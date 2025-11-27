Il decoro architettonico rappresenta uno dei limiti più delicati nella gestione delle proprietà esclusive all’interno del condominio. Pur non essendo definito dal legislatore, è richiamato dagli articoli 1120 e 1122 del Codice civile come parametro imprescindibile per valutare la compatibilità degli interventi che incidono sull’aspetto esterno del fabbricato.

Non solo: il rispetto del decoro è un profilo distinto e autonomo rispetto alla regolarità edilizia. Un’opera conforme a una CILA, a una SCIA o a un permesso di costruire può comunque risultare lesiva dell’estetica complessiva dell’edificio e, quindi, essere rimossa.

Cosa accade quindi quando un intervento pienamente regolare sotto il profilo edilizio entra in contrasto con le regole condominiali? E come si valuta, in concreto, l’impatto dell’opera su un concetto sfuggente come il decoro architettonico, soprattutto quando sull’edificio sono già presenti altri manufatti visibili e non omogenei?

Sono gli interrogativi che emergono dalla sentenza del Tribunale di Cosenza del 15 novembre 2025, n. 1724, chiamato a esprimersi sulla legittimità di una pergotenda installata su un terrazzo di proprietà esclusiva.

Pergotenda e decoro architettonico: due universi paralleli?

Nel caso in esame, gli interventi comprendevano la nuova pavimentazione, l’impermeabilizzazione, la formazione di muretti perimetrali e, soprattutto, l’installazione di una pergotenda fissata mediante bullonatura sulla superficie del terrazzo.

Tutte le opere risultavano eseguite in forza di una CILA regolarmente rilasciata dal Comune e di cui la CTU disposta dal giudice ha confermato la piena conformità al titolo edilizio. Non solo: la perizia ha accertato che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche funzionava correttamente e che gli ammaloramenti della facciata erano dovuti a difetti costruttivi originari, non agli interventi eseguiti.

L’unico punto rimasto oggetto di contestazione era la pergotenda: una struttura stabile, visibile dai prospetti e tale da modificare la percezione esterna dell’edificio. Il CTU ha rilevato che nel fabbricato erano presenti anche altri manufatti tecnicamente idonei a incidere sull’estetica, come verande e motocondensanti, ma ha puntualizzato che ciò non eliminava l’effetto della pergotenda rispetto all’impostazione originaria del fabbricato.