Pergotende e vetrate scorrevoli: il Consiglio di Stato chiarisce il regime edilizio

Quale titolo edilizio è necessario per una pergotenda con vetrate scorrevoli? L’installazione di pannelli in vetro su strutture leggere comporta sempre una trasformazione urbanisticamente rilevante? E come si colloca l’orientamento giurisprudenziale in tema di dehors rispetto al regime di edilizia libera?

Dehors, pergotende e vetrate scorrevoli: la sentenza del Consiglio di Stato

Le strutture leggere continuano a sollevare non pochi problemi applicativi. Devono essere considerate opere di edilizia libera? E quanto incide la destinazione d’uso dell’ambiente che delimitano?

Si tratta di un tema che ha generato un ampio contenzioso giurisprudenziale, con numerose pronunce della giustizia amministrativa e diversi interventi normativi correttivi. Tra questi, il più recente è rappresentato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) che ha incluso tra le opere di edilizia libera – a determinate condizioni – sia le pergotende sia le vetrate panoramiche amovibili (VePA), recependo di fatto l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Su queste basi si innesta la sentenza del Consiglio di Stato n. 5828 del 7 luglio 2025, che affronta nuovamente la questione, assai ricorrente nei procedimenti edilizi relativi ad attività di somministrazione, della corretta qualificazione giuridica delle strutture leggere di copertura e chiusura degli spazi esterni.

Il caso oggetto della sentenza

Il caso ha per oggetto un dehors realizzato da un esercizio commerciale, costituito da una pedana pavimentata, una struttura portante in alluminio con tenda retrattile in PVC e pannelli laterali in vetro scorrevoli. L’odierna appellante ha presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive una SCIA Unica per lo svolgimento, nell’ambito del suddetto fabbricato, dell’attività di “ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)”, per una superficie complessiva dell’esercizio pari a mq. 72,50, di cui mq. 47,71 per la sala interna e mq. 24,79 per il dehor.

Successivamente, a seguito di sopralluogo, il Comune ha ordinato di rispristinare, entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, lo stato dei luoghi “secondo quanto autorizzato, assumendo che:

la parte di recinzioni in doghe sarebbe stata difforme dal permesso di costruire ed in contrasto con le NTA del PRG;

il dehors, per la presenza dei pannelli laterali si configurerebbe come un “nuovo fabbricato, peraltro quale ampliamento della superficie di somministrazione autorizzata, realizzato in assenza della prescritta distanza minima di arretramento dalla sede stradale e della verifica del Sul (superficie utile lorda) e della Sc (superficie coperta)”.

Tale provvedimento è stato impugnato al TAR che ne ha accolto parzialmente le censure, relativamente alla sola demolizione della recinzione. Di contro, però, i giudici di primo grado hanno ritenuto legittima l’ordinanza comunale nella parte relativa al dehors, sostenendo che:

le vetrate scorrevoli, non funzionali alla tenda ma destinate a chiudere lo spazio esterno, avrebbero comportato la creazione di nuovo volume o superficie;

la presenza di impianti termici indicava un utilizzo continuativo e stabile dell’ambiente, incompatibile con la temporaneità tipica degli spazi esterni;

l’ampliamento della superficie di somministrazione, sebbene citato, era considerato un rilievo accessorio, non idoneo a dimostrare uno sviamento di potere;

il dehors non era qualificabile come pertinenza urbanistica, trattandosi di un ampliamento edilizio vero e proprio.

Contro tale decisione, la società ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha integralmente riformato la sentenza di primo grado.