Quadro normativo di riferimento

Il fulcro normativo della vicenda è rappresentato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, disposizione del Testo Unico Edilizia che disciplina le conseguenze dell’annullamento del permesso di costruire successivamente al completamento delle opere.

La norma prevede che, in caso di annullamento del permesso di costruire, l’amministrazione debba valutare se sia possibile rimuovere i vizi che hanno determinato l’illegittimità del titolo.

Solo qualora tali vizi non siano eliminabili e non risulti possibile la restituzione in pristino, l’ordinamento consente di sostituire la demolizione con il pagamento di una sanzione pecuniaria, commisurata al valore venale delle opere o all’aumento di valore dell’immobile conseguente alla loro realizzazione.

Il dato centrale, spesso trascurato nella pratica, è che l’art. 38 costruisce un percorso rigorosamente condizionato: la fiscalizzazione non è una scelta alternativa liberamente praticabile, ma l’esito finale di una sequenza logica che presuppone:

l’impossibilità di sanare i vizi del titolo;

l’impossibilità oggettiva della rimessione in pristino.

In questa prospettiva, la norma non tutela in modo generalizzato l’affidamento del privato, ma si limita a gestire ipotesi residuali, nelle quali l’eliminazione materiale delle opere risulterebbe irragionevole o sproporzionata rispetto a vizi che non incidono sulla compatibilità urbanistica dell’intervento.

È proprio questa struttura “a imbuto”, fondata su presupposti cumulativi e non alternativi, a spiegare perché la giurisprudenza abbia costantemente escluso la sua applicazione nei casi in cui l’annullamento del permesso derivi da vizi sostanziali, ossia da un contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica vigente.

In tali ipotesi, infatti, l’impossibilità di mantenere l’opera non discende da difficoltà tecniche o materiali, ma dalla sua intrinseca illegittimità, che rende la demolizione l’unica risposta coerente con il sistema.

Ne deriva che la demolizione ex art. 31 è conseguenza vincolata dell’accertata abusività.