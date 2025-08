È legittimo il diniego del permesso di costruire per un edificio con volumetria superiore a tre metri cubi per metro quadrato in assenza di piano attuativo, anche se la zona risulta parzialmente edificata? Può la sufficiente urbanizzazione di un lotto superare le prescrizioni dell’art. 41-quinquies della Legge Urbanistica n. 1150/1942? E che valore assume la precedente concessione edilizia inutilizzata?

Piano attuativo e indici volumetrici: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3809 del 5 maggio 2025, torna a fare chiarezza sull’annosa questione dell’obbligo di piano attuativo nei contesti urbani già parzialmente edificati, ma privi di infrastrutture adeguate. Il caso riguarda un intervento edilizio previsto in zona B2 del Comune di Battipaglia, per il quale i ricorrenti avevano invocato la possibilità di edificare direttamente sulla base di una precedente autorizzazione e dell’autosufficienza infrastrutturale del lotto.

Nel pieno del contrasto emerso nel “caso Milano”, il Consiglio di Stato si allinea alla posizione più rigorosa già espressa e ribadita dalla Cassazione penale (sentenza n. 25919/2025), secondo cui il piano attuativo resta imprescindibile in presenza delle condizioni previste dall’art. 41-quinquies della Legge n. 1150/1942.

Il contrasto tra l’approccio formalmente rigoroso del Consiglio di Stato e quello più sostanzialista di alcuni TAR non è nuovo e si è consolidato negli anni attorno a casi analoghi. Già nel 2006, con la sentenza n. 2498, il TAR Campania aveva affermato che, in presenza di un contesto parzialmente urbanizzato, la mancata approvazione del piano attuativo non potesse da sola giustificare il diniego del permesso di costruire. Di contro, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che la pianificazione attuativa resta imprescindibile, salvo casi eccezionali legati alla completa edificazione del comparto, come confermato dalla sentenza n. 534 del 2024.

Posizione che ha recentemente ricevuto il parere contrario del TAR Lombardia (sentenza n. 2747/2025) secondo il quale, in assenza di piano attuativo, conterebbe il contesto urbanizzato e non i limiti imposti dal citato art. 41-quienquies della Legge Urbanistica. Una posizione, quella del TAR, che si fonda sull’idea di una “urbanizzazione di fatto” come criterio prevalente, ma che secondo il Consiglio di Stato rischia di compromettere l’equilibrio programmatorio imposto dalla norma, scardinando la funzione preventiva della pianificazione urbanistica.

Il contesto in cui interviene è analogo a quello del “caso Milano” con la differenza che:

in questo caso non si tratta di edificio superiore a 25 metri di altezza ma di volumetria superiore ai tre metri cubi per metro quadrato imposti dall’art. 41-quienquies;

il Comune aveva negato il permesso di costruire;

in primo grado il TAR Campania ha annullato il provvedimento di rigetto del permesso di costruire, rilevando che il Comune “…ha pretermesso una puntuale ed analitica verifica di tutti gli elementi circostanziali e fattuali esistenti, i quali, ove rigorosamente valutati, avrebbero diversamente orientato la soluzione decisoria finale, scongiurando una scelta tranciante, come quella oggetto della presente impugnativa…”.

Quindi il ricorso del Comune al Consiglio di Stato.