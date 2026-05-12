L’art. 5 introduce una disciplina finalizzata a favorire il riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale già esistenti, prevedendo l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, di un apposito decreto interministeriale destinato a definire le procedure di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio ERP di Comuni, enti pubblici e aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica e sociale.

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