L’ampliamento previsto dal Piano Casa può essere calcolato anche su una volumetria soltanto assentita? Basta un titolo edilizio già rilasciato per far scattare il bonus del 20%? Oppure, per parlare davvero di ampliamento, è necessario che esista già un edificio sul quale intervenire?

Sono domande che toccano un punto molto delicato della disciplina derogatoria introdotta dal Piano Casa e che, proprio per questo, hanno alimentato negli anni letture non sempre coerenti con la struttura della norma.

Il tema, infatti, non riguarda soltanto il significato lessicale del termine “ampliamento”, ma investe un profilo molto più ampio: il rapporto tra capacità edificatoria, titolo edilizio e consistenza materiale del fabbricato. Ed è un rapporto che, nella pratica professionale, produce effetti significativi, perché da questa distinzione dipende la possibilità di utilizzare o meno uno degli strumenti più incisivi messi a disposizione dalla normativa regionale per incrementare il volume assentibile.

Il punto critico nasce quando si tenta di spostare il baricentro della disciplina dall’edificio esistente alla volumetria autorizzata, cioè quando si sostiene che il beneficio premiale possa operare non su un manufatto già realizzato, ma su un intervento ancora da eseguire, purché già assistito da un titolo. È proprio qui che si apre la questione interpretativa più rilevante: il Piano Casa consente davvero di “anticipare” l’ampliamento già nella fase progettuale, oppure la sua logica resta ancorata all’esistenza concreta di un organismo edilizio?

Su questo punto è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 marzo 2026, n. 2040, offrendo una lettura particolarmente importante perché affronta in modo diretto il cuore del problema e chiarisce che l’art. 4 della Legge regionale n. 19/2009 non può essere utilizzato per ampliare una volumetria meramente assentita. Secondo i giudici amministrativi, l’ampliamento presuppone necessariamente un edificio esistente, e non può quindi essere sganciato dalla presenza reale del fabbricato.

Piano Casa: valido anche per la volumetria assentita ma non realizzata?

Il caso prende avvio da un intervento edilizio fondato sull’art. 4 della L.R. Campania n. 19/2009, nell’ambito del quale era stato richiesto l’utilizzo dell’incremento volumetrico del 20% previsto dal cosiddetto Piano Casa.

L’intervento non era riferito a un edificio già completato nella sua consistenza fisica, ma a una situazione nella quale esisteva un titolo edilizio già rilasciato, che aveva assentito una volumetria non ancora realizzata.

Su questa base, la richiesta era stata impostata assumendo che il bonus del 20% potesse essere calcolato direttamente sulla volumetria già autorizzata, pur in assenza di un fabbricato effettivamente esistente. In altri termini, si era ritenuto che il diritto edificatorio riconosciuto dal titolo potesse costituire il presupposto sufficiente per l’applicazione della disciplina derogatoria.

L’amministrazione, tuttavia, non aveva condiviso questa impostazione, ritenendo che l’ampliamento previsto dal Piano Casa presupponesse necessariamente la presenza di un edificio già esistente, e non potesse essere riferito a una volumetria rimasta allo stato progettuale. Su questa base era stato adottato il provvedimento di diniego.

Ne era nato il ricorso, sostenendo che la norma regionale non avrebbe escluso espressamente la possibilità di applicare l’incremento anche a volumetrie già assentite, purché legittimamente riconosciute da un titolo edilizio.

La questione aveva quindi assunto un rilievo più ampio, ponendo un interrogativo centrale per la pratica professionale: se il Piano Casa vada interpretato come strumento di ampliamento dell’esistente oppure come meccanismo utilizzabile anche per incrementare volumetrie già autorizzate ma non ancora realizzate.

Quadro normativo: quando l’ampliamento del Piano Casa si applica solo all’edificio esistente

La vicenda in esame si inserisce all’interno della disciplina dell’art. 4 della L.R. Campania n. 19/2009, che ha introdotto un meccanismo derogatorio agli strumenti urbanistici vigenti, consentendo interventi di ampliamento volumetrico in presenza di determinati presupposti.

