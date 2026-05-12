Lo stesso articolo interviene inoltre sul tema dei mutamenti di destinazione d’uso, richiamando l’applicazione dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 per le singole unità immobiliari destinate alle finalità del Piano Casa, pur lasciando agli strumenti urbanistici comunali la possibilità di introdurre specifiche condizioni e facendo salve eventuali discipline regionali e comunali maggiormente semplificative.

L’art. 8 raccoglie gran parte delle disposizioni di semplificazione e coordinamento previste dal decreto, intervenendo sia sul piano urbanistico che su quello procedimentale con l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

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