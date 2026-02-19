Può un Comune rifiutarsi di rilasciare un permesso di costruire se il richiedente non paga gli oneri di urbanizzazione? Le sedi viarie interne al lotto possono incidere sul calcolo degli standard urbanistici? Una struttura ricettiva all’aria aperta può essere trattata, ai fini del contributo di costruzione, come un edificio?

Si tratta di interrogativi strettamente collegati alle previsioni del Testo Unico Edilizia, secondo cui il permesso di costruire comporta un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Un adempimento che, in sede applicativa, non è sempre lineare, soprattutto quando entrano in gioco anche gli standard urbanistici ex d.m. 1444/1968.

In questo contesto si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2026, n. 956, che affronta con un unico impianto argomentativo tre questioni tra loro strettamente connesse:

la possibilità di subordinare il rilascio del permesso al pagamento degli oneri di urbanizzazione ;

; il corretto criterio di calcolo della superficie da destinare a standard urbanistici ;

; l’applicabilità dell’esonero dal contributo di costruzione a strutture ricettive all’aria aperta.

Una pronuncia particolarmente interessante, con la quale Palazzo Spada ha chiarito quando nasce realmente l’obbligazione contributiva e quale rapporto esiste tra titolo edilizio, carico urbanistico e assetto delle aree pubbliche.

Permesso di costruire e oneri di urbanizzazione: quando il pagamento è condizione per il rilascio

La controversia era nata a seguito della presentazione, da parte di una società, di un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura ricettiva all’aria aperta, composta da sei piazzole di sosta su un’area agricola dismessa.

Nel corso dell’istruttoria, l’ufficio tecnico comunale aveva quantificato gli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001, determinato la superficie da destinare a standard nella misura del 10% dell’intera superficie dell’insediamento, senza sottrarre le sedi viarie interne, e richiesto il pagamento del contributo anche con riferimento a un parcheggio interrato previsto nel progetto.

La società aveva contestato sia l’an che il quantum del contributo richiesto, sostenendo che il permesso di costruire non potesse essere subordinato al pagamento degli oneri e che, ai fini del calcolo degli standard urbanistici ex art. 5 del d.m. 1444/1968, le sedi viarie dovessero essere previamente sottratte dalla superficie complessiva. Inoltre, il parcheggio interrato avrebbe dovuto beneficiare dell’esonero dal contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale per i parcheggi pertinenziali di edifici di nuova realizzazione.

A fronte del mancato pagamento degli oneri, il Comune aveva disposto l’archiviazione dell’istanza, facendo salva la possibilità di riattivarla previo versamento delle somme dovute.

Ne è scaturito il ricorso al T.A.R., sul presupposto che l’archiviazione fosse in realtà un diniego mascherato e che il Comune avrebbe dovuto attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990. Inoltre, secondo la società, il criterio di calcolo degli standard sarebbe stato illegittimo e il contributo per il parcheggio non era dovuto.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, motivo per cui l’Amministrazione comunale aveva proposto appello al Consiglio di Stato.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata della decisione è necessario ricostruire il quadro normativo entro cui si collocano le tre questioni controverse: contributo di costruzione, standard urbanistici e disciplina dei parcheggi.

Il contributo di costruzione e il momento del pagamento

Il punto di partenza è l’art. 16 del d.P.R. 380/2001. La norma distingue due componenti del contributo di costruzione:

la quota relativa agli oneri di urbanizzazione ;

; la quota relativa al costo di costruzione.

La quota relativa agli oneri di urbanizzazione “va corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire”, mentre la quota commisurata al costo di costruzione può essere corrisposta in corso d’opera, secondo modalità e garanzie stabilite dal Comune.

Gli oneri di urbanizzazione non sono quindi un adempimento eventuale o differibile, ma una condizione collegata geneticamente al rilascio del titolo.

Sul piano sistematico, il contributo di costruzione rappresenta la controprestazione economica per l’incremento del carico urbanistico derivante dall’intervento edilizio.

Gli standard urbanistici e l’art. 5 del d.m. 1444/1968

Il secondo snodo riguarda il calcolo delle aree da destinare a standard. Il riferimento normativo è l’art. 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che, per i nuovi insediamenti di carattere industriale o assimilabile (zone D), stabilisce che la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti.

La disposizione fissa una percentuale minima e, al tempo stesso, esclude le sedi viarie dagli standard da cedere. Il punto interpretativo centrale è comprendere se tale esclusione implichi anche la sottrazione delle sedi viarie dalla superficie complessiva su cui calcolare la percentuale.

Parcheggi pertinenziali ed esonero dal contributo

Infine, in riferimento alla disciplina sui parcheggi, rileva l’art. 41-sexies della legge urbanistica n. 1150/1942, che prevede l’obbligo di riservare spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni in misura proporzionale alla volumetria.

Alcune normative regionali prevedono l’esonero dal contributo di costruzione per i parcheggi privati realizzati negli edifici di nuova costruzione a destinazione residenziale o assimilabile e ad uffici. Il perimetro dell’esonero è quindi strettamente legato alla presenza di un edificio di nuova realizzazione e alla qualificazione del parcheggio come pertinenziale rispetto a un volume edilizio.

L’analisi del Consiglio di Stato

La prima questione affrontata da Palazzo Spada attiene alla possibilità di rilasciare il permesso di costruire senza il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Mentre in primo grado il giudice aveva ritenuto che il titolo non potesse essere subordinato al pagamento, il Consiglio di Stato ha seguito un’impostazione opposta, aderendo a un orientamento già consolidato.

L’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 distingue nettamente le due componenti del contributo: mentre gli oneri di urbanizzazione devono essere corrisposti all’atto del rilascio del permesso, la quota relativa al costo di costruzione può essere versata in corso d’opera, secondo modalità stabilite dal Comune. Le modalità di pagamento non sono rimesse all’arbitrio del privato.

Il pagamento degli oneri non è dunque un effetto successivo al rilascio del titolo, ma un presupposto contestuale.

Sul punto, il Collegio ha valorizzato anche i principi di buona fede e leale collaborazione, osservando che l’intervento edilizio genera un incremento del carico urbanistico e che gli oneri servono a coprire i costi delle opere pubbliche correlate. Non è irragionevole esigere il pagamento nel momento in cui si perfeziona il presupposto giuridico, ossia il rilascio del titolo.

Si tratta di un orientamento consolidato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2018, secondo cui il privato che intende ottenere il permesso di costruire ha una scelta binaria: pagare il contributo oppure rinunciare al titolo.

In questo quadro, l’archiviazione dell’istanza per mancato pagamento è stata ritenuta legittima. Non si è trattato di un diniego mascherato, ma della presa d’atto del mancato adempimento di una condizione legale.

Standard urbanistici: esclusione delle sedi viarie e base di calcolo

In riferimento al calcolo degli standard, l’art. 5 del d.m. 1444/1968 stabilisce che la superficie da destinare a standard non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata all’insediamento, escludendo le sedi viarie dalle aree da cedere.

Il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi secondo cui, proprio perché escluse, le sedi viarie dovessero essere sottratte dalla superficie complessiva prima di applicare la percentuale del 10%. Le sedi viarie non rientrano tra le aree da cedere a standard perché costituiscono opere di urbanizzazione primaria, ma l’esclusione dalle aree da cedere non equivale a sottrazione dalla superficie complessiva dell’insediamento.

La percentuale del 10% va quindi calcolata sull’intera superficie destinata all’insediamento, non su una superficie già decurtata delle viabilità interne.

Il Collegio ha inoltre precisato che la viabilità privata interna al lotto, se non destinata alla collettività, non può essere considerata automaticamente spazio pubblico e non giustifica una riduzione della superficie complessiva.

Piazzole e parcheggi: nozione di edificio e contributo dovuto

Infine, con riferimento all’esonero dal contributo di costruzione per un parcheggio interrato, il Consiglio ha evidenziato come la normativa regionale lo prevedesse nel caso di edifici di nuova costruzione a destinazione residenziale o assimilabile.

Nel caso di specie, il progetto riguardava una struttura ricettiva all’aria aperta composta da sei piazzole. Tali piazzole:

non costituiscono volumi edilizi ;

; non generano cubatura ;

; non sono riconducibili alla nozione di edificio in senso proprio.

Il richiamo all’art. 41-sexies della legge 1150/1942 è stato decisivo: la norma parametrizza i parcheggi alla volumetria edilizia, presupponendo l’esistenza di un organismo edilizio.

Ne consegue che l’esonero non è applicabile e il contributo resta dovuto.

Conclusioni operative

L’appello è stato accolto, con riforma della decisione di primo grado ed esclusione della responsabilità risarcitoria, venendo meno il presupposto dell’illegittimità del provvedimento.

Il principio più rilevante che si ricava dalla pronuncia riguarda il rapporto tra rilascio del permesso e pagamento degli oneri: l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 lega espressamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione all’atto del rilascio del titolo. Il pagamento non è un adempimento eventuale o successivo, ma una condizione contestuale. In assenza di tale pagamento, l’archiviazione dell’istanza è legittima.

Sul piano urbanistico, viene chiarito che le sedi viarie sono escluse dagli standard da cedere, ma non devono essere sottratte dalla superficie complessiva su cui calcolare la percentuale del 10%. La base di calcolo resta l’intera superficie dell’insediamento.

Infine, le piazzole di una struttura ricettiva all’aria aperta non sono assimilabili a edifici di nuova realizzazione e, pertanto, non possono beneficiare dell’esonero previsto per i parcheggi pertinenziali.

Nel complesso, la decisione rafforza un aspetto spesso sottovalutato: il contributo di costruzione e la corretta determinazione degli standard urbanistici non sono elementi accessori, ma componenti strutturali dell’equilibrio tra iniziativa privata e sostenibilità urbanistica.

Il carico urbanistico non è una categoria astratta, ma il criterio tecnico che consente di mantenere coerente l’assetto del territorio rispetto alle trasformazioni consentite.