in presenza di una SCIA in sanatoria?

Pergolato su terrazza in area vincolata: è edilizia libera?

Sono le domande alla base della sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2025, n. 6933, che si inserisce in un filone giurisprudenziale particolarmente rilevante per chi opera in ambiti urbanisticamente e paesaggisticamente sensibili, affrontando il caso di un intervento su terrazza coperta al piano attico, originariamente assentito tramite D.I.A. e successivamente ritenuto difforme per consistenza e caratteristiche strutturali.

 Le ricorrenti avevano realizzato nel 2014 una copertura in legno su terrazzo, qualificata come “porticato in struttura lignea con copertura a tegole”, con dichiarata amovibilità. L’intervento, assentito con D.I.A. previa autorizzazione paesaggistica, è stato tuttavia oggetto di rilievi tecnici nel 2020, da cui è emersa una significativa difformità rispetto al titolo dichiarato.

Tra le difformità rilevate: un aumento di superficie coperta di circa 18 mq oltre il limite del 50% stabilito da normativa comunale, un aggetto non previsto di 60 cm, una maggiore altezza e alcune chiusure laterali con vetri e pannelli trasparenti. Da qui l’ordinanza di ripristino ex art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), confermata dal TAR e quindi impugnata al Consiglio di Stato.

INDICE

1
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
2
Le norme di riferimento
3
Analisi tecnica: qualificazione del manufatto e titoli necessari
4
La decisione del Consiglio di Stato
