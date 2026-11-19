Fino a quando un permesso di costruire può essere considerato al riparo da un annullamento d'ufficio? Cosa accade quando la documentazione progettuale contiene una rappresentazione non veritiera della destinazione urbanistica dell'area? E quali conseguenze possono derivarne per chi, nel frattempo, ha acquistato gli immobili realizzati sulla base di quel titolo?

La stabilità dei provvedimenti edilizi e la tutela dell'affidamento del privato tornano al centro del dibattito giurisprudenziale con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7071 del 24 settembre 2026, relativa all'annullamento di un permesso di costruire e delle successive SCIA, in una vicenda nella quale la decadenza di un vincolo espropriativo, le dichiarazioni contenute nelle asseverazioni tecniche e un'interdittiva antimafia hanno portato alla rimozione dei titoli edilizi.

La decisione affronta anche la posizione del terzo acquirente, rimasto coinvolto nelle conseguenze di provvedimenti amministrativi rilasciati prima della compravendita, ponendo alcune questioni che interessano direttamente l'attività dei professionisti e le verifiche sulla regolarità edilizia degli immobili.

Permesso di costruire annullato: la vicenda e le contestazioni del Comune

La controversia ha riguardato un intervento edilizio autorizzato nel 2017 con un permesso di costruire, successivamente modificato attraverso una SCIA alternativa al permesso di costruire nel 2020 e un'ulteriore SCIA nel 2021.

Nel novembre 2022 alcune unità immobiliari realizzate nell'ambito dell'intervento sono state acquistate da un soggetto estraneo alla società costruttrice, mentre il Comune aveva già avviato un procedimento di autotutela, conclusosi nel dicembre dello stesso anno con l'annullamento dei titoli edilizi.

Tra le irregolarità contestate dall'amministrazione figurava la destinazione urbanistica dell'area, indicata negli elaborati progettuali come interamente ricadente in zona omogenea B1, sebbene una parte del terreno risultasse interessata da una previsione di viabilità di progetto, con un vincolo espropriativo ormai decaduto.

Il provvedimento richiamava inoltre alcune presunte violazioni della disciplina regionale sul Piano Casa, delle disposizioni relative al calcolo della volumetria assentibile e delle distanze, oltre a contestazioni sulla qualificazione dell'intervento edilizio. A queste motivazioni si aggiungeva l'esistenza di un'interdittiva antimafia adottata nel marzo 2017 nei confronti della società, della quale il Comune aveva ricevuto comunicazione nel luglio 2022.

L'acquirente ha impugnato l'annullamento sostenendo che non vi fosse stata alcuna falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e che l'amministrazione avrebbe comunque dovuto verificare autonomamente la situazione urbanistica, contestando anche le conseguenze dell'interdittiva antimafia sulla propria posizione, essendo estraneo all'attività imprenditoriale della società venditrice.

Il TAR Campania ha respinto il ricorso e la controversia è arrivata davanti ai giudici di Palazzo Spada.

Vincoli espropriativi e annullamento d'ufficio: cosa prevedono le norme

La disciplina urbanistica distingue i vincoli conformativi, attraverso i quali la pianificazione definisce l'assetto del territorio e le modalità di utilizzazione delle aree, da quelli preordinati all'espropriazione, che consentono la futura acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche.

Questi ultimi hanno efficacia temporalmente limitata, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, e la loro decadenza non comporta automaticamente il ripristino della destinazione urbanistica antecedente. Quando l'area rimane priva di una disciplina specifica, trovano applicazione le disposizioni previste per le cosiddette zone bianche, nel quadro della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, ferme restando le norme regionali applicabili.

La scadenza del vincolo non restituisce quindi al proprietario una capacità edificatoria che lo strumento urbanistico non riconosce più, né consente di utilizzare automaticamente gli indici previsti prima della sua imposizione.

L'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 disciplina invece l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, subordinandolo alla presenza di ragioni di interesse pubblico, alla valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e al rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.

Nel dicembre 2022, quando il Comune ha adottato il provvedimento contestato, il termine ordinario massimo per l'annullamento era di dodici mesi, successivamente ridotto a sei mesi dalla Legge n. 182/2025, entrata in vigore il 18 dicembre 2025.

Il comma 2-bis dell'art. 21-nonies contempla tuttavia la possibilità di intervenire oltre il termine ordinario quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, secondo i presupposti individuati dalla disposizione e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale.

La giurisprudenza amministrativa distingue, a questo riguardo, le falsità riconducibili a condotte penalmente rilevanti, per le quali è richiesto l'accertamento definitivo del reato, dalle rappresentazioni non veritiere della realtà fattuale che l'amministrazione può accertare inequivocabilmente attraverso i propri strumenti istruttori.

Su questa distinzione si è concentrata una parte della decisione, considerato che il Comune aveva annullato titoli edilizi rilasciati diversi anni prima, ritenendo che la documentazione progettuale contenesse dichiarazioni non corrispondenti alla situazione urbanistica effettiva.

Vincolo espropriativo decaduto: la precedente destinazione urbanistica non torna automaticamente applicabile

Le relazioni tecniche presentate a corredo delle diverse pratiche edilizie avevano ripetutamente attestato la destinazione B1 dell'area, mentre dal certificato di destinazione urbanistica risultava che una parte del terreno fosse interessata da una previsione di viabilità di progetto, disciplinata dalle norme tecniche del piano regolatore.

Secondo l'appellante, la decadenza del vincolo avrebbe comportato il ripristino della precedente destinazione urbanistica, interpretazione che la Quarta Sezione ha respinto richiamando il principio secondo cui la perdita di efficacia di un vincolo espropriativo non determina automaticamente la reviviscenza della destinazione urbanistica precedente.

La decadenza del vincolo non comporta il ripristino degli indici edificatori o delle destinazioni originariamente previste, potendo l'area rimanere priva di una specifica disciplina urbanistica e assumere la condizione di zona bianca, con le limitazioni edificatorie previste per tali situazioni.

Nel caso esaminato, Palazzo Spada ha ritenuto che la decadenza del vincolo avesse determinato proprio questa condizione, incompatibile con l'intervento di demolizione e ricostruzione così come assentito, mentre nelle relazioni progettuali la destinazione B1 era stata attestata come vigente senza rappresentare l'esistenza della previsione di viabilità e senza spiegare per quale ragione la decadenza del relativo vincolo avrebbe consentito di recuperare la precedente destinazione.

Il richiedente avrebbe dovuto riportare queste circostanze nella documentazione trasmessa al Comune, permettendo all'amministrazione di valutare la disciplina urbanistica applicabile all'intervento sulla base di tutti gli elementi disponibili, anziché presentare come vigente una destinazione che non trovava riscontro negli atti di pianificazione.

Annullamento in autotutela oltre i termini: quando è possibile?

I titoli edilizi erano stati annullati diversi anni dopo il loro rilascio, quando il termine ordinario previsto dall'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 era ormai ampiamente decorso. La legittimità del provvedimento dipendeva quindi dalla possibilità di applicare la disciplina prevista dal comma 2-bis, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa.

Le dichiarazioni false o mendaci riconducibili a condotte penalmente rilevanti richiedono l'accertamento definitivo nei termini previsti dalla legge, mentre una falsa rappresentazione della realtà fattuale può essere verificata direttamente dall'amministrazione attraverso elementi oggettivi e inequivocabili.

In presenza di una rappresentazione non veritiera imputabile al privato, il termine ordinario dell'autotutela può essere superato, poiché viene meno il presupposto per riconoscere tutela all'affidamento maturato sul provvedimento favorevole.

La Quarta Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2025, che ha affrontato il rapporto tra i termini dell'autotutela e l'affidamento legittimo, riconoscendo protezione soltanto a quello incolpevole o fondato sulla buona fede. La Consulta ha ricordato, inoltre, come la giurisprudenza amministrativa consideri possibile il superamento del termine anche quando la falsa rappresentazione della realtà fattuale sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione.

La ripetuta attestazione della destinazione B1, nonostante la diversa situazione documentata dagli strumenti urbanistici, è stata quindi ritenuta sufficiente a giustificare l'annullamento dei titoli edilizi, senza che fosse necessario un accertamento penale definitivo.

La possibilità di intervenire oltre il termine ordinario rimane comunque subordinata a una verifica rigorosa della falsa rappresentazione, che deve riguardare circostanze oggettivamente accertabili e non può essere desunta automaticamente da un errore progettuale o da una diversa interpretazione della disciplina urbanistica.

Una qualificazione giuridica successivamente ritenuta erronea non equivale necessariamente a una rappresentazione non veritiera, soprattutto quando il richiedente abbia messo a disposizione dell'amministrazione tutti gli elementi necessari per valutare la disciplina applicabile. Nella controversia esaminata, invece, la previsione di viabilità risultante dagli atti urbanistici non era stata rappresentata nella documentazione progettuale, nella quale era stata ripetutamente attestata una destinazione differente.

Asseverazioni edilizie e falsa rappresentazione della destinazione urbanistica

Le relazioni tecniche presentate tra il 2017 e il 2021 hanno avuto un ruolo determinante nella valutazione dei giudici amministrativi, che hanno rilevato come la destinazione B1 fosse stata costantemente indicata come vigente, anche attraverso documenti asseverati e quindi dotati di efficacia probatoria rafforzata.

Le dichiarazioni contenute in questi elaborati erano idonee a indurre in errore l'amministrazione, avendo rappresentato una situazione urbanistica diversa da quella risultante dagli atti di pianificazione.

La sentenza ha richiamato il dovere di clare loqui, collegandolo ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, previsti dall'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, che impongono al richiedente di fornire informazioni corrispondenti alla situazione effettiva, affinché l'amministrazione possa valutare correttamente i presupposti del provvedimento richiesto.

La documentazione progettuale deve rappresentare anche le circostanze che possono rendere controversa l'applicazione di una determinata disciplina urbanistica, evitando che una valutazione del tecnico venga presentata come un dato acquisito quando dipende dall'interpretazione delle previsioni di piano o dagli effetti della loro decadenza.

Nel caso di un'area interessata da un vincolo espropriativo decaduto, non è sufficiente attestare la destinazione che si ritiene applicabile senza rappresentare la precedente previsione urbanistica e motivare le ragioni per le quali la sua decadenza consentirebbe una determinata utilizzazione edilizia.

Il Collegio ha escluso che si trattasse di una semplice divergenza interpretativa, poiché la presenza della previsione di viabilità emergeva dalla documentazione urbanistica e non era stata adeguatamente rappresentata nelle relazioni tecniche.

L'errore del Comune non esclude la responsabilità del richiedente

L'appellante aveva sostenuto che il Comune avrebbe dovuto verificare autonomamente la destinazione urbanistica dell'area e che, pertanto, fosse configurabile quantomeno una responsabilità concorrente dell'amministrazione, considerato che i titoli erano stati rilasciati all'esito delle relative istruttorie.

La censura è stata respinta dalla Quarta Sezione, secondo cui la mancata individuazione dell'errore durante l'esame delle pratiche non elimina il dovere del richiedente di fornire una rappresentazione veritiera dei presupposti dell'intervento, soprattutto quando le informazioni non corrispondenti alla realtà siano state ripetutamente riportate nella documentazione progettuale.

La circostanza che il permesso di costruire sia stato rilasciato non rende automaticamente meritevole di tutela l'affidamento formatosi sulla base di dichiarazioni inesatte, anche quando l'amministrazione avrebbe potuto individuare la difformità attraverso le proprie verifiche.

Rimangono fermi i doveri istruttori degli uffici comunali, ma il loro esercizio non libera il richiedente dall'obbligo di rappresentare correttamente le condizioni sulle quali si fonda la domanda edilizia, né consente di invocare la mancata individuazione dell'errore per conservare un titolo ottenuto sulla base di presupposti non veritieri.

Interdittiva antimafia e permesso di costruire: quando il titolo deve essere ritirato

Tra le motivazioni dell'annullamento figurava anche l'interdittiva antimafia adottata nei confronti della società titolare del permesso di costruire, un provvedimento risalente al 2017 la cui legittimità era stata definitivamente confermata in sede giurisdizionale.

