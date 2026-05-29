ANCI prova a correggere il Piano Casa direttamente dentro il testo del decreto. Nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera, l’Associazione dei Comuni ha depositato un pacchetto di proposte emendative che interviene su alcuni dei punti più delicati del D.L. n. 66/2026: poteri del Commissario straordinario, deroghe urbanistiche, governance degli interventi, fondi per l’affitto e compensazioni economiche per i Comuni.

La preoccupazione degli enti locali riguarda soprattutto il rischio che l’emergenza abitativa venga affrontata attraverso strumenti straordinari capaci di ridurre progressivamente il ruolo dei Comuni nella pianificazione del territorio e nella gestione delle politiche abitative.

L’Associazione ha insistito più volte su questo punto: accelerare gli interventi non può tradursi nel superamento delle competenze urbanistiche comunali o nella costruzione di procedure straordinarie scollegate dalla programmazione territoriale e dalla realtà dei singoli contesti urbani.

Piano Casa, ANCI chiede limiti ai poteri derogatori del Commissario

Una delle richieste più significative riguarda l’art. 3 del decreto, dove si prevede che il Commissario possa operare “in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale”.

ANCI chiede di riscrivere quel passaggio limitando le deroghe esclusivamente alle disposizioni procedimentali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi e specificando che devono restare ferme le norme urbanistiche, le disposizioni edilizie vigenti, gli strumenti urbanistici comunali e le competenze degli enti territoriali sul governo del territorio.

Il punto, in sostanza, è capire fino a che punto l’emergenza abitativa possa giustificare deroghe alla pianificazione urbanistica comunale. Secondo ANCI, una formulazione così ampia rischierebbe infatti di incidere direttamente sulle competenze urbanistiche locali e sulla coerenza degli interventi rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale.

PRG, rigenerazione urbana e servizi: le condizioni sugli interventi

Sempre sull’articolo 3, ANCI propone un altro correttivo che chiarisce bene l’approccio dei Comuni al Piano Casa.

L’Associazione chiede infatti che l’inserimento degli immobili nei programmi di intervento avvenga previa intesa in Conferenza Stato-Città e che venga verificata la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, la compatibilità con i programmi di rigenerazione urbana, l’adeguatezza dei servizi pubblici e la presenza delle necessarie infrastrutture territoriali. In questo modo si eviterebbero interventi isolati o incoerenti rispetto all’assetto urbano esistente.

Il ragionamento dei Comuni va oltre il semplice aumento degli alloggi disponibili. Il tema, infatti, non è soltanto recuperare o realizzare nuove abitazioni, ma capire dove vengono collocate, con quali servizi e dentro quale equilibrio urbanistico.

Cabina di monitoraggio: ANCI chiede un ruolo diretto dei Comuni

Tra le modifiche proposte compare anche la richiesta di inserire formalmente il Presidente ANCI nella Cabina di monitoraggio prevista dal decreto.

La presenza dei Comuni all’interno dell’organismo viene considerata dall’Associazione indispensabile per garantire coordinamento tecnico e supporto operativo ai sindaci coinvolti dagli interventi.

Anche qui emerge una critica abbastanza evidente all’attuale modello di governance del Piano Casa, ritenuto troppo centralizzato e poco integrato con le amministrazioni territoriali.

Recupero degli immobili pubblici e stop al consumo di suolo: la linea ANCI sul Piano Casa

Un altro passaggio molto significativo riguarda il principio di priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio pubblico.

ANCI propone infatti che gli interventi previsti dal Piano Casa vengano localizzati prioritariamente su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, degradate o già urbanizzate, ammettendo il consumo di nuovo suolo soltanto in assenza di alternative localizzative.

Per ANCI il Piano Casa dovrebbe concentrarsi prima di tutto sul recupero del patrimonio già esistente, limitando il più possibile nuovo consumo di suolo e nuova espansione edilizia.

