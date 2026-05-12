Perché il decreto accelera procedure, concentra poteri e costruisce nuovi strumenti finanziari, ma sarà soprattutto la reale disponibilità di risorse pubbliche e private a determinare se il Piano Casa riuscirà davvero ad incidere sull’emergenza abitativa oppure resterà un impianto normativo molto ambizioso con una capacità attuativa limitata.

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