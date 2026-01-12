deas Gestione completa successioni e volture catastali
Perizie di variante nei lavori pubblici: chi è legittimato a redigerle?

Il MIT (parere n. 3892/2025) chiarisce il ruolo del RUP e del Direttore dei lavori nella gestione delle varianti disciplinate dall'art. 120 del Codice dei Contratti

di Redazione tecnica - 12/01/2026

Conclusioni operative

In conclusione, la perizia di variante non può essere redatta da un soggetto estraneo al processo di progettazione ed esecuzione. Il Codice dei contratti pubblici attribuisce questa funzione a figure ben individuate, in primis al Direttore dei lavori, con il coordinamento del RUP e, se necessario, il coinvolgimento del progettista.

In termini pratici:

  • la redazione delle varianti richiede continuità tecnica, non competenze occasionali;
  • ogni soluzione “esterna” non formalizzata espone la procedura a criticità di legittimità;
  • la corretta gestione delle varianti passa da una chiara assunzione di responsabilità, non da una frammentazione dei ruoli.

Un chiarimento che rafforza l’impianto del nuovo Codice e richiama le stazioni appaltanti a una gestione delle varianti rigorosa, coerente e pienamente tracciabile.

Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti MIT RUP Direzione lavori Direttore dei lavori Variante in corso d’opera Codice Appalti 2023

