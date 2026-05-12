Edilizia convenzionata e investimenti privati: il vero banco di prova del Piano Casa
È probabilmente proprio nell’art. 9 che emerge il tentativo più evidente del decreto di compensare la limitata dimensione delle risorse pubbliche attraverso il coinvolgimento diretto degli investimenti privati.
I programmi infrastrutturali di edilizia integrata vengono infatti costruiti su un equilibrio economico-finanziario nel quale la componente privata dovrebbe sostenere, almeno in parte, la realizzazione dell’edilizia convenzionata a canone o prezzo calmierato.
Il meccanismo delineato dal Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 è particolarmente ambizioso. La norma richiede infatti che almeno il 70 per cento dell’investimento complessivo sia destinato all’edilizia convenzionata e che i prezzi o i canoni risultino inferiori di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato.
Si tratta di un modello che punta chiaramente ad intercettare quella fascia di popolazione che non possiede i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica tradizionale, ma che allo stesso tempo incontra crescenti difficoltà nel sostenere i costi della locazione o dell’acquisto nelle aree urbane caratterizzate da maggiore pressione immobiliare.
Il punto centrale, però, resta ancora una volta la sostenibilità economica dell’intero sistema.
Perché nelle aree dove i costi delle aree edificabili, delle bonifiche, delle urbanizzazioni, della costruzione e della gestione finanziaria degli interventi risultano particolarmente elevati, mantenere prezzi calmierati per lunghi periodi rischia di comprimere significativamente la redditività delle operazioni.
E proprio per questo motivo il decreto sembra affidare una parte decisiva della propria efficacia non tanto alle risorse pubbliche immediatamente disponibili, quanto alla reale capacità del sistema di attrarre capitali privati disposti ad operare entro margini economici inevitabilmente più contenuti rispetto al mercato libero.
Anche il vincolo trentennale di destinazione degli immobili rafforza certamente la finalità sociale dell’intervento, ma allo stesso tempo aumenta il peso dell’equilibrio finanziario complessivo dell’operazione, soprattutto nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore rigidità dei costi edilizi e urbanistici.