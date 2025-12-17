Conclusioni

Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione delle opere.

Dal punto di vista tecnico-operativo, la sentenza ribadisce alcuni punti utili ai tecnici in materia di fiscalizzazione per opere abusive a seguito di permesso decaduto:

l’art. 38 TUE non è una sanatoria mascherata ;

; la fiscalizzazione è eccezionale, su istanza di parte e a presupposti cumulativi ;

; i vizi urbanistici sostanziali escludono in radice la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria;

l'affidamento del privato non può trasformare un'opera urbanisticamente incompatibile in un intervento "tollerabile".

La fiscalizzazione non è una risposta generalizzata all’annullamento del permesso, né uno strumento di riequilibrio automatico tra interesse pubblico e posizione del privato. È un istituto eccezionale, pensato per operare solo in presenza di presupposti ben definiti e, soprattutto, non attivabile in modo implicito o surrettizio.