Quando un’opera può davvero essere considerata pertinenza urbanistica e quando, invece, si trasforma in nuova costruzione? È sufficiente che sia funzionale all’attività svolta nell’immobile principale per evitare il permesso di costruire? E può la destinazione d’uso del fabbricato principale estendersi automaticamente anche ai manufatti accessori?

Sono domande che chi opera nel settore edilizio si trova ad affrontare spesso e che, nonostante una giurisprudenza ormai ampia, continuano a generare più di un’incertezza applicativa, soprattutto nei contesti produttivi, dove le esigenze operative portano facilmente alla realizzazione di strutture percepite come accessorie ma che, sotto il profilo urbanistico, possono assumere un peso ben diverso. Su questo terreno è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2134 del 16 marzo 2026, offrendo una lettura chiara ma al tempo stesso rigorosa, che riprende principi già noti e li applica in modo molto netto al caso esaminato.

Pertinenza urbanistica capannone e platea: il caso esaminato dal TAR e il ricorso al Consiglio di Stato

La vicenda ruota attorno alla realizzazione, in zona agricola, di un manufatto destinato a supportare un’attività artigianale e commerciale già esercitata all’interno di un fabbricato legittimamente assentito, anche in forza di un permesso di costruire in sanatoria. In prossimità di questo edificio era stato realizzato un capannone con struttura metallica retrattile, coperto da telone plastificato e poggiante su una platea in cemento, utilizzato come deposito di bancali e imballaggi.

L’amministrazione comunale aveva ritenuto l’intervento abusivo sia per l’assenza del permesso di costruire sia per il contrasto con la disciplina urbanistica della zona agricola, disponendo quindi la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

I proprietari avevano contestato questa impostazione sostenendo che il manufatto dovesse essere letto come pertinenza dell’edificio principale, richiamando il rapporto funzionale con l’attività esercitata e, soprattutto, valorizzando la circostanza che il fabbricato fosse già legittimato anche sotto il profilo della destinazione d’uso artigianale-commerciale, ritenendo che tale destinazione fosse in grado di estendersi anche alle opere accessorie secondo una logica di integrazione funzionale.

Il TAR aveva però respinto il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione delle opere come nuova costruzione, e da qui nasce l’appello al Consiglio di Stato, che si è trovato a dover affrontare proprio questo nodo, cioè se un manufatto di questo tipo potesse essere considerato pertinenza oppure dovesse essere trattato come intervento autonomo soggetto a permesso di costruire.

Pertinenza urbanistica: quadro normativo e definizione giurisprudenziale

Per comprendere il ragionamento del Consiglio di Stato è necessario tenere insieme due piani, quello normativo e quello giurisprudenziale, che in materia di pertinenza urbanistica viaggiano inevitabilmente intrecciati e non possono essere letti separatamente.

Da un lato il d.P.R. n. 380/2001 che, all’art. 3, comma 1, lettera e.5, include tra le nuove costruzioni anche i manufatti leggeri destinati a depositi o attività, quando non siano legati a esigenze meramente temporanee o comunque non siano privi di un collegamento stabile con il suolo, spostando quindi l’attenzione non tanto sulla natura dell’opera quanto sul suo utilizzo e sulla sua incidenza sul territorio.

Dall’altro lato vi è una costruzione giurisprudenziale ormai consolidata che, nel tempo, ha progressivamente ristretto il perimetro della pertinenza edilizia, prendendo le distanze dalla nozione civilistica e costruendo una categoria autonoma, molto più rigorosa, che non si limita al rapporto di servizio tra beni ma guarda agli effetti che l’intervento produce sul territorio. In questa prospettiva, il semplice collegamento funzionale con l’edificio principale non è mai sufficiente, perché la pertinenza urbanistica richiede che l’opera sia priva di una propria autonomia, non solo sotto il profilo funzionale ma anche sotto quello economico e, soprattutto, urbanistico.

È proprio su questo punto che la giurisprudenza insiste con maggiore chiarezza, individuando alcuni criteri che devono concorrere tutti insieme e non possono essere letti isolatamente, come la dimensione oggettivamente contenuta dell’opera, la sua incapacità di generare un valore autonomo e, soprattutto, l’assenza di un incremento del carico urbanistico o di una modifica apprezzabile dell’assetto del territorio. Quando anche uno solo di questi elementi viene meno, il ragionamento cambia e l’intervento tende a essere ricondotto nell’alveo della nuova costruzione.

È questa doppia chiave di lettura che consente di capire perché, in ambito urbanistico, la pertinenza non sia una categoria ampia né elastica, ma una figura residuale, utilizzabile solo in presenza di opere davvero marginali rispetto all’organismo edilizio principale, incapaci di incidere sull’organizzazione dello spazio e sul suo utilizzo. Ed è proprio alla luce di questo impianto che va letta la decisione del Consiglio di Stato, che si inserisce in un orientamento ormai consolidato e lo applica in modo particolarmente rigoroso al caso esaminato.

