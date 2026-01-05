Conclusioni operative

La sentenza n. 23603/2025 del TAR Lazio offre indicazioni operative molto chiare per i tecnici che si confrontano quotidianamente con interventi qualificati come “minori”, ma destinati, nel tempo, a produrre effetti urbanisticamente rilevanti.

In primo luogo, emerge con nettezza che la qualificazione dell’intervento non può essere affidata alla forma del titolo, ma deve sempre poggiare su una valutazione sostanziale dell’opera realizzata. La presenza di una SCIA o il richiamo all’edilizia libera non impediscono all’amministrazione – e al giudice – di riqualificare l’intervento alla luce delle sue caratteristiche concrete.

In secondo luogo, la pronuncia conferma che la pergotenda è una figura eccezionale, utilizzabile solo entro limiti ben definiti. Qualsiasi chiusura stabile, anche se realizzata con elementi apparentemente leggeri o removibili, e qualsiasi dotazione impiantistica o funzionale incompatibile con un uso accessorio, comportano il superamento della soglia dell’edilizia libera.

Sul piano procedimentale, la decisione ribadisce che l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e non necessita di una motivazione rafforzata. Una volta accertato l’abuso, l’amministrazione non dispone di margini di scelta, soprattutto in presenza di vincoli.

Particolarmente rilevante è poi il ruolo del vincolo paesaggistico, che azzera qualsiasi spazio per valutazioni proporzionali o per soluzioni conservative: in questi casi la rimessione in pristino rappresenta la regola, non l’eccezione.

Infine, la sentenza chiarisce che la sanatoria non è uno strumento difensivo ex post, ma un rimedio eventuale e autonomo, che non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione già adottato e che, nella pratica, presenta margini applicativi estremamente ridotti quando l’intervento ha comportato incrementi di superficie o volumetria.

In definitiva, la lezione che si può trarre è semplice ma tutt’altro che banale: la corretta qualificazione tecnica dell’intervento, sin dalla fase progettuale, resta l’unico vero presidio di tutela per il professionista e per il committente. Tutto ciò che viene “recuperato” a valle, soprattutto in contesti vincolati, rischia di arrivare quando lo spazio operativo si è ormai chiuso.