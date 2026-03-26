Gli interventi sulle facciate condominiali mettono insieme due piani, quello del diritto civile e quello della conformità urbanistico-edilizia disciplinata dal Testo Unico Edilizia, con risvolti non sempre semplici da gestire. Questo accade soprattutto perché la realizzazione dell’opera coinvolge anche il rapporto tra privati quando i lavori incidono su parti comuni o sul decoro architettonico dell’edificio.

Può un intervento di questo genere essere autorizzato senza il consenso dell’assemblea? L’amministrazione comunale deve limitarsi a verificare la conformità edilizia, oppure può fermarsi davanti a un problema tra proprietari? E soprattutto, in questo contesto, cosa significa davvero “avere titolo” per richiedere un permesso di costruire?

La risposta a queste domande si colloca spesso in uno spazio di incertezza operativa, nel quale interventi formalmente assentibili sotto il profilo urbanistico risultano, in concreto, non realizzabili per la mancanza di un titolo civilistico adeguato.

La sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2026 n. 1613 affronta in modo diretto questo nodo, chiarendo fino a che punto il Comune possa spingersi nella verifica della legittimazione del richiedente e, soprattutto, quali conseguenze derivino dall’assenza dell’autorizzazione condominiale quando l’intervento incide su una parte comune come la facciata.

È proprio qui che si individua il punto di contatto tra disciplina del condominio e disciplina edilizia: il titolo non può essere separato dalla concreta disponibilità giuridica del bene su cui si interviene.

Permesso di costruire in condominio e interventi sulla facciata: basta essere proprietari?

Il caso all’esame di Palazzo Spada riguarda un intervento edilizio qualificato come addizione volumetrica, proposto all’interno di un edificio condominiale e consistente nella chiusura di una porzione di terrazza di pertinenza, con conseguente creazione di un nuovo vano abitativo.

L’intervento non si era limitato a una trasformazione interna, ma aveva inciso direttamente sull’aspetto esterno dell’edificio: erano state previste, infatti, modifiche alla facciata, tra cui l’apertura di una nuova finestra e lo spostamento di alcune aperture esistenti.

Si trattava quindi di opere che, pur insistendo su una porzione specifica dell’immobile, avevano inevitabilmente coinvolto una parte comune.

I proprietari avevano presentato istanza di permesso di costruire, corredata dal consenso di alcuni condomini direttamente interessati dall’intervento. All’esito dell’istruttoria, il Comune aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del titolo edilizio e aveva quindi assentito l’opera.

La situazione, tuttavia, non era rimasta stabile. A seguito delle contestazioni sollevate in ambito condominiale, l’Amministrazione era intervenuta in autotutela, rilevando la mancanza di un’autorizzazione assembleare conforme alle maggioranze condominiali previste dalla normativa civilistica.

Di conseguenza, il Comune aveva prima annullato il permesso di costruire già rilasciato e successivamente aveva adottato un provvedimento di diniego definitivo, ritenendo che gli istanti non fossero legittimati a realizzare l’intervento in assenza del necessario assenso del condominio.

Ne era scaturito il ricorso al TAR, che aveva confermato la legittimità dell’operato del Comune, ritenendo che, in presenza di un intervento incidente su una parte comune come la facciata, la mancanza dell’autorizzazione assembleare incidesse direttamente sulla possibilità stessa di ottenere il titolo edilizio.

Su questa base era stato proposto appello, portando la questione all’attenzione del Consiglio di Stato.

Quadro normativo: il punto di contatto tra edilizia e condominio

Per comprendere davvero la portata della decisione, è necessario partire da quanto previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, precisando al contempo che il rilascio del titolo non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

La disposizione, letta isolatamente, potrebbe far pensare a una netta separazione tra piano amministrativo e piano civilistico: il Comune verifica la conformità urbanistica dell’intervento, mentre eventuali conflitti tra privati restano confinati in altra sede.

Tutto cambia, però, quando l’intervento edilizio si colloca all’interno di un contesto condominiale.

Nel condominio, infatti, il diritto del singolo proprietario non si esaurisce nella disponibilità esclusiva della propria unità immobiliare, ma si intreccia con una serie di limiti derivanti dalla presenza di beni comuni. L’art. 1117 c.c. individua tra questi beni anche la facciata, qualificandola come parte dell’edificio necessaria all’uso comune.

A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 1102 c.c., che consente al singolo di servirsi della cosa comune, ma solo a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne uso. Non si tratta quindi di un potere pieno, ma di una facoltà che si esercita entro confini ben precisi.

