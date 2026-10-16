La domanda - Buongiorno, vorrei un parere su una pratica di condono edilizio che sto esaminando in Sicilia. Su un unico lotto di terreno insistono tre corpi di fabbrica distinti e separati, ciascuno con propri identificativi catastali.

una villa, il corpo principale, per la quale è pendente un’istanza di condono presentata ai sensi della Legge n. 47/1985;

due corpi accessori, realizzati successivamente, oggetto di due distinte istanze presentate con il condono del 2003 (D.L. n. 269/2003).

Il tecnico incaricato ha redatto un’unica perizia giurata ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 16/2016, con la quale chiede di definire contestualmente tutte e tre le pratiche. È una scelta corretta, oppure occorre una perizia giurata per ciascuna istanza di condono? A mio avviso ne servirebbero tre, trattandosi di tre unità immobiliari accatastate, soggette a leggi e procedure diverse.

La risposta dell’esperto: conta il numero delle istanze, non delle unità immobiliari

Quante perizie giurate servono quando sullo stesso lotto pendono più domande di condono? E il criterio da seguire è il numero delle unità immobiliari accatastate o quello delle istanze presentate? L’art. 28 della L.R. n. 16/2016, che dal 2016 consente in Sicilia di chiudere le pratiche di condono edilizio rimaste ferme negli uffici attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato, su questo punto non dice nulla, e quando la norma tace l’unica strada è leggerla per come è stata costruita.

La conclusione del lettore è giusta, le perizie devono essere tre, ma il motivo non è il numero delle unità accatastate. Le perizie sono tre perché tre sono le istanze, e l’intero meccanismo dell’art. 28 ruota attorno alla singola istanza.

Cosa dice l’art. 28 della L.R. n. 16/2016 e perché tutto ruota attorno alla singola istanza

Conviene partire dal testo. Il comma 1 consente ai titolari degli immobili che hanno presentato istanza di condono edilizio di depositare una perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato e iscritto all’albo, che attesti il pagamento dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione e il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, insieme alla copia dell’istanza presentata ai sensi della Legge n. 47/1985, della Legge n. 724/1994 o della Legge n. 326/2003 e, ove previste, alle ricevute dei tributi comunali sugli immobili e sui rifiuti per il periodo 2008-2013. Il comma 2 prevede controlli a campione su almeno il 5 per cento delle perizie presentate. Il comma 3, nel testo oggi vigente dopo le modifiche della L.R. n. 23/2021 e della L.R. n. 2/2022, stabilisce che se entro 90 giorni dal deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti di legge non arriva un provvedimento di accoglimento o di diniego, si applica l’art. 20 della Legge n. 241/1990, cioè il silenzio-assenso, che però non opera per gli abusi su immobili vincolati.

Basta rileggere il comma 1 per accorgersi che la perizia non vive di vita propria. Non apre un nuovo procedimento ma ne chiude uno già avviato, quello nato con la domanda di condono, di cui deve allegare copia e di cui deve attestare versamenti e requisiti. Il legislatore regionale non ha scritto che serve una perizia per ogni istanza, è vero, ma ha costruito tutto lo strumento prendendo l’istanza come unità di misura, e da questa scelta discende il resto.

Tre domande di condono significano tre procedimenti e tre titoli taciti

Il punto decisivo sono gli effetti. Con la Circolare n. 4/2022 il Dipartimento regionale dell’Urbanistica ha precisato che, trascorsi i 90 giorni, il silenzio dell’amministrazione equivale all’accoglimento della domanda di condono, e che il titolo da spendere è l’attestazione che il Comune deve rilasciare su richiesta del privato ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 o, se il Comune non risponde entro dieci giorni, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il meccanismo ha già superato il vaglio del TAR Sicilia, che con la sentenza n. 573/2025 ha riconosciuto la formazione del titolo tacito a fronte di un diniego arrivato fuori tempo.

Il silenzio-assenso si forma su un procedimento preciso e produce un titolo riferito a quella domanda e alle opere che ne sono oggetto. Tre istanze restano tre procedimenti, ciascuno con il suo termine, la sua istruttoria e il suo esito, e nessuna norma consente al privato di fonderli in uno solo con un proprio atto. Una perizia cumulativa non unifica nulla, si limita a rendere incerto quale titolo si sia formato e su quali opere, che è poi la prima cosa che vorrà sapere chi un domani acquisterà l’immobile, chi dovrà concedere un mutuo o chi ci dovrà mettere le mani con un nuovo intervento.

