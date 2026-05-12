Disposizioni procedimentali

L’art. 10 completa il quadro delle semplificazioni procedimentali previste dal decreto, introducendo una disciplina speciale applicabile agli interventi di edilizia convenzionata realizzati nell’ambito dei grandi programmi infrastrutturali di investimento disciplinati dall’art. 9.

La norma richiama innanzitutto le procedure accelerate già previste dagli artt. 3 e 8 del decreto, estendendo agli interventi strategici il ricorso alla conferenza di servizi semplificata e ai meccanismi di superamento del dissenso amministrativo.

Particolarmente rilevante è inoltre il richiamo all’art. 1-quater della Legge n. 338/2000, originariamente previsto per gli alloggi e le residenze universitarie, la cui disciplina viene estesa anche ad interventi differenti rispetto al solo housing universitario.

Lo stesso articolo introduce poi ulteriori misure di favore sul piano urbanistico ed economico, prevedendo che la superficie direttamente interessata dagli interventi di edilizia convenzionata non concorra al computo della superficie lorda complessiva dell’intervento e consentendo, in presenza di specifiche condizioni tecniche e di sicurezza, la prosecuzione parallela delle attività edilizie e delle operazioni di bonifica ambientale.

Il decreto prevede inoltre la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili relativi agli atti stipulati nell’ambito degli interventi di edilizia convenzionata.

Particolarmente incisivi risultano poi i poteri attribuiti al Commissario straordinario nominato per i programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale. Il Commissario può infatti attestare l’attuabilità degli interventi rispetto al cronoprogramma presentato dal soggetto attuatore e adottare tutte le misure necessarie per garantirne la realizzazione nei tempi previsti, potendo intervenire, ove necessario, anche in deroga agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi o persino in assenza di pianificazione urbanistica, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, storico-culturale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Per gli interventi superiori a 100 unità abitative inseriti in programmi strategici nazionali, il Commissario assume inoltre un ruolo centrale anche nella valutazione dell’impatto urbanistico, con riferimento a mobilità, servizi, scuole, sottoservizi, densità edilizia, altezze, distanze tra fabbricati e destinazioni d’uso ammissibili.

Il decreto prevede infine una specifica clausola di salvaguardia, stabilendo che, in caso di mancato rispetto del cronoprogramma per fatto imputabile al soggetto attuatore, cessano di applicarsi le disposizioni speciali previste dal capo dedicato ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata.

Ulteriori disposizioni

L’art. 11 contiene una serie di disposizioni di coordinamento e attuazione finalizzate a completare il quadro operativo del decreto, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle ulteriori misure necessarie per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale previsti dal Piano Casa.

La norma chiarisce inoltre che l’attuazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, contenimento del consumo di suolo, miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente, rigenerazione urbana ed efficienza energetica e tecnologica, tenendo conto delle differenti esigenze abitative presenti nei vari contesti territoriali.

Particolarmente significativa è anche la disposizione relativa al patrimonio immobiliare dell’INPS, perché il decreto consente all’Istituto, nelle more della completa dismissione e valorizzazione del patrimonio non strumentale, di destinare tali immobili alla stipula di nuovi contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da quello abitativo nell’ambito di specifici progetti di valorizzazione o finalizzati a dare risposta all’emergenza abitativa.

Lo stesso articolo disciplina inoltre le modalità di conferimento degli immobili pubblici nell’ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, richiamando espressamente le procedure previste dalla normativa vigente in materia di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Infine il decreto apre esplicitamente alla partecipazione degli enti previdenziali privati ai programmi di edilizia integrata, prevedendo future misure di promozione degli investimenti e semplificazione regolatoria anche mediante il possibile apporto di immobili da parte delle casse previdenziali.