Con 106 voti favorevoli, 62 contrari e due astensioni, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva la conversione in legge del Decreto-Legge n. 66/2026 (Piano Casa). Adesso si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo la quale il quadro normativo sarà pienamente consolidato.

Con questo voto si chiude l’iter parlamentare e si apre la fase che conta davvero per chi lavora sul campo, quella dell’attuazione. La vera partita, adesso, non è più politica ma tecnica, perché l’efficacia operativa del provvedimento dipende da una lunga sequenza di decreti attuativi e di intese che dovranno essere adottati nei prossimi mesi. È da lì che progettisti, operatori e amministrazioni capiranno se l’impianto ambizioso costruito in Parlamento riuscirà a tradursi in cantieri e alloggi.

Un testo identico a quello della Camera e la corsa contro i tempi

Il via libera è arrivato il 1° luglio 2026, al termine di un percorso segnato in entrambi i rami del Parlamento dal ricorso alla fiducia. Come previsto per un decreto ormai prossimo alla scadenza, Palazzo Madama ha confermato il testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza introdurre ulteriori modifiche, così da evitare una terza lettura e chiudere l’esame in tempo utile.

Il Decreto-Legge n. 66/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio, andava infatti convertito entro il 6 luglio, pena la decadenza, e il rispetto del termine chiude ogni incertezza sull’iter.

Cosa diventa definitivo con la conversione

Con l’approvazione definitiva le modifiche costruite in Parlamento smettono di essere provvisorie e diventano un riferimento stabile su cui operatori e amministrazioni possono finalmente pianificare. Si consolidano così i requisiti richiesti agli operatori privati per l’edilizia integrata, il modello che intreccia residenza convenzionata, quota libera e funzioni complementari come coworking, servizi di prossimità e cohousing, la soppressione del vincolo dell’investimento estero per accedere alle procedure accelerate e le nuove regole su riscatto degli alloggi pubblici, Fondo prima casa e semplificazioni edilizie.

Le misure di maggiore impatto e le relative criticità sono già state analizzate in un precedente approfondimento, al quale si rimanda per il dettaglio. Qui interessa il passo successivo, ossia cosa accade adesso che quelle norme sono definitive.

Quando entra in vigore la legge sul Piano Casa

La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto-Legge n. 66/2026 è in vigore già dall’8 maggio, ma è con la conversione che le modifiche introdotte in Parlamento diventano stabili e prive del rischio di decadenza.

Il dato pratico più rilevante è però un altro. Da quella data cominciano a decorrere numerosi termini previsti dal testo, molti dei quali ancorati proprio all’entrata in vigore della legge di conversione. È allora che scatta il conto alla rovescia per gli atti che daranno gambe al piano.

Va ricordato che il decreto produce effetti già da quasi due mesi. La conversione non fa quindi ripartire il conteggio da zero, ma stabilizza le norme e mette al riparo dalla decadenza gli atti e i rapporti sorti nel frattempo, offrendo un appiglio di certezza a chi ha avviato le prime interlocuzioni sulla base del testo provvisorio.

I decreti attuativi che faranno partire il Piano Casa

La macchina operativa non parte con la pubblicazione, ma con una filiera di provvedimenti secondari, molti dei quali con termini stretti. Sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dovranno arrivare due decreti interministeriali, uno sulle procedure di alienazione degli alloggi e uno sul Fondo per la morosità incolpevole, mentre la priorità per le persone con disabilità nell’accesso al Fondo prima casa diventerà operativa a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

Il capitolo più delicato riguarda l’edilizia integrata, che resta ferma finché non arriveranno gli atti attuativi. Serve il decreto del Presidente del Consiglio sui criteri soggettivi di accesso, che porta con sé anche le modalità di verifica dei requisiti, le verifiche antimafia e i controlli sull’origine dei capitali investiti, oltre al provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di trasmissione dei contratti convenzionati di compravendita, mutuo e locazione. Senza quel decreto non potranno essere pubblicati gli avvisi né sottoscritte le convenzioni, e l’intero capitolo dei grandi programmi di investimento resterà sospeso.

A completare il quadro concorrono la nomina del Commissario straordinario per il programma di recupero, con l’avvio della ricognizione degli immobili pubblici, gli schemi-tipo di convenzione tra enti proprietari e soggetti attuatori e il regolamento del fondo gestito da INVIMIT. Diversi di questi passaggi richiedono per giunta intese in sede di Conferenza unificata, con il coinvolgimento di Regioni ed enti locali.

Fino a quando questa sequenza non sarà completata, gran parte del Piano Casa resterà sulla carta. La tempistica di adozione, storicamente esposta a ritardi, è il vero fattore che deciderà la riuscita del provvedimento, più di ogni singola norma appena approvata.

Cosa devono fare ora progettisti, operatori e Comuni

Per gli operatori privati il tempo dell’attesa va usato per prepararsi, strutturando i veicoli societari e la documentazione necessaria a dimostrare capacità economica ed esperienza, requisiti oggi richiesti per proporre i programmi di edilizia integrata. Presentarsi pronti nel momento in cui usciranno gli avvisi e le convenzioni tipo può fare la differenza tra chi parte subito e chi resta indietro, tanto più che la stessa dimostrazione dei requisiti passa per attestazioni di istituti di credito e fondi, con i quali conviene aprire il dialogo per tempo.

Per i Comuni il fulcro sarà la convenzione, dallo strumento con cui si definisce il «contesto territoriale» fino alla determinazione dei canoni calmierati e alla trascrizione dei vincoli, in un ruolo che richiederà competenze tecniche ed estimative non sempre presenti negli uffici. C’è poi un fronte che tocca da vicino chi si occupa di compravendite, perché i nuovi vincoli trentennali di destinazione da trascrivere nei registri immobiliari entrano subito a far parte delle verifiche preventive sullo stato legittimo degli immobili.

La legge, insomma, è scritta, ma il suo esito reale si giocherà nei prossimi mesi, quando i decreti attuativi e le prime convenzioni diranno se l’ambizione del testo riuscirà a mettere radici sul territorio.