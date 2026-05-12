Il meccanismo delineato dal Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 è particolarmente ambizioso. La norma richiede infatti che almeno il 70 per cento dell’investimento complessivo sia destinato all’edilizia convenzionata e che i prezzi o i canoni risultino inferiori di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato.

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