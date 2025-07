Pergotenda bioclimatica o tettoia? Le regole secondo il Consiglio di Stato

Quali sono i criteri per distinguere una pergotenda da una tettoia? Le strutture leggere sono sempre edilizia libera? E cosa succede se la copertura non è completamente retrattile?

Le “strutture leggere” e il contenzioso edilizio

Nell’ambito dell’edilizia privata, poche categorie di opere hanno generato tanti contenziosi quanto le cosiddette “strutture leggere”: pergolati, tettoie, pergotende, coperture mobili. Si tratta di manufatti spesso percepiti come semplici complementi d’arredo esterno, ma che in realtà possono incidere in modo rilevante su parametri urbanistici come sagoma, prospetto, volume e destinazione d’uso.

Il punto nodale è la qualificazione giuridica dell’intervento:

se rientra nell’edilizia libera, è “solo” necessario valutare gli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici, condominiali, …;

urbanistici, paesaggistici, condominiali, …; se invece è qualificabile come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, servirà il permesso di costruire o la SCIA.

A chiarire nuovamente la linea di confine interviene il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5918 dell’8 luglio 2025 che ci consente di ricordare le caratteristiche costruttive che deve possedere una “pergotenda bioclimatica” per poter essere considerata tale.