Il nodo abitativo italiano va oltre la semplice costruzione di nuovi alloggi
La lettura del decreto evidenzia come il problema abitativo italiano non sembri riguardare esclusivamente la disponibilità numerica delle abitazioni.
Il patrimonio immobiliare esistente resta infatti molto ampio, ma fortemente disallineato rispetto alla domanda abitativa realmente accessibile nelle aree caratterizzate da maggiore pressione economica e sociale.
Dentro questa dinamica si intrecciano fattori differenti: crescita dei canoni di locazione, aumento del costo delle abitazioni, difficoltà di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, elevati costi di rigenerazione urbana e progressivo squilibrio tra redditi e mercato immobiliare.
È proprio su questo scenario che il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 tenta di intervenire attraverso un impianto costruito su semplificazioni procedurali, poteri commissariali, partenariati pubblico-privati e strumenti finanziari multilivello.
Resta però aperta la questione centrale che accompagnerà inevitabilmente il dibattito parlamentare sulla conversione del decreto: capire se il sistema delineato dal Governo riuscirà realmente a generare investimenti sufficienti a produrre un incremento percepibile e stabile dell’offerta abitativa a prezzi accessibili.
Perché il decreto accelera procedure, concentra poteri e costruisce nuovi strumenti finanziari, ma sarà soprattutto la reale disponibilità di risorse pubbliche e private a determinare se il Piano Casa riuscirà davvero ad incidere sull’emergenza abitativa oppure resterà un impianto normativo molto ambizioso con una capacità attuativa limitata.