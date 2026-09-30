Una pergotenda chiusa con vetrate scorrevoli e riscaldata d’inverno si può installare senza permesso dopo il Salva Casa? Se il telo si ritira e le vetrate si aprono, resta comunque una semplice tenda? E chi la usa come sala ristorante rischia davvero di doverla demolire?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6181 del 31 luglio 2026, che entra nel dettaglio di alcune delle problematiche più sottovalutate e, allo stesso tempo, più gettonate davanti alla giustizia amministrativa: il regime dell’edilizia libera e le strutture “leggere”, come pergotende e vetrate panoramiche, che con il Salva Casa hanno trovato una collocazione più precisa all’interno del Testo Unico Edilizia.

Ma, benché siano contemplate all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, è altrettanto vero che per restare in questo regime devono avere determinate caratteristiche, non solo costruttive ma anche d’uso. È così che una pergotenda chiusa con vetrate, pavimentata e climatizzata non può più essere considerata una struttura leggera, ma diventa un nuovo volume, e questo anche se alcuni suoi elementi, come il telo e le vetrate, sono retrattili o amovibili.

Per chi gestisce un ristorante, un bar o un agriturismo significa che la sala ricavata sotto la copertura retrattile può finire in un’ordinanza di demolizione, e a nulla vale, quando l’insieme la rende utilizzabile tutto l’anno, che il telo si ritiri, che le vetrate siano scorrevoli o che la stufa sia un apparecchio autonomo.

E la lettera b-ter introdotta dal Decreto Salva Casa, che libera tende e tende a pergola, anche bioclimatiche, contiene essa stessa il divieto di creare spazi stabilmente chiusi, a cui i giudici si richiamano per respingere la tesi dell’edilizia libera.

Né basta aver indicato la pergotenda in una SCIA presentata anni prima, se ciò che è stato rappresentato era una semplice tenda e ciò che è stato costruito è una sala chiusa; e neppure regge la difesa della tettoia come pertinenza o come vetrata panoramica, quando anch’essa è chiusa sui quattro lati, riscaldata e usata come seconda sala.

Pergotenda e tettoia chiuse in un agriturismo: la vicenda

Tutto è cominciato con una segnalazione della Regione su alcune difformità nell'agriturismo annesso a un'azienda agricola. Nel sopralluogo dell'ottobre 2024 il Comune ha trovato due manufatti adibiti a sale di ristorazione.

Il primo, che il titolare chiamava pergotenda, misurava circa 62 metri quadrati per 187 metri cubi, con telo retrattile, vetrate scorrevoli su pilastri in acciaio, pavimento in gres, split, stufa a pellet con canna fumaria e banco bar. Il secondo, qualificato come tettoia, occupava circa 35 metri quadrati per 105 metri cubi, con copertura metallica, la stessa chiusura vetrata e riscaldamento amovibile. Per il verbale entrambi erano immobilizzati al suolo, stabilmente chiusi e usati in modo pressoché continuativo.

Il Comune ne ha ordinato la demolizione perché realizzati senza permesso di costruire. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso e il titolare si è rivolto a Palazzo Spada.

In appello ha sostenuto che la pergotenda fosse edilizia libera anche alla luce del Salva Casa, che il TAR avesse dato troppo peso alla stufa decidendo senza consulenza tecnica e che l'opera fosse già rappresentata in una SCIA del 2021, mai inibita né annullata. Ha poi descritto la tettoia come aperta sui quattro lati e riconducibile alle vetrate panoramiche amovibili o, in alternativa, a una pertinenza sanzionabile al più in via pecuniaria. Ha richiamato infine la disciplina regionale sulle serre stagionali.

Pergotende e VEPA dopo il Salva Casa: cosa dice l'art. 6 del Testo Unico Edilizia

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Tra gli interventi eseguibili senza titolo, la lettera b-ter, introdotta dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, comprende le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale è costituita da tende o tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili anche con strutture fisse di sostegno. La stessa disposizione precisa che in ogni caso queste opere non possono determinare uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e superfici.

