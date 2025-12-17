Blumatica Energy
Permesso di costruire annullato: quando la fiscalizzazione non può sostituire la demolizione

Il TAR Campania chiarisce i limiti della fiscalizzazione delle opere abusive e il rapporto tra la sanzione alternativa e l'ordine di demolizione, come previsti dal Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 17/12/2025

Conclusioni

Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione delle opere.

Dal punto di vista tecnico-operativo, la sentenza ribadisce alcuni punti utili ai tecnici in materia di fiscalizzazione per opere abusive a seguito di permesso decaduto:

  • l’art. 38 TUE non è una sanatoria mascherata;
  • la fiscalizzazione è eccezionale, su istanza di parte e a presupposti cumulativi;
  • i vizi urbanistici sostanziali escludono in radice la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria;
  • l’affidamento del privato non può trasformare un’opera urbanisticamente incompatibile in un intervento “tollerabile”.

La fiscalizzazione non è una risposta generalizzata all’annullamento del permesso, né uno strumento di riequilibrio automatico tra interesse pubblico e posizione del privato. È un istituto eccezionale, pensato per operare solo in presenza di presupposti ben definiti e, soprattutto, non attivabile in modo implicito o surrettizio.