La proposta di un Osservatorio nazionale sugli effetti del Piano

Nel documento compare anche una proposta completamente nuova rispetto al testo originario del decreto: l’istituzione di un Osservatorio nazionale per monitorare gli effetti urbani, territoriali e sociali del Piano Casa.

L’organismo dovrebbe coinvolgere Governo, Regioni, ANCI, città metropolitane ed enti gestori ERP e avrebbe il compito di relazionare annualmente alle Camere su diversi aspetti quali il consumo di suolo evitato, il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, gli effetti territoriali e sociali degli interventi, l’accessibilità abitativa e lo stato di attuazione della rigenerazione urbana.

Fondo affitti e morosità incolpevole: necessari nuovi finanziamenti

Molto dura anche la posizione sui fondi destinati al sostegno sociale.

Secondo l’Associazione, senza strumenti economici di sostegno diretto alle famiglie, il Piano Casa rischia di intervenire soltanto sul lato edilizio dell’emergenza abitativa, lasciando scoperto quello sociale.

In particolare, il nuovo Fondo di garanzia previsto dal decreto viene finanziato sottraendo risorse proprio al Fondo morosità incolpevole, già oggi considerato insufficiente rispetto al fabbisogno reale.

Nel documento viene inoltre ricordato che sia il Fondo affitti sia il Fondo morosità avevano già subito un forte ridimensionamento con la legge di bilancio 2023.

La proposta è quindi di stanziare:

300 milioni di euro annui per il Fondo sostegno affitti;

per il Fondo sostegno affitti; 100 milioni annui per il Fondo morosità incolpevole;

per il Fondo morosità incolpevole; rifinanziamenti stabili per il triennio 2026-2028.

ERP: i Comuni chiedono di reinvestire i proventi delle alienazioni

Un altro emendamento riguarda la gestione delle alienazioni degli alloggi ERP. Allo stato attuale, il decreto prevede che i proventi vengano destinati prevalentemente alla riduzione del debito pubblico. ANCI propone invece di consentire ai Comuni di utilizzare quelle risorse per finanziare investimenti sul patrimonio ERP.

Secondo l’Associazione, i proventi derivanti dalla vendita degli immobili pubblici dovrebbero restare all’interno del sistema dell’edilizia residenziale pubblica, così da sostenere interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio esistente.

Oneri urbanistici e cambi d’uso: le compensazioni per i Comuni

Tra gli emendamenti più tecnici c’è poi quello relativo alle semplificazioni urbanistiche. In particolare, ANCI segnala che l’esonero dagli oneri di urbanizzazione previsto per alcuni mutamenti di destinazione d’uso rischia di produrre una significativa riduzione delle entrate comunali.

Per questa ragione viene proposto un fondo compensativo da 50 milioni di euro annui destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate.

Gli oneri urbanistici rappresentano infatti una voce importante dei bilanci comunali e la loro riduzione potrebbe incidere direttamente sulla capacità degli enti di finanziare investimenti e servizi territoriali.

Risorse aggiuntive vengono chieste anche per il personale tecnico impegnato nelle istruttorie, nei controlli sulle SCIA e nelle verifiche urbanistico-edilizie.

La richiesta nasce dal fatto che l’aumento delle procedure semplificate previsto dal Piano Casa rischia di aumentare il carico operativo sugli uffici tecnici senza un parallelo rafforzamento delle strutture comunali.

Monetizzazione degli standard urbanistici e deroghe ai piani comunali

Le ultime proposte riguardano due temi urbanisticamente molto delicati: la monetizzazione degli standard urbanistici nei casi in cui sia impossibile reperire aree adeguate all’interno degli interventi di edilizia integrata e l’attenuazione dei poteri derogatori rispetto agli strumenti urbanistici comunali, introducendo la necessità di una previa intesa con il Comune interessato.

I Comuni non contestano la necessità di accelerare gli interventi abitativi né l’utilizzo di procedure straordinarie. Chiedono però che il Piano Casa non finisca per svuotare progressivamente il ruolo delle amministrazioni locali nella pianificazione urbana e nella gestione del territorio.