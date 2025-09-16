Un permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato all’acquisizione successiva di documenti o pareri mancanti? Quali effetti produce un titolo edilizio rilasciato senza la preventiva autorizzazione paesaggistica in area vincolata? E, soprattutto, come si coordina il principio della doppia conformità con le nuove aperture introdotte dall’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia?

Permesso di costruire in sanatoria condizionato: la sentenza della Cassazione

La gestione delle istanze di sanatoria edilizia ha sempre rappresentato un terreno delicato, soprattutto nei casi in cui le opere abusive ricadono in aree vincolate. La giurisprudenza penale e amministrativa si è più volte espressa contro la possibilità di “condoni mascherati”, ribadendo che la regolarizzazione ex post può avvenire solo entro i limiti tassativi fissati dal legislatore.

Con la sentenza n. 27674 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione penale è tornata sul tema, affrontando due questioni molto rilevanti: da un lato, l’improcedibilità delle domande di condono prive della documentazione obbligatoria; dall’altro, la radicale inefficacia di un permesso di costruire in sanatoria condizionato.

Il caso prende le mosse dall’esecuzione di opere edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica, in un’area sottoposta a vincolo. Il responsabile aveva tentato di regolarizzare l’intervento dapprima con un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, rimasta priva della documentazione obbligatoria e quindi dichiarata improcedibile. Successivamente, nel 2010, aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria, ma questo era stato rilasciato con una serie di condizioni. La più significativa prevedeva che il completamento dei lavori fosse subordinato al rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza, nulla osta che non era mai stato acquisito. In sostanza, il Comune aveva concesso un titolo edilizio inefficace, rimandando la sua validità a un atto futuro.

Di fronte all’abuso accertato, l’autorità giudiziaria aveva disposto la demolizione. Nel giudizio di opposizione, il responsabile sosteneva che la concessione edilizia in sanatoria, pur condizionata, fosse idonea a estinguere il reato edilizio. La Cassazione ha invece confermato l’illegittimità del titolo, fissando principi di grande rilevanza.