Permesso di costruire annullato e demolizione: i limiti alla fiscalizzazione dell’abuso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7413/2025, ribadisce quando non è possibile sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 del d.P.R. 380/2001

di Redazione tecnica - 23/09/2025

Quando un’opera realizzata sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato può essere mantenuta tramite la c.d. fiscalizzazione dell’abuso? È sufficiente richiamare l’art. 38 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per evitare la demolizione, oppure occorrono condizioni particolarmente stringenti? E, soprattutto, qual è la linea di confine tra vizio formale e vizio sostanziale del titolo edilizio?

Demolizione opere abusive: i limiti alla fiscalizzazione dell’abuso

A rispondere a queste domande è il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 settembre 2025, n. 7413, sul ricorso in appello contro un ordine di demolizione a seguito di permesso di costruire annullato.

Nel caso in esame, un privato aveva acquistato un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico con un fabbricato in condizioni di degrado e per il quale l’Amministrazione comunale aveva rilasciato un permesso di costruire per la ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, previo nulla osta paesaggistico.

La vicenda giudiziaria si sviluppa in più passaggi:

  • nel 2020 il TAR aveva annullato il titolo su richiesta di un proprietario confinante, qualificando l’intervento come nuova costruzione non consentita;
  • nel 2023 il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione, dopo verificazione che aveva accertato la demolizione integrale e la ricostruzione con sagoma, altezza e materiali diversi;
  • a seguito dell’annullamento, il Comune ordinava la demolizione e respingeva l’istanza di fiscalizzazione ex art. 38 TUE.

Da questa istanza di fiscalizzazione respinta era scaturito un nuovo ricorso che il TAR aveva respinto, chiarendo che:

  • l’ordine di demolizione è atto vincolato;
  • la sanzione pecuniaria sostitutiva può operare solo in presenza di impossibilità tecnica di ripristino.

Ne era scaturito quindi l’appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione di primo grado. 

EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Sanzione alternativa

INDICE

1
Permesso di costruire annullato e demolizione: i limiti alla fiscalizzazione dell’abuso
2
Quadro normativo e giurisprudenziale
3
La sentenza del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
