La decisione del Consiglio di Stato

Nel ricostruire il quadro della controversia, il Consiglio di Stato ha innanzitutto escluso l’esistenza di un giudicato esterno, come invece sostenuto dalla proprietaria, derivante da una precedente sentenza del TAR del 2020 avente ad oggetto la sospensione dei lavori.

In quella sede, infatti, le valutazioni espresse sulle dimensioni del manufatto risultavano funzionali esclusivamente al profilo antisismico e non investivano la regolarità urbanistico-edilizia dell’opera, con la conseguenza che nessun accertamento definitivo poteva ritenersi formato sotto tale profilo.

Passando alla qualificazione dell’intervento, la Sezione ha ribadito un principio ormai consolidato: una struttura dotata di una copertura non facilmente amovibile, anche se parziale, non può essere qualificata come pergolato, ma deve essere ricondotta alla categoria della tettoia, con conseguente assoggettamento al regime del titolo edilizio.

Nel caso di specie, la copertura – installata in epoca successiva – aveva trasformato la struttura in un manufatto stabilmente incidente sull’organismo edilizio, sia per caratteristiche costruttive sia per consistenza dimensionale.

Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo al fatto che la tettoia occupasse circa il 20% della superficie dell’immobile, per una estensione di 15 mq e un’altezza compresa tra 2,5 e 3 metri, escludendo che potesse trattarsi di un’opera marginale o priva di rilevanza edilizia.

La nozione di “modestia” dimensionale, richiamata dal giudice di primo grado, è stata quindi ricondotta a una valutazione relativa, da compiersi in rapporto all’edificio nel suo complesso e all’impatto prodotto sul prospetto.

Un ulteriore passaggio centrale della decisione riguarda la datazione dell’opera. La tesi della realizzazione in epoca remota, anteriore al 1967, è stata ritenuta non dimostrata. Il Collegio ha ribadito che l’onere di provare la realizzazione del manufatto in epoca antecedente al 1° settembre 1967 grava sul privato, e non sull’Amministrazione, e che tale prova deve essere rigorosa e supportata da elementi oggettivi.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha valorizzato anche il dato secondo cui la copertura non risultava presente nelle immagini satellitari relative agli anni precedenti, elemento che si inserisce nel più ampio utilizzo di strumenti come Google Earth per la verifica della reale consistenza e della cronologia dei manufatti.

A ciò si aggiungeva, nel caso concreto, la presenza di una disciplina edilizia locale già vigente ben prima del 1967, che rendeva comunque infondato il richiamo a un’epoca “libera” da titoli abilitativi.

Nel complesso, il ragionamento del Collegio ha ricondotto la vicenda entro coordinate giuridiche ormai chiare: assenza di titolo originario, impossibilità di qualificare come manutenzione ordinaria interventi su opere abusive e mancata prova della preesistenza ante ’67, con conseguente legittimità dell’azione repressiva dell’Amministrazione.