Quando poi l’intervento assume una consistenza tale da incidere sull’organizzazione o sull’aspetto dell’edificio, entrano in gioco gli artt. 1120 e 1122 c.c., che disciplinano le innovazioni e le opere eseguite sulle parti comuni o su quelle destinate all’uso individuale.

In questo ambito assume un rilievo centrale il tema del decoro architettonico, che la giurisprudenza ha costantemente qualificato come valore riferibile all’edificio nel suo complesso.

È proprio in questo passaggio che emerge il nodo interpretativo affrontato dal Consiglio di Stato: il titolo edilizio non incide sui diritti dei terzi e non è lo strumento attraverso cui si risolvono i conflitti tra condomini, ma la possibilità stessa di realizzare l’intervento presuppone che il richiedente abbia un titolo idoneo anche sotto il profilo civilistico.

In altri termini, la disciplina edilizia non può essere letta in modo completamente autonomo rispetto a quella civilistica quando l’intervento riguarda parti comuni. Il requisito della titolarità richiesto dall’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 non si esaurisce nella proprietà dell’unità immobiliare, ma implica la disponibilità giuridica della parte dell’edificio interessata dall’intervento.

Facciata e decoro architettonico: il ragionamento del Consiglio di Stato

Entrando nel merito della decisione, il Consiglio di Stato ha costruito il proprio ragionamento partendo dal presupposto che la facciata è un bene comune.

Il Collegio ha richiamato espressamente l’art. 1117 c.c., chiarendo che la facciata rientra tra “tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune” e che, proprio per questa ragione, ogni intervento che la riguardi non può essere considerato come una modifica limitata alla sfera individuale del singolo proprietario.

Da qui deriva che le modifiche alla facciata sono soggette alle regole del condominio e, in particolare, alle maggioranze assembleari qualificate.

Nel caso concreto, Palazzo Spada ha rilevato che la proposta non aveva raggiunto il quorum richiesto, essendosi fermata a una quota ben inferiore ai due terzi del valore dell’edificio.

Non solo. In riferimento al decoro architettonico, il Collegio lo ha qualificato come valore che appartiene all’edificio nel suo complesso e che non può essere rimesso alla valutazione del singolo.

In questo senso, ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il decoro architettonico rappresenta un bene comune la cui tutela prescinde anche dalla qualità estetica dell’intervento, pertanto “ogni lavoro che su di esso sensibilmente incide, necessita dell'assenso dell'assemblea dei condomini, a prescindere dal giudizio sul risultato estetico dei lavori progettati”.

Non conta se l’intervento sia visivamente rilevante, né se migliori o peggiori l’aspetto dell’edificio: ciò che conta è che incida su un elemento che appartiene a tutti.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che potesse essere sufficiente il consenso dei soli condomini direttamente interessati dall’intervento. L’edificio costituiva infatti un’unica realtà strutturale, con un’unica facciata, e la decisione non poteva essere frammentata su base “locale”.

Allo stesso modo, era irrilevante la circostanza che l’intervento insistesse su una porzione della facciata meno visibile, ribadendo implicitamente che il decoro architettonico non si misura sulla visibilità, ma sull’unitarietà dell’edificio.

Un ulteriore chiarimento ha riguardato l’interpretazione dell’art. 1122 c.c.

Gli appellanti avevano sostenuto che la norma si limitasse a prevedere un obbligo informativo nei confronti dell’amministratore, senza richiedere una vera e propria autorizzazione assembleare. Una tesi non condivisa dai giudici d’appello, secondo i quali l’obbligo di informazione “non può comportare […] che l’assemblea condominiale non debba esprimersi”, poiché una simile interpretazione finirebbe per svuotare le garanzie previste dalle norme sulle maggioranze condominiali.

Conclusioni operative

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’annullamento del permesso di costruire e del successivo diniego.

La legittimazione a costruire non può essere ridotta alla sola proprietà dell’unità immobiliare. Quando l’intervento incide su parti comuni, come la facciata, diventa necessario verificare anche la disponibilità giuridica del bene e quindi l’esistenza del consenso condominiale.

In questo contesto, l’amministrazione non entra nel merito dei rapporti tra privati, ma deve comunque accertare l’esistenza di un titolo idoneo, almeno nei suoi elementi essenziali.

Ne deriva una conseguenza molto chiara: in presenza di interventi che incidono sul decoro architettonico o su parti comuni, l’autorizzazione dell’assemblea non rappresenta un passaggio accessorio, ma un presupposto che incide direttamente sulla possibilità di ottenere e mantenere il titolo edilizio.