Legge n. 47/1985 e terzo condono, due discipline che non si possono asseverare insieme

Nel caso del lettore c’è un elemento in più che spinge nella stessa direzione, perché le tre domande non appartengono nemmeno allo stesso condono. La villa ricade nel primo, i due accessori nel terzo, cioè nell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003 e recepito in Sicilia dall’art. 24 della L.R. n. 15/2004. Su questo fronte conviene fare attenzione alle raccolte normative non aggiornate, perché l’art. 25 bis della L.R. n. 16/2016, inserito dalla L.R. n. 19/2021 come norma di interpretazione autentica per allargare il terzo condono alle aree vincolate, è stato travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, come ha ricordato anche il TAR Sicilia con la sentenza n. 1255/2025. La disciplina di riferimento resta dunque l’art. 24 della L.R. n. 15/2004, da leggere insieme all’art. 32 del decreto statale, che ha requisiti propri a partire dal termine di ultimazione delle opere e dai limiti volumetrici del comma 25, riferiti per le nuove costruzioni residenziali alla singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Anche il legislatore statale, insomma, ragiona domanda per domanda.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50318 del 18 dicembre 2023, ha ribadito che ogni legge di condono lascia immutate le regole dettate per i condoni precedenti, che restano autonomi. Tradotto in termini pratici, il tecnico deve asseverare tre posizioni diverse con regole diverse, calcolare oblazione e oneri secondo criteri diversi e dare conto degli eventuali vincoli, che il comma 3 dell’art. 28 tiene fuori dal silenzio-assenso, e non ha molto senso costringere tutto questo dentro lo stesso atto. La Circolare n. 4/2022 aggiunge che per gli edifici nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, privi di intrinseco valore storico, artistico o architettonico, la perizia può essere utilizzata solo se il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo è stato rilasciato con provvedimento espresso, del quale la perizia stessa deve dare atto.

La villa con il condono ancora aperto e gli accessori costruiti dopo

C’è poi un aspetto che il quesito lascia sullo sfondo ma che pesa parecchio sulla redazione delle perizie. La circolare regionale chiede al tecnico, quando l’immobile con condono in itinere è stato interessato da altri interventi, di verificare e attestare se si tratti di opere di completamento dell’immobile abusivo ai sensi dell’art. 35, comma 8, della Legge n. 47/1985, come recepito dall’art. 26 della L.R. n. 37/1985. Nel caso descritto gli accessori sono stati realizzati dopo la villa, quando il primo condono non era ancora definito, ma trattandosi di corpi separati con istanze autonome non possono essere qualificati come completamento della villa e seguono le regole del 2003. La perizia della villa deve però attestare che il corpo principale non ha subito trasformazioni ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella domanda originaria, perché la giurisprudenza amministrativa più recente, come conferma la sentenza del Consiglio di Stato n. 7918/2025, considera ogni opera eseguita sul manufatto nelle more del condono un nuovo abuso, capace di impedire la definizione della sanatoria.

Perché una sola perizia mette a rischio anche le pratiche in regola

C’è anche un problema molto pratico. Il comma 2 sottopone a controllo le pratiche ma ne calcola la percentuale sulle perizie presentate, dando per scontato che a ogni pratica corrisponda una perizia, e un atto unico per più domande fa saltare questa corrispondenza. Il rischio vero, però, è un altro. Se anche una sola delle tre posizioni ha un difetto, per esempio un accessorio che non poteva accedere al terzo condono, ipotesi tutt’altro che remota in area vincolata, dove il D.L. n. 269/2003 consente di sanare soltanto gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, oppure un vincolo che nessuno ha considerato, il Comune si trova davanti a un unico atto da contestare, e un diniego o un annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 rischia di travolgere anche le pratiche regolari.

E non va dimenticato chi firma. La circolare richiama la responsabilità del privato e del tecnico per dichiarazioni mendaci e false attestazioni, e una perizia che mescola tre pratiche rende difficile perfino ricostruire, a distanza di anni, che cosa sia stato asseverato e su quale opera.

Una domanda, una perizia: come procedere nel caso del lettore

L’art. 28 della L.R. n. 16/2016 non vieta in modo espresso un documento unico, ma ne lega contenuto ed effetti alla singola istanza, e per questo la strada corretta è depositare tre perizie giurate distinte, impostate nel modo seguente:

una perizia per ciascuna istanza, con la copia della relativa domanda e l’indicazione della legge di condono applicabile;

oblazione, oneri di urbanizzazione e requisiti di ammissibilità asseverati separatamente, secondo le regole di ciascun condono;

nella perizia della villa, l’attestazione che il corpo principale non ha subito trasformazioni successive all’istanza, o la loro descrizione, insieme al rapporto con i corpi realizzati dopo, alla luce dell’art. 35 della Legge n. 47/1985;

in presenza di vincoli, la verifica del nulla osta espresso, senza il quale il silenzio-assenso non opera.

Il criterio da tenere a mente è il numero delle domande, non quello delle unità immobiliari, tanto che più unità comprese in un’unica istanza richiederebbero comunque una sola perizia. Una circolare regionale che lo dica espressamente non c’è, e forse sarebbe utile averla, ma la norma letta per quello che è non lascia molti dubbi, perché a ogni domanda di condono deve corrispondere la sua perizia.