Permesso di costruire annullato: quando la fiscalizzazione non può sostituire la demolizione
Il TAR Campania chiarisce i limiti della fiscalizzazione delle opere abusive e il rapporto tra la sanzione alternativa e l'ordine di demolizione, come previsti dal Testo Unico Edilizia
Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione delle opere.
Dal punto di vista tecnico-operativo, la sentenza ribadisce alcuni punti utili ai tecnici in materia di fiscalizzazione per opere abusive a seguito di permesso decaduto:
- l’art. 38 TUE non è una sanatoria mascherata;
- la fiscalizzazione è eccezionale, su istanza di parte e a presupposti cumulativi;
- i vizi urbanistici sostanziali escludono in radice la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria;
- l’affidamento del privato non può trasformare un’opera urbanisticamente incompatibile in un intervento “tollerabile”.
La fiscalizzazione non è una risposta generalizzata all’annullamento del permesso, né uno strumento di riequilibrio automatico tra interesse pubblico e posizione del privato. È un istituto eccezionale, pensato per operare solo in presenza di presupposti ben definiti e, soprattutto, non attivabile in modo implicito o surrettizio.
