Il Documento di Finanza Pubblica 2026 approvato dal Governo lo scorso 22 aprile contiene un’importante novità, con l’inserimento del Piano Casa Italia e delle relative risorse, segnando un passaggio importante nel tentativo di riportare le politiche abitative al centro della programmazione economica nazionale.

Piano Casa Italia nel DFP 2026: ok al rilancio delle politiche abitative

Il Piano, con una dotazione complessiva pari a 970 milioni di euro fino al 2030, viene ora inquadrato come strumento organico per la riorganizzazione dell’offerta abitativa nel medio e lungo periodo, evidenziando un significativo cambio di prospettiva. Non più un insieme di interventi frammentati, ma un dispositivo strutturale finalizzato a superare la logica emergenziale che ha caratterizzato negli ultimi anni la gestione del disagio abitativo.

L’impostazione che emerge è quella di una politica integrata, che mette insieme sostegno alle famiglie e ai soggetti vulnerabili, valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, contenimento del consumo di suolo e promozione della rigenerazione urbana e della coesione sociale.

In questo quadro, il tema della casa viene esplicitamente collegato alla qualità urbana e alla sostenibilità complessiva degli insediamenti.

Le risorse del Piano Casa Italia: 970 milioni fino al 2030

Il DFP ricostruisce in maniera ordinata la dotazione finanziaria del Piano, che deriva dalle ultime tre leggi di bilancio, a partire dalla Legge n. 213/2023, che ha avviato la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e sociale, mentre la Legge n. 207/2024 ha introdotto il Piano come strumento programmatico nazionale, prevedendone l’approvazione mediante DPCM.

Con la Legge n. 199/2025 è stato poi ridefinito il meccanismo attuativo, trasferendo le risorse della fase sperimentale direttamente alle finalità del Piano e introducendo un’attenzione specifica ai fabbisogni di giovani, anziani e nuclei familiari in condizioni di fragilità.

Resta tuttavia un elemento decisivo ancora non definito: il DPCM attuativo, necessario per rendere operative le linee guida e avviare concretamente gli interventi.

Le risorse complessive ammontano a 970 milioni di euro e risultano così articolate:

100 milioni destinati alla sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e sociale ;

; 560 milioni per il finanziamento delle iniziative del Piano nelle annualità 2028-2030 ;

; 310 milioni quale rifinanziamento per il triennio 2026-2028.

La distribuzione temporale evidenzia una progressiva entrata a regime degli interventi, ma che allo stesso tempo pone il tema della reale capacità di operare nel breve periodo sul fabbisogno abitativo.

Finanziamento del Piano: partenariati pubblico-privati e investimenti

Un altro elemento chiave riguarda il modello di finanziamento. Il Piano prevede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di attivare partenariati e attrarre capitali attraverso fondi di investimento immobiliare, società di gestione del risparmio e istituti bancari e fondazioni.

Un approccio che appare coerente con la dimensione delle risorse pubbliche disponibili, ma che introduce anche una variabile complessa, legata alla capacità di costruire modelli di governance efficaci e sostenibili.

Oltre l'ERP tradizionale: nuovi modelli abitativi e integrazione sociale

Uno degli aspetti più qualificanti del Piano riguarda il superamento dell’idea tradizionale di edilizia residenziale pubblica. Il DFP richiama esplicitamente la necessità di sperimentare modelli abitativi innovativi, tra cui co-housing, housing intergenerazionale, senior housing e formule di accesso alla proprietà come il rent to buy.

L’obiettivo è quello di rispondere a una domanda abitativa sempre più articolata, che coinvolge non solo famiglie a basso reddito, ma anche giovani, lavoratori fuori sede, genitori separati e anziani.

In questa prospettiva, l’abitare viene interpretato come elemento centrale di un sistema più ampio, che include dimensioni sociali, economiche e culturali.

Rigenerazione urbana e riuso del patrimonio esistente

Il Piano Casa Italia si inserisce in un quadro normativo che già orienta gli interventi verso il recupero e la trasformazione dell’esistente e che il DFP rafforza ulteriormente, ponendo al centro il riuso del patrimonio edilizio esistente, la riduzione del consumo di suolo, la riqualificazione di ambiti urbani degradati e la costruzione di progetti unitari a scala di quartiere, spostando l’attenzione dalla singola unità abitativa alla qualità complessiva dello spazio urbano.

In ogni caso, resta però evidente come il Piano si trovi ancora in una fase di transizione tra definizione strategica e attuazione concreta. La mancanza del DPCM attuativo, la distribuzione pluriennale delle risorse e la complessità del coordinamento tra livelli istituzionali rappresentano elementi che saranno determinanti su tempi ed efficacia degli interventi.