I principi affermati dal TAR

Su questo impianto normativo si innesta il ragionamento del TAR, che ha esaminato in modo ordinato i motivi di ricorso, affrontando le tre questioni centrali sollevate dalla parte ricorrente.

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha ribadito che l’ordinanza di demolizione è un atto tipizzato e vincolato, fondato su un accertamento esclusivamente tecnico dell’abuso edilizio. In questa prospettiva, la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 non è dovuta, poiché il privato non dispone di margini per incidere sull’esito del procedimento.

Il secondo snodo riguarda la qualificazione delle opere e il tentativo di ricondurle alla nozione di pergotenda. Il TAR ha adottato un approccio sostanziale, valutando l’intervento nel suo complesso e non attraverso i singoli elementi costruttivi. La chiusura stabile del pergolato, la presenza di impianti, l’eliminazione delle separazioni tra ambienti e l’utilizzo permanente degli spazi conducono a una conclusione univoca: non si è in presenza di un elemento accessorio, ma di un ampliamento edilizio idoneo a generare nuova superficie e volumetria.

Decisivo è poi il ruolo del vincolo paesaggistico. In presenza di un’area tutelata, l’accertamento dell’abuso comporta automaticamente l’applicazione della sanzione demolitoria, senza spazio per valutazioni di proporzionalità o per bilanciamenti con l’interesse privato.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato gli esiti del sopralluogo, riconoscendo piena efficacia probatoria al relativo verbale. La successiva rimozione di parte delle opere è stata letta come indice di una sostanziale acquiescenza all’ordine impartito.

Infine, sul tema della sanatoria edilizia, il TAR ha ribadito che la mera prospettazione di un accertamento di conformità, o la successiva presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione già adottata, producendo al più un effetto sospensivo destinato a venir meno in caso di rigetto.