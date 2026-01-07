Quadro normativo di riferimento

La decisione del Consiglio di Stato si colloca all’interno di un quadro normativo e giurisprudenziale che coinvolge diversi aspetti interessanti in ambito edilizio.

Un primo snodo riguarda la distinzione tra pergolato e tettoia. La giurisprudenza ha chiarito che il pergolato può rientrare nell’edilizia libera solo se conserva caratteristiche di leggerezza e precarietà, risultando privo di una copertura stabile e non idoneo a determinare la creazione di nuovi volumi o superfici utili. In tali casi, l’intervento è riconducibile all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.

Diversamente, quando la struttura è dotata di una copertura non facilmente amovibile, anche solo parziale, essa perde la propria natura accessoria e assume la qualificazione di tettoia, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia, in quanto idonea a incidere in modo stabile sull’organismo edilizio e sul prospetto.

Un secondo profilo centrale riguarda la nozione di manutenzione ordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001. Secondo un orientamento ormai consolidato, tali interventi presuppongono l’esistenza di un manufatto legittimamente realizzato. Ne discende che non è possibile qualificare come manutenzione ordinaria interventi eseguiti su strutture abusive, neppure quando abbiano natura meramente sostitutiva o conservativa.

Particolarmente rilevante, nel caso di specie, è poi il tema della datazione delle opere e del relativo onere probatorio, con specifico riferimento alla realizzazione ante 1° settembre 1967.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che spetta al privato dimostrare che il manufatto sia stato realizzato in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato del titolo edilizio, e quindi prima del 1967, non potendo tale onere essere trasferito sull’Amministrazione.

La prova della preesistenza ante ’67 deve essere rigorosa e puntuale e non può fondarsi su mere dichiarazioni di parte o su presunzioni generiche, soprattutto nei contesti territoriali in cui risultava già vigente una disciplina edilizia locale che imponeva il rilascio di un titolo abilitativo anche prima di tale data.

In questo quadro, assume un ruolo sempre più significativo il ricorso a strumenti di riscontro oggettivo, come le immagini satellitari storiche (Google Earth e analoghi), utilizzate sia dalle amministrazioni che dai giudici per verificare la reale consistenza e la cronologia dei manufatti, riducendo ulteriormente gli spazi di incertezza probatoria in ordine alla loro effettiva data di realizzazione.