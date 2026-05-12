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Piano Casa 2026: il Decreto Legge punta su semplificazioni e investimenti privati, ma il nodo resta quello delle risorse

Il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 introduce commissari straordinari, housing sociale, programmi di edilizia integrata, fondi dedicati e procedure accelerate per affrontare l’emergenza abitativa. Il provvedimento costruisce una struttura normativa articolata, ma resta aperto il tema della sostenibilità economica del Piano Casa rispetto agli obiettivi dichiarati e all’orizzonte fissato al 2030.

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di Redazione tecnica - 12/05/2026

Edilizia convenzionata e investimenti privati: il vero banco di prova del Piano Casa

È probabilmente proprio nell’art. 9 che emerge il tentativo più evidente del decreto di compensare la limitata dimensione delle risorse pubbliche attraverso il coinvolgimento diretto degli investimenti privati.

I programmi infrastrutturali di edilizia integrata vengono infatti costruiti su un equilibrio economico-finanziario nel quale la componente privata dovrebbe sostenere, almeno in parte, la realizzazione dell’edilizia convenzionata a canone o prezzo calmierato.

Il meccanismo delineato dal Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 è particolarmente ambizioso. La norma richiede infatti che almeno il 70 per cento dell’investimento complessivo sia destinato all’edilizia convenzionata e che i prezzi o i canoni risultino inferiori di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato.

Si tratta di un modello che punta chiaramente ad intercettare quella fascia di popolazione che non possiede i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica tradizionale, ma che allo stesso tempo incontra crescenti difficoltà nel sostenere i costi della locazione o dell’acquisto nelle aree urbane caratterizzate da maggiore pressione immobiliare.

Il punto centrale, però, resta ancora una volta la sostenibilità economica dell’intero sistema.

Perché nelle aree dove i costi delle aree edificabili, delle bonifiche, delle urbanizzazioni, della costruzione e della gestione finanziaria degli interventi risultano particolarmente elevati, mantenere prezzi calmierati per lunghi periodi rischia di comprimere significativamente la redditività delle operazioni.

E proprio per questo motivo il decreto sembra affidare una parte decisiva della propria efficacia non tanto alle risorse pubbliche immediatamente disponibili, quanto alla reale capacità del sistema di attrarre capitali privati disposti ad operare entro margini economici inevitabilmente più contenuti rispetto al mercato libero.

Anche il vincolo trentennale di destinazione degli immobili rafforza certamente la finalità sociale dell’intervento, ma allo stesso tempo aumenta il peso dell’equilibrio finanziario complessivo dell’operazione, soprattutto nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore rigidità dei costi edilizi e urbanistici.

© Riproduzione riservata
Tag:
NORMATIVA Piano Casa

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INDICE

1
Piano Casa 2026: il Decreto Legge punta su semplificazioni e investimenti privati, ma il nodo resta quello delle risorse
2
Il ruolo del Commissario straordinario
3
Fondo di garanzia per morosità incolpevole
4
Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti
5
Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita
6
Fondo housing coesione
7
Disposizioni di semplificazione e di coordinamento
8
Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
9
Disposizioni procedimentali e Ulteriori disposizioni
10
La dimensione economica dell’intervento
11
Il confronto con il Superbonus
12
Edilizia convenzionata e investimenti privati
13
Il nodo abitativo italiano va oltre la semplice costruzione di nuovi alloggi
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