Permesso di costruire annullato: quando la fiscalizzazione non può sostituire la demolizione

Il TAR Campania chiarisce i limiti della fiscalizzazione delle opere abusive e il rapporto tra la sanzione alternativa e l'ordine di demolizione, come previsti dal Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 17/12/2025

Permesso di costruire annullato e fiscalizzazione: nuova sentenza del TAR

Nelle more e lunga una sfocata linea di confine, si colloca la sentenza del TAR Campania dell’11 dicembre 2025, n. 2099, che chiarisce quando l’art. 38 possa trovare spazio e quando, invece, la demolizione ex art. 31 resti l’unica risposta possibile.

La controversia prende le mosse da un intervento edilizio realizzato in forza di un permesso di costruire rilasciato all’esito di un procedimento di variante urbanistica semplificata, successivamente annullato in via definitiva dal giudice amministrativo.

A seguito di tale annullamento, l’amministrazione ha qualificato le opere come prive di titolo edilizio valido e ha adottato un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

I proprietari hanno impugnato il provvedimento sostenendo, in via principale, che il Comune avrebbe dovuto applicare l’art. 38 TUE, valutando la possibilità di una fiscalizzazione delle opere in luogo della demolizione, tenuto conto dell’affidamento maturato sulla legittimità originaria del titolo.

L’ordinanza demolitoria, a loro avviso, sarebbe stata illegittima proprio perché adottata senza previa istruttoria sulla fiscalizzazione.

INDICE

1
Permesso di costruire annullato: quando la fiscalizzazione non può sostituire la demolizione
2
Permesso di costruire annullato e fiscalizzazione: nuova sentenza del TAR
3
​Quadro normativo di riferimento
4
Fiscalizzazione dopo annullamento permesso: perché non è un’alternativa automatica
5
Conclusioni