Pertinenza urbanistica secondo il Consiglio di Stato: criteri e limiti della nozione edilizia

Il Consiglio di Stato si muove esattamente lungo questa linea e ribadisce con chiarezza un principio che nella pratica viene spesso sottovalutato, cioè che la pertinenza urbanistica rappresenta un’eccezione e non una regola. Non basta, quindi, che un’opera sia collegata all’edificio principale o che ne supporti l’attività, perché la giurisprudenza richiede qualcosa in più e cioè che si tratti di interventi di minima entità, privi di una propria autonomia e incapaci di incidere, anche solo in parte, sull’assetto urbanistico.

Allo stesso tempo, il Collegio affronta un altro tema che nella pratica operativa genera non pochi equivoci, chiarendo che il titolo edilizio relativo al fabbricato principale, anche quando abbia legittimato l’immobile sotto il profilo della destinazione d’uso, non produce alcun effetto sulla disciplina urbanistica dell’area e non è in grado di estendere automaticamente la propria efficacia ai manufatti successivi. Viene così esclusa in modo netto qualsiasi forma di attrazione fondata sulla sola funzionalità dell’opera rispetto all’attività esercitata.

È un passaggio che merita attenzione perché incide direttamente su una delle impostazioni più ricorrenti nella prassi, dove spesso si tende a ritenere che tutto ciò che serve all’attività principale possa essere qualificato come pertinenza. La sentenza, invece, richiama con forza un approccio diverso, che impone di guardare alla natura e agli effetti dell’opera e non alla sola relazione funzionale con il fabbricato esistente.

Pertinenza urbanistica: analisi tecnica tra funzione accessoria e autonomia edilizia

Quando il Consiglio di Stato entra nel merito dell’intervento, il ragionamento diventa ancora più netto, perché l’attenzione si sposta dalla qualificazione formale dell’opera alla sua consistenza reale e agli effetti che produce sul territorio. Il capannone presenta dimensioni rilevanti, è realizzato con una struttura metallica dotata di travi portanti, è stabilmente ancorato a una platea in cemento ed è dotato di impianto elettrico, elementi che, letti nel loro insieme, restituiscono un quadro inequivocabile di stabilità e permanenza, ben lontano dall’idea di un manufatto marginale o accessorio.

A questo si aggiunge un profilo che il Collegio valorizza in modo altrettanto chiaro, cioè la funzione svolta dall’opera. Non si tratta infatti di un elemento di supporto secondario, ma di uno spazio destinato al deposito e alla gestione dei materiali utilizzati nell’attività economica, inserito a pieno titolo nell’organizzazione dell’impresa e dotato, quindi, di una propria autonomia funzionale.

Il passaggio decisivo riguarda però l’impatto urbanistico dell’intervento. Il Consiglio di Stato evidenzia che la realizzazione del capannone e della platea determina un incremento delle superfici utilizzabili a servizio dell’attività e, di conseguenza, un aumento del carico urbanistico, con una alterazione dell’assetto del territorio che non può essere considerata neutra. Ed è proprio questo elemento che segna il confine tra pertinenza e nuova costruzione, perché la pertinenza, per essere tale, deve rimanere priva di qualsiasi incidenza apprezzabile sull’organizzazione dello spazio.

In questo quadro, il fatto che la struttura sia descritta come retrattile perde rilievo, non perché sia irrilevante in assoluto, ma perché non è idoneo a superare gli elementi oggettivi accertati, che evidenziano la presenza di un’opera stabilmente collegata al suolo e destinata a un utilizzo non temporaneo. È proprio la combinazione tra consistenza fisica, funzione svolta e impatto sul territorio che conduce il Collegio a escludere la riconducibilità dell’intervento alla categoria delle pertinenze e a ricondurlo, invece, nell’ambito della nuova costruzione.

Pertinenza urbanistica: conclusioni operative per tecnici e professionisti

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e, con essa, la legittimità dell’ordine di demolizione.

La decisione restituisce un’indicazione operativa molto chiara e, per certi versi, anche severa, perché ribadisce che la pertinenza urbanistica non può essere utilizzata come una categoria di comodo per ricondurre a un regime semplificato interventi che, in realtà, introducono nuove superfici, nuove strutture e nuove modalità di utilizzo dello spazio.

Non è sufficiente richiamare il collegamento con l’immobile principale né sostenere la funzionalità dell’opera rispetto all’attività esercitata, così come non è sostenibile invocare una sorta di estensione automatica della destinazione d’uso del fabbricato. Il fatto che un’opera sia “utile” o “necessaria” all’attività non è, di per sé, un elemento decisivo ai fini della qualificazione edilizia.

La verifica deve essere condotta sulla consistenza dell’intervento, sulla sua autonomia e sull’incidenza che esso determina sull’assetto urbanistico, perché è su questi elementi che si gioca realmente la qualificazione dell’opera.

Quando questi elementi sono presenti, anche un intervento percepito come accessorio assume la natura di nuova costruzione, con la conseguente necessità del permesso di costruire e l’applicazione delle misure repressive in caso di assenza del titolo.

È proprio su questo piano che la sentenza si colloca nel solco più rigoroso della giurisprudenza, confermando che la pertinenza urbanistica resta una figura eccezionale e di stretta interpretazione, che non può essere estesa oltre i casi in cui l’intervento rimane privo di autonomia e non incide in alcun modo sull’organizzazione dello spazio e sul carico urbanistico.