Pergotende e VEPA: quando l’edilizia libera smette di essere tale
Il TAR Lazio individua i criteri tecnici per distinguere le vere opere leggere in edilizia libera dagli interventi che determinano ambienti chiusi e richiedono il permesso di costruire
Analisi tecnica
La sentenza ribadisce che a rilevare è l’impatto effettivo dell’opera sull’immobile. Una pergotenda rimane tale solo se la sua funzione è quella di protezione e ombreggiamento e se le eventuali chiusure laterali non creano un ambiente chiuso.
Nel momento in cui la struttura si dota di elementi rigidi, ancoraggi permanenti, vetrate che non possono essere rimosse con facilità o che non consentono un’apertura totale, il manufatto perde ogni carattere di precarietà e si avvicina invece al concetto di volume edilizio.
Nel caso esaminato, ciò che ha ribadito il TAR nel qualificare l’intervento come la realizzazione di un nuovo spazio chiuso e abitabile è stato l’insieme delle caratteristiche costruttive e funzionali: la presenza di montanti verticali veri e propri, la configurazione della struttura come un involucro continuo, la possibilità di utilizzare lo spazio interno come un ambiente aggiuntivo, protetto e fruibile in qualsiasi condizione climatica.
È questa trasformazione della fruibilità, anco r di più del dettaglio tecnico della vetrata, a far emergere il passaggio dalla semplice protezione alla creazione di un locale.
Quando uno spazio esterno smette di essere “esterno” e diventa un ambiente effettivamente utilizzabile, la qualificazione edilizia cambia automaticamente. Ne consegue che la demolizione diventa un atto vincolato, senza valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione.
Documenti AllegatiSentenza
