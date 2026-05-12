Particolarmente significativa è anche l’impostazione finanziaria del meccanismo, perché il decreto costruisce un modello fondato non soltanto sul finanziamento diretto degli interventi, ma anche sulla gestione delle risorse secondo logiche tipiche degli strumenti di investimento immobiliare, demandando al regolamento del Fondo la definizione delle politiche di investimento, delle modalità di adesione, delle procedure di controllo e delle tempistiche di attuazione degli interventi.

Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità di ulteriori sottoscrizioni mediante risorse derivanti dalla rimodulazione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027, nonché la partecipazione di Regioni, Province autonome e amministrazioni centrali attraverso specifici comparti dedicati destinati a garantire la separazione contabile delle risorse europee e nazionali.

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