La lettera b-bis, introdotta dal Decreto-Legge n. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022, ed estesa dal Salva Casa ai porticati, disciplina le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA), destinate a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici e di miglioramento delle prestazioni energetiche, purché non configurino spazi stabilmente chiusi capaci di generare nuova volumetria o di mutare la destinazione d'uso.

Fuori da questi confini l'opera che crea volume richiede il permesso di costruire, la cui mancanza è sanzionata con la demolizione dall'art. 31, mentre l'art. 37 riserva la sanzione pecuniaria agli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2.

Pergotenda con vetrate scorrevoli: quando serve il permesso di costruire

Il punto fermo da cui partono i giudici d'appello è la nozione consolidata di pergotenda, già ribadita dal Consiglio di Stato (sentenza n. 702/2026). È edilizia libera l'opera in cui l'elemento principale è la tenda e il sostegno ha funzione solo accessoria. Se invece l'insieme, pur fatto di elementi singolarmente leggeri, realizza uno spazio chiuso e stabile che crea volume e muta la destinazione dell'area esterna, si è davanti a una nuova costruzione.

Dal verbale di sopralluogo, che come atto pubblico ha un'efficacia probatoria qualificata, e dalle fotografie emerge una struttura chiusa, ancorata al suolo e priva di temporaneità. I giudici fanno propria la valutazione del TAR su un'intelaiatura metallica di notevole consistenza che altera stabilmente sagoma e prospetto del fabbricato. L'amovibilità delle vetrate e la natura retrattile del telo non bastano, perché conta la funzione di chiusura potenzialmente permanente che quegli elementi svolgono, e lo spazio, riscaldato d'inverno e climatizzato d'estate, diventa l'estensione stabile della sala di somministrazione.

Palazzo Spada precisa che a escludere la pergotenda non è la sola stufa ma il complesso dell'opera, e che la clausola della lettera b-ter sugli spazi stabilmente chiusi preclude anche la lettura fondata sul Salva Casa. I precedenti invocati dal titolare riguardano strutture più piccole e leggere, non comparabili per consistenza, impatto edilizio e destinazione. Lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 5828/2025) riconosce la pergotenda quando lo spazio mantiene la sua destinazione esterna senza diventare un ambiente stanziale chiuso e stabile, condizione che qui manca.

La SCIA del 2021 riguardava la ristrutturazione di un fabbricato, con la ridistribuzione di pareti interne e aperture. Vi era rappresentata una semplice pergotenda, non la sala chiusa poi realizzata, che lo stesso titolare ammetteva di chiudere d'inverno per un uso continuativo. Su questo punto, osservano i giudici, l'appello si è limitato a riproporre le tesi del primo grado. La disciplina sulle serre stagionali, infine, riguarda i soli manufatti asserviti alla produzione agricola e non si estende alle attività connesse come la ristorazione agrituristica.

Tettoia chiusa su quattro lati: pertinenza o nuova costruzione?

Per la tettoia i giudici confermano l'indirizzo, ribadito di recente dalla stessa Sezione, per cui è nuova costruzione ogni manufatto solido, stabile e immobilizzato al suolo. Restano sottratte al permesso di costruire solo le tettoie leggere, non tamponate su almeno tre lati, prive di autonomia funzionale e inidonee a creare un ambiente assimilabile a quello interno. Condividendo il TAR, la sentenza esclude anche la VEPA, libera finché non trasforma lo spazio esterno in un ambiente stanziale chiuso, ma non quando l'area, oltre che chiusa da vetrate, viene collegata agli impianti e dotata di riscaldamento (Consiglio di Stato, sentenza n. 607/2025). Qui lo spazio, chiuso sui quattro lati e riscaldato d'inverno, è diventato un'ulteriore sala di ristorazione, e vale anche per la tettoia il limite della lettera b-ter.

