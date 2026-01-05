Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento del Tribunale è utile richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo che governa casi di questo tipo. Più che entrare nel dettaglio delle singole disposizioni, rileva soffermarsi sui principi che ne emergono, perché sono proprio questi a guidare la lettura della sentenza.

Da un lato, il Testo Unico dell’Edilizia distingue tra interventi privi di incidenza stabile sull’assetto del territorio e opere che, per consistenza e funzione, richiedono un titolo edilizio pieno. Dall’altro, la disciplina paesaggistica introduce, nelle aree vincolate, un regime particolarmente rigoroso, fondato sulla priorità della tutela del bene paesaggio e sulla conseguente doverosità delle misure ripristinatorie.

In questo contesto si innesta il tema, spesso evocato in chiave difensiva, delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e, in particolare, dell’art. 7, che disciplina la comunicazione di avvio del procedimento. Tale disposizione costituisce una regola generale dell’azione amministrativa, finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento di partecipare al procedimento e di far valere le proprie osservazioni prima dell’adozione dell’atto finale.

La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia chiarito da tempo che l’ambito applicativo dell’art. 7 non è indiscriminato. La comunicazione di avvio del procedimento presuppone l’esistenza di margini di valutazione discrezionale, nei quali il contributo partecipativo del privato possa avere una reale incidenza sull’esito finale. Quando, invece, l’amministrazione è chiamata ad adottare un provvedimento vincolato, fondato su un presupposto di fatto oggettivamente accertabile, la funzione stessa della comunicazione preventiva viene meno.

È proprio su questo crinale che si collocano i provvedimenti repressivi in materia edilizia. L’ordinanza di demolizione, una volta accertata l’abusività dell’opera e la sua riconducibilità a interventi soggetti a titolo abilitativo, non rappresenta una scelta discrezionale, ma l’esito necessario imposto dall’ordinamento.

Entrando più nel dettaglio, l’art. 6, comma 1, lettera b-ter), del d.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo anche le cosiddette pergotende, chiarendo sin dall’incipit che tali interventi sono ammessi solo fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto di tutte le normative di settore, incluse quelle paesaggistiche.

Ne deriva che, anche laddove una pergotenda sia astrattamente riconducibile all’edilizia libera, essa può risultare comunque non assentibile in base alla disciplina urbanistica o paesaggistica vigente. La stessa lettera b-ter), come oggi formulata a seguito della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), recepisce principi già consolidati nella giurisprudenza amministrativa: assenza di spazi stabilmente chiusi, mancata creazione di superfici o volumetrie, ridotto impatto visivo e armonizzazione con il contesto edilizio.

Sul versante sanzionatorio, gli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 delineano un sistema nel quale l’ordine di demolizione costituisce la naturale conseguenza dell’accertamento dell’abuso. A ciò si aggiunge la disciplina speciale dettata dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico impone la rimessione in pristino come regola generale, ammettendo l’accertamento di compatibilità paesaggistica solo in ipotesi tassative.

Infine, i procedimenti di accertamento di conformità previsti dal Testo Unico Edilizia – oggi disciplinati dagli artt. 36 e 36-bis – se attivati a valle di un’ordinanza di demolizione, non incidono sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comportano al più la sospensione della sua esecutività fino alla definizione, anche tacita, della domanda.