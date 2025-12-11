Quadro normativo di riferimento

La disciplina delle chiusure negli spazi esterni è frutto di un percorso normativo e interpretativo che ha avuto un’importante evoluzione negli ultimi anni, Salva Casa compreso.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024, convertito con Legge n. 105/2024 è stata introdotta la lettera b-ter), che ha tipizzato normativamente le pergotende come interventi di edilizia libera, superando un quadro in cui la loro qualificazione dipendeva quasi interamente dalla giurisprudenza.

Il legislatore, però, non ha “liberalizzato” la chiusura degli spazi esterni. Al contrario, ha codificato in forma rigorosa le condizioni alle quali una pergotenda può essere considerata priva di rilevanza edilizia, stabilendo che essa:

non può determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi o superfici;

deve presentare caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente;

deve armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche, confermando che la sua funzione è accessoria e non trasformativa.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito negli anni che la pergotenda è un manufatto privo di autonoma rilevanza edilizia, purché ricorrano alcune condizioni tecniche:

funzione meramente accessoria e temporanea di protezione/ombreggiamento;

di protezione/ombreggiamento; assenza di chiusure stabili idonee a creare un ambiente definito;

idonee a creare un ambiente definito; copertura mobile e non idonea a migliorare in modo permanente la fruibilità dello spazio;

e non idonea a migliorare in modo permanente la fruibilità dello spazio; elementi verticali ammissibili solo se non strutturali.

Quando uno di questi elementi viene meno, la struttura non è più una pergotenda, anche se continua a essere chiamata così.

In riferimento alle VEPA, il primo passo avanti è stata l’introduzione all’art. 6, comma 1, della lett. b-bis) del d.P.R. n. 380/2001, che identifica queste strutture come edilizia libera, subordinate però a requisiti stringenti:

completa apribilità e non solo scorrevolezza parziale;

e non solo scorrevolezza parziale; reversibilità senza opere invasive;

senza opere invasive; assenza di effetti su volume, superficie utile e parametri edilizi;

impossibilità di determinare un aumento stabile della fruibilità dello spazio.

La finalità riconosciuta è meramente protettiva e temporanea; non è ammesso che queste chiusure trasformino lo spazio esterno in un ambiente chiuso stabile.

Parallelamente, il sistema del Testo Unico continua a fare riferimento alle categorie edilizie consolidate.

L’art. 3, lett. d), qualifica come ristrutturazione edilizia anche gli interventi che comportano la creazione o modifica dei volumi esistenti, a prescindere dalla leggerezza o apparente precarietà dei materiali utilizzati.

Ed è proprio questo raccordo a impedire un uso distorto delle pergotende con VEPA: se la chiusura modifica la fruizione dello spazio, il quadro normativo la colloca automaticamente fuori dall’edilizia libera.