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Piano Casa 2026: il Decreto Legge punta su semplificazioni e investimenti privati, ma il nodo resta quello delle risorse

Il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 introduce commissari straordinari, housing sociale, programmi di edilizia integrata, fondi dedicati e procedure accelerate per affrontare l’emergenza abitativa. Il provvedimento costruisce una struttura normativa articolata, ma resta aperto il tema della sostenibilità economica del Piano Casa rispetto agli obiettivi dichiarati e all’orizzonte fissato al 2030.

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di Redazione tecnica - 12/05/2026

Programmi infrastrutturali di edilizia integrata

L’art. 9 introduce i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, cioè uno dei pilastri più rilevanti dell’intero decreto, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di alloggi accessibili per quella fascia di popolazione che, pur non possedendo i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica tradizionale, incontra comunque serie difficoltà ad accedere al mercato della locazione o dell’acquisto ai valori correnti di mercato.

La norma costruisce un modello fondato prevalentemente sull’attrazione di investimenti privati e sulla combinazione, all’interno dello stesso contesto territoriale, di edilizia convenzionata a canone o prezzo calmierato ed edilizia residenziale libera, nel tentativo di garantire l’equilibrio economico-finanziario complessivo degli interventi.

Particolarmente significativa è la previsione secondo cui almeno il 70 per cento dell’investimento complessivo deve essere destinato agli interventi di edilizia convenzionata, mentre il prezzo o il canone calmierato deve garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato individuati sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate o, in specifici casi, dei valori effettivi desunti dal mercato locale.

Lo stesso articolo definisce inoltre in maniera molto dettagliata i requisiti soggettivi dei destinatari, i criteri reddituali e patrimoniali, i vincoli di destinazione degli immobili, le modalità di controllo da parte dei Comuni e le conseguenze derivanti dalla perdita dei requisiti o dall’utilizzo improprio degli alloggi convenzionati.

La norma interviene anche sul tema del contenimento del consumo di suolo, prevedendo che questi programmi si sviluppino prioritariamente attraverso interventi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e riuso di aree già urbanizzate o degradate, con possibilità di incrementi della superficie utile entro specifici limiti normativi.

Particolarmente rilevante è infine il collegamento con i grandi programmi di investimento strategico, perché il decreto consente, in presenza di investimenti diretti esteri di almeno un miliardo di euro, il ricorso alle procedure speciali previste dall’art. 13 del D.L. n. 104/2023, inclusa la nomina di un Commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e la rapida attuazione degli interventi.

© Riproduzione riservata
Tag:
NORMATIVA Piano Casa

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INDICE

1
Piano Casa 2026: il Decreto Legge punta su semplificazioni e investimenti privati, ma il nodo resta quello delle risorse
2
Il ruolo del Commissario straordinario
3
Fondo di garanzia per morosità incolpevole
4
Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti
5
Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita
6
Fondo housing coesione
7
Disposizioni di semplificazione e di coordinamento
8
Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
9
Disposizioni procedimentali e Ulteriori disposizioni
10
La dimensione economica dell’intervento
11
Il confronto con il Superbonus
12
Edilizia convenzionata e investimenti privati
13
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