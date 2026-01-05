La mancata comunicazione di avvio del procedimento può realmente delegittimare un’ordinanza di demolizione? Quando si può parlare, senza forzature, di “pergotenda” come intervento di edilizia libera? E cosa accade all’ordine di demolizione nel caso di una successiva istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Pergotenda, edilizia libera e ordinanza di demolizione: interviene il TAR

Sono tre domande apparentemente semplici, ma che nella prassi hanno generato un fiume di contenzioso, soprattutto nei casi in cui interventi presentati come “leggeri” finiscono per incidere in modo stabile sull’assetto edilizio e urbanistico. Attorno a questi nodi ruota la sentenza n. 23603 del 23 dicembre 2025, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha offerto una lettura lineare e coerente con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

La vicenda riguarda l’impugnazione di un’ordinanza dirigenziale con cui l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere edilizie ritenute abusive, realizzate in un’area interessata da plurimi vincoli, tra cui quello paesaggistico, quello sismico e la tutela delle aree di captazione.

L’ordine demolitorio, adottato ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, faceva seguito a un sopralluogo che aveva accertato una significativa difformità rispetto a una precedente SCIA, la quale autorizzava esclusivamente la realizzazione di una tettoia con pergolato a servizio di un ristorante.

In concreto, il pergolato risultava integralmente chiuso, sia superiormente sia lateralmente, con eliminazione degli infissi che separavano la sala interna dalla terrazza e con dotazione di impianti e arredi idonei a un utilizzo permanente degli spazi. A ciò si aggiungeva la realizzazione, in aderenza alla sala ristorante, di un locale in muratura adibito a dispensa, completo di impianti e strutturalmente collegato ai locali cucina.

Secondo l’amministrazione, tali interventi avevano determinato una sostanziale modifica della tipologia e della funzionalità edilizia delle opere assentite, con creazione di nuova superficie e volumetria, in assenza dei necessari titoli abilitativi e dell’autorizzazione paesaggistica.

Tesi, naturalmente, contestata dinanzi al TAR, che ha risposto fornendo alcuni principi ormai granitici quando si parla di abuso edilizio, repressione degli illeciti e limiti delle semplificazioni procedimentali.