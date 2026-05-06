È sostanzialmente positivo il giudizio di CNA Costruzioni sul via libera del Consiglio dei ministri al Piano Casa Italia, visto come un segnale importante verso il ritorno a politiche abitative strutturate, dopo anni caratterizzati da interventi discontinui.

Secondo la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il Piano interviene su ambiti ormai centrali per il settore, come edilizia residenziale pubblica, housing sociale e riqualificazione del patrimonio esistente, con un’impostazione che prova a superare la logica degli interventi emergenziali.

Allo stesso tempo, però, alle PMI servono certezze su risorse, regole e tempi, senza le quali diventa difficile trasformare le previsioni del Piano in attività operative.

Piano Casa Italia: CNA su governance, tempi e accesso al credito

Tra gli aspetti evidenziati da CNA c’è la necessità di un sistema di governance in grado di garantire tempi definiti e un coordinamento effettivo tra i diversi livelli istituzionali.

L’efficacia del Piano, sottolinea l’associazione, dipenderà dalla capacità di programmare le risorse e di gestire gli interventi evitando rallentamenti nella fase attuativa.

A questo si aggiunge il tema delle condizioni di mercato. Il Piano, per funzionare, deve essere accompagnato da misure che favoriscano l’accesso al credito, sia per gli operatori sia per le famiglie, e da condizioni che rendano sostenibili i partenariati tra pubblico e privato. Senza questi presupposti diventa difficile attivare gli interventi previsti e coinvolgere in modo efficace il sistema delle imprese.

Per le imprese, e in particolare per le PMI, la stabilità del quadro di riferimento diventa determinante per organizzare attività e investimenti in modo sostenibile.

Obiettivi, risorse e dotazione finanziaria del Piano

Il Piano Casa Italia nasce in una fase in cui il tema dell’abitare è tornato centrale, sia per le difficoltà di accesso alla casa, soprattutto nelle aree urbane, sia per la necessità di intervenire su un patrimonio edilizio ampio e spesso bisognoso di interventi di riqualificazione.

La dotazione iniziale è pari a circa 970 milioni di euro e punta ad attivare ulteriori investimenti, anche attraverso il coinvolgimento di operatori privati e strumenti finanziari dedicati.

L’impostazione prova a prendere le distanze dagli incentivi generalizzati degli ultimi anni e si orienta verso una programmazione più ordinata, costruita su interventi da sviluppare con il coinvolgimento dei territori e una regia nazionale. L’obiettivo è mettere in relazione risorse pubbliche e private, evitando interventi isolati e favorendo una maggiore continuità nel tempo.

Il Piano si muove su più fronti: rafforzamento dell’edilizia residenziale pubblica, interventi di rigenerazione e recupero del patrimonio esistente, attenzione alla sostenibilità economica delle operazioni.

Le nuove soluzioni abitative: social housing, rent to buy e cohousing

Particolarmente interessante è il fatto che il Piano guardi anche a modelli abitativi diversi rispetto a quelli tradizionali, in risposta a una domanda che negli ultimi anni si è fatta più articolata, sia per ragioni economiche sia per cambiamenti nelle modalità di utilizzo degli spazi.

Modelli ancora poco utilizzati e sui quali il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente richiamato l’attenzione sono il rent to buy, che consente un accesso graduale alla proprietà riducendo l’impatto iniziale per le famiglie, e il cohousing, basato sulla condivisione di spazi e servizi. A questi si affianca l’edilizia convenzionata, che può contribuire a contenere i prezzi e ampliare l’offerta abitativa accessibile.

Il social housing assume un ruolo centrale come ambito intermedio tra edilizia pubblica e mercato libero, rivolto a quelle fasce di popolazione che non rientrano nei tradizionali strumenti di sostegno ma incontrano difficoltà nel mercato. Sono soluzioni che possono funzionare se accompagnate da regole stabili e da condizioni economiche che ne consentano una diffusione reale, senza restare iniziative isolate.

Piano Casa Italia: attuazione, tempi e coinvolgimento delle imprese

Se il Piano Casa Italia riporta al centro una politica abitativa che negli ultimi anni era rimasta frammentata, mettendo insieme edilizia pubblica, interventi sul patrimonio esistente e strumenti legati al mercato, resta però il tema della sua attuazione.

Le osservazioni di CNA vanno lette in questa direzione: l’impostazione viene condivisa, ma senza certezze su risorse, tempi e funzionamento del sistema il rischio è che il Piano non riesca a produrre effetti diffusi.

Più che sugli obiettivi, la vera sfida sarà capire come e quando verranno realizzati gli interventi e in che modo coinvolgere in modo stabile imprese e operatori.