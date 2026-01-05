Analisi tecnica (pergotenda, edilizia libera e demolizione)

Dal punto di vista tecnico–urbanistico, la pronuncia offre indicazioni che vanno ben oltre il singolo caso.

La qualificazione edilizia dell’intervento non può essere affidata alla sola etichetta formale del titolo. La presenza di una SCIA o il richiamo all’edilizia libera non costituiscono uno schermo rispetto alla verifica sostanziale dell’opera realizzata. Ciò che rileva è l’effetto dell’intervento sull’organismo edilizio e sul territorio: superficie, volumetria, stabilità, destinazione funzionale e modalità di utilizzo degli spazi.

La sentenza ribadisce inoltre che le trasformazioni progressive incidono quanto – e talvolta più – del singolo intervento isolato. La chiusura di un pergolato, l’eliminazione di infissi, l’installazione di impianti e l’arredo stabile degli ambienti non sono elementi neutri, ma segnali di un cambio di natura dell’opera.

In presenza di vincoli, il quadro si irrigidisce ulteriormente. Non esiste una “zona franca” dell’edilizia libera in area vincolata: le condizioni poste dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia devono sempre essere lette in combinazione con la disciplina paesaggistica.

Sul piano procedimentale, l’ordine di demolizione si conferma come strumento di ripristino della legalità urbanistica, non come sanzione discrezionale. La sanatoria, infine, non è uno strumento difensivo ex post, ma un rimedio eventuale e autonomo, con margini applicativi molto ridotti in presenza di incrementi di superficie o volumetria.