Fiscalizzazione dopo annullamento permesso: perché non è un’alternativa automatica

Fatte queste premesse, il TAR ha evidenziato come, quando un permesso di costruire viene annullato, sia naturale che il privato provi a spostare il baricentro del caso dall’idea di “abuso” all’idea di “affidamento”.

Questo perché l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 viene percepito, spesso impropriamente, come uno strumento capace di attenuare, quasi automaticamente, le conseguenze dell’annullamento del titolo. La norma invece non punta a un riequilibrio, ma rappresenta un istituto eccezionale, che entra in gioco solo quando viene attivata con una richiesta puntuale e corredata da elementi concreti.

Spiega infatti il Collegio che la fiscalizzazione:

deve essere espressamente richiesta dal privato ;

; richiede un’istanza motivata e documentata;

non rientra tra gli obblighi istruttori ordinari dell’amministrazione.

La fiscalizzazione non nasce per “salvare” opere urbanisticamente incompatibili, bensì per gestire in modo ragionevole quei casi in cui l’annullamento del titolo non dipende dal fatto che l’intervento non fosse consentito, ma dal fatto che il titolo sia caduto per vizi che restano sul piano procedimentale.

In assenza di una specifica istanza ex art. 38, l’ente non è tenuto a interrogarsi sulla possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria. Non c’è un obbligo generalizzato per l’ente di aprire d’ufficio un “doppio binario” tra art. 31 e art. 38: l’ordinanza di demolizione non diventa illegittima solo perché non contiene una trattazione autonoma e preventiva della fiscalizzazione, soprattutto quando questa non è stata neppure posta in modo formalizzato e specifico dal privato.

Il TAR richiama, in questa prospettiva, i principi già consolidati in giurisprudenza (oggi rafforzati anche dalla Corte costituzionale), secondo cui se il permesso è stato annullato perché l’intervento era in contrasto con la disciplina urbanistica, allora non siamo davanti a un vizio “riparabile” con un nuovo procedimento o con un’aggiustatura formale.

In conclusione, la fiscalizzazione può avere senso quando l’opera, in astratto, avrebbe potuto essere assentita e l’illegittimità del titolo è “laterale”, procedurale, non sostanziale.

Se invece il giudice ha annullato il permesso perché l’intervento collide con la destinazione o con le regole urbanistiche dell’area, allora la demolizione torna a essere la risposta coerente con la logica del Testo Unico, perché l’ordinamento non può trasformare una incompatibilità urbanistica in un mero debito pecuniario.