Il D.Lgs. n. 159/2011 prevede che l'interdittiva determini una particolare incapacità giuridica, parziale e tendenzialmente temporanea, che impedisce al destinatario di intrattenere determinati rapporti con la pubblica amministrazione, secondo quanto ricostruito anche dall'Adunanza plenaria nelle sentenze n. 3/2018 e n. 23/2020.

Tra questi rapporti, l'art. 67, comma 1, lettera f), comprende anche i provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, categoria alla quale appartiene il permesso di costruire rilasciato a un'impresa per realizzare immobili destinati alla vendita.

Palazzo Spada ha confermato che il ritiro del titolo conseguente all'interdittiva non costituisce un ordinario esercizio discrezionale dell'autotutela, trattandosi di un atto vincolato attraverso il quale viene accertata l'incapacità giuridica dell'impresa a essere destinataria del provvedimento abilitativo.

Il venir meno del titolo deriva dalla disciplina speciale antimafia, secondo il meccanismo previsto dagli articoli 92 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, indipendentemente dalla valutazione dei presupposti ordinari dell'annullamento d'ufficio.

Compravendita immobiliare e titoli edilizi annullati: quali tutele per l'acquirente?

L'acquirente aveva contestato le conseguenze dell'interdittiva sulla propria posizione, sostenendo di essere una persona fisica estranea all'attività imprenditoriale della società venditrice e di non poter subire gli effetti di un provvedimento adottato nei confronti di quest'ultima.

La Quarta Sezione ha respinto l'argomento, ritenendo che la rimozione dei titoli edilizi non comportasse un'estensione soggettiva dell'interdittiva, ma eliminasse gli effetti dei provvedimenti ottenuti da un'impresa priva della capacità giuridica necessaria, senza che il successivo trasferimento degli immobili potesse impedirne il venir meno.

L'acquirente aveva inoltre lamentato di non essere stato coinvolto nel procedimento di autotutela, ma i giudici hanno considerato che questo era stato avviato prima dell'acquisto e che, secondo quanto accertato nel giudizio, il Comune aveva ricevuto comunicazione dell'alienazione soltanto dopo l'adozione del provvedimento conclusivo.

La sentenza ha comunque riconosciuto la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice ordinario, attraverso gli strumenti di tutela previsti nei rapporti con il venditore, mentre le eventuali conseguenze civilistiche della compravendita restano estranee al giudizio sulla legittimità dell'annullamento amministrativo.

Annullamento dei titoli edilizi: le conseguenze per tecnici e acquirenti

La Quarta Sezione ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'annullamento dei titoli edilizi, compensando le spese di giudizio.

Poiché il provvedimento comunale era fondato su più motivazioni autonome, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'accertamento della falsa rappresentazione della destinazione urbanistica, confermando comunque anche le conseguenze derivanti dall'interdittiva antimafia.

La decisione conferma che la stabilità del titolo edilizio dipende anche dalla corretta rappresentazione dei presupposti sulla base dei quali è stato rilasciato, soprattutto quando la disciplina urbanistica dell'area è stata interessata dalla decadenza di vincoli o da vicende pianificatorie che richiedono una specifica valutazione.

Il superamento dei termini ordinari dell'autotutela rimane subordinato all'accertamento di una falsa rappresentazione oggettivamente verificabile, senza che una successiva diversa interpretazione della disciplina urbanistica possa essere considerata, di per sé, sufficiente a giustificare l'annullamento.

Per i professionisti, la corretta ricostruzione della disciplina applicabile deve accompagnarsi a una documentazione progettuale completa, nella quale siano rappresentati anche gli elementi che potrebbero condurre a valutazioni differenti da quelle sostenute dal richiedente, consentendo all'amministrazione di esaminare la pratica sulla base di tutti i presupposti urbanistici rilevanti.

La vicenda interessa infine le compravendite immobiliari, perché l'esistenza formale dei titoli edilizi non esaurisce le verifiche sulla regolarità dell'immobile, soprattutto quando vi siano procedimenti amministrativi o circostanze capaci di comprometterne la stabilità anche dopo il trasferimento della proprietà.