Cade anche la tesi della pertinenza urbanistica. È una nozione più ristretta di quella dell'art. 817 del codice civile e richiede un'opera modesta, priva di autonoma destinazione e senza incidenza sul carico urbanistico. A pesare sono la consistenza del manufatto e la sua autonomia funzionale all'interno del compendio. Una tettoia di rilevanti dimensioni, che occupa aree e volumi diversi dall'edificio principale, richiede quindi il permesso di costruire indipendentemente dal vincolo di servizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 4752/2026), senza spazio per la sanzione pecuniaria dell'art. 37.

Pergotenda o VEPA per bar e ristoranti: cosa deve verificare il progettista

Guardata con gli occhi del progettista, la qualificazione si gioca sulla somma degli elementi. Il telo retrattile, da solo, è compatibile con la lettera b-ter, ma le vetrate perimetrali, il pavimento, gli split, la stufa con canna fumaria e il banco bar danno alla superficie le prestazioni di un ambiente interno, utilizzabile in ogni stagione. Ogni elemento aggiunto dopo l’installazione va valutato con lo stesso metro, e il titolo presentato deve descrivere l’opera per come sarà usata, non per come appare il giorno del montaggio.

Anche se la pronuncia non lo affronta, sul piano sistematico la lettera b-bis riferisce le VEPA a balconi aggettanti, logge rientranti e porticati e chiede che le vetrate favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici. Sono requisiti pensati per l’involucro di un edificio, che per una struttura dotata di autonomia funzionale e destinata alla ristorazione vanno verificati prima ancora del problema della chiusura.

Pergotende chiuse e ordine di demolizione: cosa resta dell'edilizia libera dopo il Salva Casa

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR e con essa l'ordine di demolizione di entrambi i manufatti.

La pronuncia impone un metodo che guarda all'opera nel suo insieme e all'uso che se ne fa nei mesi freddi, non alla leggerezza dei componenti né all'etichetta scelta nella pratica edilizia. Per il gestore che vuole ampliare la sala all'aperto, come per il tecnico che firma la pratica, la domanda da porsi è se lo spazio resta esterno anche d'inverno, perché da quella risposta dipende la differenza tra un'opera libera e un abuso da demolire.

Il caso si inserisce in una giurisprudenza che, anche dopo il Salva Casa, legge le lettere b-bis e b-ter come liberalizzazione delle protezioni leggere e non come scorciatoia per nuove sale, e che resta attenta alla reversibilità della chiusura, tanto che il Consiglio di Stato (sentenza n. 7039/2026) ha annullato la demolizione di una pergotenda con teli laterali retrattili e rapidamente amovibili, non ritenendo provato un nuovo volume. La tenda serve a stare fuori meglio, non a portare dentro ciò che stava fuori.

Pergotenda chiusa con vetrate: le domande più frequenti

Una pergotenda chiusa con vetrate è edilizia libera?

Non quando l'insieme crea uno spazio stabilmente chiuso e utilizzabile tutto l'anno. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 6181/2026) vetrate scorrevoli, pavimentazione e impianti di climatizzazione, valutati insieme, trasformano la pergotenda in una nuova costruzione, che richiede il permesso di costruire.

Il Salva Casa ha liberalizzato le pergole bioclimatiche chiuse?

No. La lettera b-ter dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, introdotta dal Salva Casa, ammette senza titolo le tende e le tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, ma esclude espressamente le opere che creano uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi e superfici. Restano fermi il rispetto degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore e dei vincoli, a partire da quello paesaggistico.

Una tettoia chiusa con VEPA può essere considerata pertinenza?

Non quando ha dimensioni rilevanti, autonomia funzionale e viene usata come sala di un'attività, perché in urbanistica la pertinenza è limitata alle opere modeste e prive di incidenza sul carico urbanistico. Il d.P.R. n. 380/2001 qualifica comunque come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, gli interventi pertinenziali che superano il 20% del volume dell'edificio principale o che le norme tecniche dello strumento urbanistico considerano tali (art. 3, comma 1, lettera e.6).