Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria basta, da solo, a far cadere l'ordine di demolizione di un fabbricato abusivo? Cosa è tenuto a verificare il giudice dell'esecuzione prima di revocare quell'ordine? E che valore ha una sanatoria concessa a chi, nel frattempo, potrebbe aver perduto ogni titolo sul bene?

A questi interrogativi risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20403 del 3 giugno 2026, che mette al centro non la semplice esistenza di un titolo sanante sopravvenuto, ma il dovere del giudice dell'esecuzione di verificarne davvero la legittimità prima di mandare assolto l'abuso. Il principio di fondo è che la revoca non è mai un atto dovuto e meccanico, il giudice deve sindacare il provvedimento concessorio sotto il profilo della legittimazione di chi lo ha ottenuto e della reale sanabilità dell'opera.

Chi ha perduto la disponibilità giuridica del bene non è legittimato a chiederne la sanatoria e solo l'accertamento di conformità con doppia conformità piena estingue il reato e giustifica la revoca, mentre resta fuori gioco la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale. Sullo sfondo, due ulteriori paletti per le opere delicate, ovvero l'autorizzazione paesaggistica nelle aree vincolate e la conformità antisismica.

La vicenda in fase esecutiva tra sanatoria postuma e revoca della demolizione

La vicenda oggetto dell'intervento degli ermellini riguarda la presa d'atto, da parte del giudice dell'esecuzione, del sopravvenuto rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune, cui fa seguito la revoca dell'ordine di demolizione che gravava su un fabbricato abusivo. Contro questa revoca viene proposto ricorso in Cassazione dal Procuratore della Repubblica.

Secondo il ricorso, il titolo sanante sarebbe stato rilasciato benché l'immobile fosse già stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, per non essere stata ottemperata, entro novanta giorni, l'ingiunzione a demolire notificata all'interessato; di qui la perdita di ogni potere dispositivo sul bene e l'illegittimità del titolo sopravvenuto.

Secondo la difesa, però, il Comune avrebbe svolto correttamente tutti gli accertamenti prima di rilasciare il titolo in sanatoria, dai quali sarebbe risultato che il fabbricato era ancora di proprietà del privato, che avrebbe in parte demolito l'abuso per poi realizzare le sole opere assentite.

Acquisizione al patrimonio comunale e accertamento di conformità

Per comprendere la decisione dei giudici di Cassazione è importante circoscrivere il quadro normativo di riferimento. Il perno della decisione è l'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che governa gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire. Al comma 3 la norma dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'opera e dell'area di sedime quando l'ingiunzione a demolire resti ineseguita oltre il termine di legge (90 giorni), meccanismo già previsto dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 e oggi confluito nel Testo Unico. Il comma 9 collega all'abuso l'ordine di demolizione che il giudice penale impartisce con la condanna.

Sull'altro versante opera l'art. 36 dello stesso Testo Unico Edilizia, che disciplina l'accertamento di conformità, l'unico titolo capace di sanare l'abuso e di estinguere il reato urbanistico previsto dall'art. 44. La norma pretende la doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della domanda (c.d. doppia conformità piena), con onere probatorio interamente a carico del richiedente. Da ricordare l'art. 36-bis, introdotto dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, per gestire la sanatoria delle parziali difformità, delle variazioni essenziali e degli interventi in assenza o in difformità dalla SCIA; in questo caso la norma prevede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (c.d. doppia conformità leggera).

In entrambi i casi, l’attivazione dei procedimenti di sanatoria può essere richiesta dal responsabile dell’abuso o dall’attuale proprietario dell’immobile.

I principi della Cassazione tra legittimazione del richiedente e sanabilità effettiva

Alla luce di questo quadro, i giudici di legittimità ribadiscono che la revoca dell'ordine di demolizione fondata su un titolo sanante sopravvenuto non è un automatismo. Il giudice dell'esecuzione deve sindacare la legittimità del provvedimento concessorio sotto ogni profilo, dalla legittimazione del richiedente al rispetto dei requisiti di sanabilità, fino al regime dei vincoli gravanti sull'area, sulla scorta di un orientamento già affermato dalla Corte di Cassazione.

Su questo metro l'ordinanza impugnata cede su un duplice fronte. Il primo è la legittimazione del richiedente; l'immobile era già stato attinto nel 1998 da un ordine di demolizione rimasto ineseguito, con la possibile acquisizione del bene al patrimonio comunale e la perdita della disponibilità giuridica in capo al privato, che non sarebbe più legittimato a chiederne la sanatoria. I giudici precisano però di non aver deciso il punto, perché l'effettiva acquisizione dovrà essere confermata dal giudice del rinvio.

Il secondo fronte è la sanabilità sostanziale. I giudici rimproverano al provvedimento di averne affermato genericamente la correttezza senza misurarsi con l'effettiva sanabilità delle opere, rimaste ignote nella consistenza, nell'ubicazione e nella disciplina applicabile. E rammentano che solo la sanatoria conforme all'art. 36 estingue il reato e apre alla revoca, mentre resta esclusa la sanatoria giurisprudenziale o impropria, che pretende di legittimare a posteriori opere divenute conformi solo dopo la realizzazione.

A questo si aggiungono due precisazioni di rilievo. Nelle aree vincolate il permesso rilasciato senza autorizzazione paesaggistica non ha efficacia sanante nemmeno sul profilo urbanistico (Corte di Cassazione, sentenza n. 5750/2023); e il titolo ex art. 36 non estingue i reati antisismici, con la conseguenza che la revoca resta preclusa se l'opera non risulta conforme alla normativa antisismica, formale e sostanziale, perché ne va dell'incolumità delle persone.

Doppia conformità, vincolo paesaggistico e antisismica: l'analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, la pronuncia insegna a tenere distinti due piani che nella pratica tendono a sovrapporsi, ovvero l'esistenza formale di un titolo in sanatoria e la sua reale idoneità a coprire l'opera realizzata. Un permesso uscito dall'ufficio comunale non chiude la partita; ciò che conta è il raffronto puntuale tra quanto assentito e quanto effettivamente costruito, perché la sanatoria copre l'abuso solo se l'opera era ed è rimasta conforme nei due momenti che rilevano.

Resta perciò un'indicazione operativa lineare per progettisti, uffici tecnici e proprietari. Prima di confidare in un titolo sanante occorre verificare a monte la titolarità di chi lo chiede e, a valle, la sanabilità effettiva dell'opera, vincolo paesaggistico e sicurezza antisismica compresi, perché sarà proprio su questi elementi che il giudice del rinvio dovrà ora misurarsi.

Conclusioni operative: la sanatoria non vincola il giudice dell'esecuzione

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso del Procuratore e annullato l'ordinanza di revoca, con rinvio al medesimo Tribunale perché decida di nuovo seguendo le coordinate indicate.

Il messaggio di metodo è chiaro. Davanti a un ordine di demolizione, il titolo rilasciato dal Comune non vincola il giudice dell'esecuzione e non genera, di per sé, un affidamento tutelabile in sede penale; il giudice conserva il potere-dovere di sindacarne la legittimità, dalla titolarità del richiedente alla sanabilità reale dell'opera.

La pronuncia si inserisce in un filone ormai stabile, che separa con nettezza il piano amministrativo del titolo da quello penale del controllo, e ricorda che una sanatoria non è una porta che si apre con la sola firma del Comune, ma una verifica che regge soltanto se l'opera era davvero in regola quando è nata e lo è ancora quando se ne chiede il perdono.