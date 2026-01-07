Blumatica Energy
Pergolato o tettoia: il Consiglio di Stato su qualificazione opera, ante ’67 e prova della datazione con Google Earth

Palazzo Spada ribadisce quando la copertura rende l’opera ediliziamente rilevante, ribadendo l’onere probatorio a carico del privato e il ruolo delle immagini satellitari

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, l’appello del Comune è stato accolto, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando la conseguente legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Ci sono alcune indicazioni utili che la sentenza restituisce in maniera puntuale per l’attività tecnica quotidiana, sia in materia di qualificazione delle opere che in termini di interventi assentibili e, ancora di datazione delle opere:

  • il pergolato e la tettoia non sono categorie elastiche, ma sono soggetti a una valutazione caso per caso e in presenza di una copertura stabile scatta l’obbligo del titolo edilizio;
  • la manutenzione ordinaria non può mai riguardare un’opera abusiva;
  • la valutazione delle dimensioni di un’opera va sempre fatta in rapporto all’edificio nel suo complesso, non in termini assoluti;
  • la prova dell’epoca di realizzazione di un manufatto spetta al privato e deve essere rigorosa;
  • il richiamo all’edilizia libera richiede una verifica sostanziale, non solo descrittiva, delle caratteristiche dell’intervento.

Le categorie edilizie vanno quindi sempre definite in maniera rigorosa e coerente, anche quando si interviene su manufatti “storici” ma privi di una legittimazione certa, ancor di più quando strumenti come Google Earth o Google Maps non lasciano spazio ad alcun dubbio sulla preesistenza di un immobile.

