La norma consente infatti di destinare le risorse relative ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione senza consumo di suolo, nonché le operazioni di acquisto e trasformazione di edifici composti da almeno 25 unità immobiliari, a progetti di edilizia sociale finalizzati alla concessione dell’abitazione principale mediante formule di locazione con successiva possibilità di acquisto secondo scadenze predefinite.

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