Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Permesso di costruire e false rappresentazioni: quando l’annullamento d’ufficio è legittimo

Il TAR Campania (sentenza n. 7698/2025) ribadisce quando la falsa rappresentazione consente l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire anche oltre i termini.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 19/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento del TAR è utile richiamare il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi.

Il potere di autotutela è da sempre uno degli snodi più delicati del diritto amministrativo: da un lato l’esigenza di ripristinare la legalità urbanistica, dall’altro la tutela dell’affidamento del privato, che non può essere sacrificata con leggerezza quando il tempo è passato e i titoli hanno prodotto effetti.

Non è un caso che il legislatore sia intervenuto più volte sull’art. 21-nonies, restringendo progressivamente i margini dell’autotutela. Ma non è nemmeno un caso che, accanto alla regola, abbia previsto una eccezione precisa: quella delle false rappresentazioni dei fatti.

In particolare, il riferimento è il comma 2-bis, che consente l’annullamento anche oltre i termini ordinari quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La giurisprudenza ha chiarito che non basta un’informazione inesatta: occorre che essa sia idonea a sviare l’amministrazione, inducendola a rilasciare un titolo che, altrimenti, non sarebbe stato adottato.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Abusi edilizi MIT DPR n. 380/2001 Google Earth Stato legittimo Decreto Salva Casa Annullamento d’ufficio

Documenti Allegati

INDICE

1
Permesso di costruire e false rappresentazioni: quando l’annullamento d’ufficio è legittimo
2
Quadro normativo di riferimento
3
Il giudizio di primo grado
4
Google Earth e il valore degli accertamenti tecnologici
5
Il contrasto con le linee guida del MIT sullo stato legittimo
6
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026