deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Pergotende e VEPA: quando l’edilizia libera smette di essere tale

Il TAR Lazio individua i criteri tecnici per distinguere le vere opere leggere in edilizia libera dagli interventi che determinano ambienti chiusi e richiedono il permesso di costruire

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 11/12/2025

Analisi tecnica

La sentenza ribadisce che a rilevare è l’impatto effettivo dell’opera sull’immobile. Una pergotenda rimane tale solo se la sua funzione è quella di protezione e ombreggiamento e se le eventuali chiusure laterali non creano un ambiente chiuso.

Nel momento in cui la struttura si dota di elementi rigidi, ancoraggi permanenti, vetrate che non possono essere rimosse con facilità o che non consentono un’apertura totale, il manufatto perde ogni carattere di precarietà e si avvicina invece al concetto di volume edilizio.

Nel caso esaminato, ciò che ha ribadito il TAR nel qualificare l’intervento come la realizzazione di un nuovo spazio chiuso e abitabile è stato l’insieme delle caratteristiche costruttive e funzionali: la presenza di montanti verticali veri e propri, la configurazione della struttura come un involucro continuo, la possibilità di utilizzare lo spazio interno come un ambiente aggiuntivo, protetto e fruibile in qualsiasi condizione climatica.

È questa trasformazione della fruibilità, anco r di più del dettaglio tecnico della vetrata, a far emergere il passaggio dalla semplice protezione alla creazione di un locale.

Quando uno spazio esterno smette di essere “esterno” e diventa un ambiente effettivamente utilizzabile, la qualificazione edilizia cambia automaticamente. Ne consegue che la demolizione diventa un atto vincolato, senza valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Ristrutturazioni edilizie DPR n. 380/2001 Edilizia Libera Ordine di demolizione Pergotenda VEPA Decreto Salva Casa

Documenti Allegati

INDICE

1
Pergotende e VEPA: quando l’edilizia libera smette di essere tale
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026