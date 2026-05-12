Particolarmente rilevante è infine il collegamento con i grandi programmi di investimento strategico, perché il decreto consente, in presenza di investimenti diretti esteri di almeno un miliardo di euro, il ricorso alle procedure speciali previste dall’art. 13 del D.L. n. 104/2023, inclusa la nomina di un Commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e la rapida attuazione degli interventi.

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