In particolare:

il comma 1 consente, per uso abitativo, un ampliamento fino al 20% della volumetria esistente , individuando in modo tassativo le categorie di edifici che possono beneficiare di tale incremento. Non si tratta, quindi, di una norma generalizzata, ma di una previsione selettiva;

, individuando in modo tassativo le categorie di edifici che possono beneficiare di tale incremento. Non si tratta, quindi, di una norma generalizzata, ma di una previsione selettiva; il comma 2 introduce ulteriori condizioni, tutte costruite attorno alla presenza di edifici residenziali, localizzati in contesti specifici (aree urbanizzate, rispetto delle distanze del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, assenza di vincoli di rischio elevato). Anche qui il riferimento non è mai alla volumetria astratta, ma sempre a un organismo edilizio esistente.

Un ulteriore elemento di rilievo è contenuto nel comma 6, che esclude l’applicabilità dell’ampliamento per edifici privi di accatastamento o per i quali non sia in corso la relativa procedura.

Letta nel suo complesso, la norma sembra quindi costruita attorno a un presupposto ben definito: l’ampliamento opera su un patrimonio edilizio già esistente, e non su una capacità edificatoria ancora da esprimere.

Ed è proprio su questo punto che si è innestato il problema interpretativo emerso nel caso concreto. Se, infatti, si ammettesse che il 20% possa essere calcolato anche su volumetrie già assentite ma non realizzate, la norma finirebbe per assumere una funzione diversa da quella originaria, trasformandosi da strumento di ampliamento dell’esistente in meccanismo di incremento preventivo della capacità edificatoria.

Il Consiglio di Stato: l’ampliamento presuppone un edificio esistente

Il Consiglio di Stato ha confermato che l’ampliamento previsto dall’art. 4 della Legge regionale n. 19/2009 non può essere riferito a una volumetria soltanto assentita, ma richiede necessariamente la presenza di un edificio esistente.

Il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui il bonus volumetrico potesse essere applicato anche in presenza di un titolo edilizio già rilasciato ma non ancora attuato, evidenziando come una simile lettura finirebbe per alterare la funzione stessa della norma.

Nel motivare la decisione, i giudici hanno valorizzato una pluralità di elementi, tra loro convergenti:

il significato del termine “ampliamento” , che implica l’esistenza di un organismo edilizio sul quale intervenire;

, che implica l’esistenza di un organismo edilizio sul quale intervenire; il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento agli “edifici” e non alla volumetria assentita;

e non alla volumetria assentita; il requisito dell’accatastamento, che presuppone una consistenza materiale dell’immobile.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto corretta l’impostazione dell’amministrazione, escludendo la possibilità di applicare l’ampliamento del 20% in assenza di un fabbricato già esistente.

Diversamente, il Piano Casa finirebbe per operare non più come norma derogatoria “puntuale”, ma come uno strumento capace di incidere direttamente sulla capacità edificatoria del lotto, trasformando l’ampliamento dell’esistente in un incremento preventivo del volume realizzabile.

Conclusioni operative: bonus 20% solo su edifici esistenti

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermando la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione e chiarendo in modo netto il presupposto applicativo dell’art. 4 della Legge n. 19/2009.

L’ampliamento del Piano Casa può essere applicato solo a edifici esistenti e non a volumetrie soltanto assentite.

Sul piano operativo, questo comporta alcune indicazioni chiare:

l’incremento del 20% può essere richiesto solo in presenza di un fabbricato già realizzato e non sulla base di un titolo edilizio non ancora attuato;

e non sulla base di un titolo edilizio non ancora attuato; la volumetria assentita ma non ancora costruita non può costituire la base di calcolo dell’ampliamento;

non può costituire la base di calcolo dell’ampliamento; il titolo edilizio legittima l’intervento autorizzato, ma non anticipa la qualifica di “esistente” ai fini dell’applicazione della norma;

ai fini dell’applicazione della norma; l’ampliamento non può essere utilizzato per incrementare preventivamente la capacità edificatoria del lotto , né in fase progettuale né attraverso varianti;

, né in fase progettuale né attraverso varianti; in sede istruttoria, diventa centrale la verifica della consistenza reale dell’immobile, anche sotto il profilo catastale.

In definitiva, la sentenza riporta il Piano Casa alla sua funzione originaria: uno strumento di ampliamento dell’esistente, non un meccanismo per incrementare la capacità edificatoria prima ancora che l’edificio esista.