Analisi tecnica

La sentenza ribadisce che a rilevare è l’impatto effettivo dell’opera sull’immobile. Una pergotenda rimane tale solo se la sua funzione è quella di protezione e ombreggiamento e se le eventuali chiusure laterali non creano un ambiente chiuso.

Nel momento in cui la struttura si dota di elementi rigidi, ancoraggi permanenti, vetrate che non possono essere rimosse con facilità o che non consentono un’apertura totale, il manufatto perde ogni carattere di precarietà e si avvicina invece al concetto di volume edilizio.

Nel caso esaminato, ciò che ha ribadito il TAR nel qualificare l’intervento come la realizzazione di un nuovo spazio chiuso e abitabile è stato l’insieme delle caratteristiche costruttive e funzionali: la presenza di montanti verticali veri e propri, la configurazione della struttura come un involucro continuo, la possibilità di utilizzare lo spazio interno come un ambiente aggiuntivo, protetto e fruibile in qualsiasi condizione climatica.

È questa trasformazione della fruibilità, anco r di più del dettaglio tecnico della vetrata, a far emergere il passaggio dalla semplice protezione alla creazione di un locale.

Quando uno spazio esterno smette di essere “esterno” e diventa un ambiente effettivamente utilizzabile, la qualificazione edilizia cambia automaticamente. Ne consegue che la demolizione diventa un atto vincolato, senza valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione.