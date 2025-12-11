Blumatica Energy
Pergotende e VEPA: quando l’edilizia libera smette di essere tale

Il TAR Lazio individua i criteri tecnici per distinguere le vere opere leggere in edilizia libera dagli interventi che determinano ambienti chiusi e richiedono il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Conclusioni

Il TAR ha quindi respinto il ricorso e confermato la demolizione, ribadendo che le VEPA sono ammissibili in edilizia libera solo quando non determinano alcun incremento volumetrico e non migliorano stabilmente le condizioni d’uso dello spazio.

Una pergotenda corredata da chiusure rigide o da vetrate che di fatto creano un locale chiuso non può essere ricondotta alla categoria degli interventi liberi, a prescindere da come venga presentata o descritta.

Il punto chiave, di ottica prettamente progettuale, è riconoscere l’effetto finale dell’intervento: se la struttura trasforma uno spazio esterno in un ambiente interno, l’opera deve essere autorizzata con permesso di costruire.

Il carattere semplicemente dichiarato di amovibilità espone a un rischio elevato di provvedimenti repressivi quando non venga operata una valutazione realistica dell’opera.

