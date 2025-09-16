mapei istituzionale
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
CREPE NEI MURI? Difendi la tua casa con DIFECH
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Permesso di costruire in sanatoria condizionato: la Cassazione ne conferma l’illegittimità

La Corte di Cassazione (sentenza n. 27674/2025) ribadisce che il titolo edilizio non può essere subordinato a prescrizioni future e, in area vincolata, è inefficace senza autorizzazione paesaggistica.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/09/2025

Un permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato all’acquisizione successiva di documenti o pareri mancanti? Quali effetti produce un titolo edilizio rilasciato senza la preventiva autorizzazione paesaggistica in area vincolata? E, soprattutto, come si coordina il principio della doppia conformità con le nuove aperture introdotte dall’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia?

Permesso di costruire in sanatoria condizionato: la sentenza della Cassazione

La gestione delle istanze di sanatoria edilizia ha sempre rappresentato un terreno delicato, soprattutto nei casi in cui le opere abusive ricadono in aree vincolate. La giurisprudenza penale e amministrativa si è più volte espressa contro la possibilità di “condoni mascherati”, ribadendo che la regolarizzazione ex post può avvenire solo entro i limiti tassativi fissati dal legislatore.

Con la sentenza n. 27674 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione penale è tornata sul tema, affrontando due questioni molto rilevanti: da un lato, l’improcedibilità delle domande di condono prive della documentazione obbligatoria; dall’altro, la radicale inefficacia di un permesso di costruire in sanatoria condizionato.

Il caso prende le mosse dall’esecuzione di opere edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica, in un’area sottoposta a vincolo. Il responsabile aveva tentato di regolarizzare l’intervento dapprima con un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, rimasta priva della documentazione obbligatoria e quindi dichiarata improcedibile. Successivamente, nel 2010, aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria, ma questo era stato rilasciato con una serie di condizioni. La più significativa prevedeva che il completamento dei lavori fosse subordinato al rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza, nulla osta che non era mai stato acquisito. In sostanza, il Comune aveva concesso un titolo edilizio inefficace, rimandando la sua validità a un atto futuro.

Di fronte all’abuso accertato, l’autorità giudiziaria aveva disposto la demolizione. Nel giudizio di opposizione, il responsabile sosteneva che la concessione edilizia in sanatoria, pur condizionata, fosse idonea a estinguere il reato edilizio. La Cassazione ha invece confermato l’illegittimità del titolo, fissando principi di grande rilevanza.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Corte di Cassazione Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Permesso di costruire in sanatoria condizionato: la Cassazione ne conferma l’illegittimità
2
I principi espressi dalla sentenza
3
Quadro normativo di riferimento
4
Conclusioni operative
Umidità di risalita? scegli aquapol

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
3
EDILIZIA - 15/09/2025
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
6
EDILIZIA - 07/09/2025
Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità