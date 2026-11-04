Gli interventi di ampliamento degli edifici unifamiliari entro il limite del 20% della volumetria esistente sono esenti dal contributo di costruzione anche quando vengono realizzati attraverso le disposizioni straordinarie del Piano Casa della Regione Puglia, purché ricorrano i requisiti previsti dall'art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.

È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 2 novembre 2026, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), della Legge della Regione Puglia n. 14/2009, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La pronuncia ha risolto un problema interpretativo che riguarda il coordinamento tra la legislazione statale e quella regionale, precisando che il rinvio all'art. 16 del Testo Unico Edilizia comprende anche le ipotesi nelle quali il successivo art. 17 esclude il pagamento del contributo.

La Corte ha così conservato la validità della disposizione regionale, ma ne ha escluso l'interpretazione che avrebbe comportato l'obbligo generalizzato di versare il contributo anche per gli ampliamenti esentati dalla normativa statale.

Piano Casa Puglia: ampliamento del 20% e contributo di costruzione

La controversia da cui ha avuto origine il giudizio costituzionale riguardava un ampliamento volumetrico autorizzato nel 2017 ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 14/2009, nell'ambito delle misure straordinarie introdotte per il sostegno dell'attività edilizia e il miglioramento del patrimonio residenziale. L'intervento aveva previsto un incremento del 20% della volumetria di un edificio unifamiliare, per il quale il Comune aveva richiesto il versamento di 699,94 euro per gli oneri di urbanizzazione e 225,69 euro per il costo di costruzione, oltre a 714 euro per la monetizzazione delle aree a standard.

Successivamente al rilascio del titolo, la proprietaria aveva chiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che l'ampliamento rientrasse nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune aveva respinto la richiesta e il TAR Puglia aveva confermato la legittimità dei pagamenti, ritenendo prevalente la disciplina speciale del Piano Casa rispetto alla disposizione statale.

Investito dell'appello, il Consiglio di Stato ha individuato un possibile contrasto tra la normativa regionale e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, osservando che la legge pugliese sembrava imporre il pagamento del contributo anche per interventi esentati dalla normativa nazionale. Secondo il giudice rimettente, tale contrasto non poteva essere superato attraverso il criterio di specialità, poiché la disposizione statale sull'esenzione concorre alla definizione dei principi fondamentali della materia, ai quali il legislatore regionale deve attenersi.

Contributo di costruzione: quando si applica l'esenzione dell'art. 17

Il contributo di costruzione trova la propria disciplina generale nell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) secondo il quale il rilascio del permesso di costruire comporta, ordinariamente, il pagamento di una somma commisurata agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

La disposizione stabilisce tuttavia che tale obbligo opera salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, nel quale sono individuate le ipotesi di esonero. Tra queste, la lettera b) contempla gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, degli edifici unifamiliari.

La gratuità del titolo rappresenta quindi una delle eccezioni attraverso le quali il legislatore statale ha definito i confini dell'obbligo di pagamento.

La materia edilizia rientra nel governo del territorio, disciplinato dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente riconosciuto che la regola dell'onerosità del permesso di costruire costituisce uno di questi principi, precisando che anche le disposizioni relative alle esenzioni e alle riduzioni partecipano alla sua definizione.

La disciplina del contributo non può pertanto essere ricostruita considerando esclusivamente l'art. 16, perché il successivo art. 17 concorre a determinarne l'ambito applicativo.

Legge regionale Puglia n. 14/2009: ampliamenti volumetrici e oneri

La Legge della Regione Puglia n. 14/2009 è stata adottata in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009, introducendo misure straordinarie per consentire interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche in deroga agli indici e ai parametri urbanistici della pianificazione locale.

In particolare, l'art. 3 consentiva, alle condizioni previste dalla disciplina regionale, ampliamenti degli edifici esistenti entro il limite ordinario del 20% della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 metri cubi. L'art. 5, comma 3, lettera a), subordinava invece gli interventi disciplinati dagli articoli 3 e 4 al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.

La Regione Puglia, intervenuta nel giudizio costituzionale, aveva sostenuto che gli ampliamenti previsti dal Piano Casa, proprio perché realizzabili in deroga alla pianificazione urbanistica, fossero differenti dagli interventi ordinari ai quali si riferisce l'esenzione statale. Il beneficio volumetrico straordinario avrebbe quindi giustificato il pagamento del contributo, anche in ragione del maggiore carico urbanistico derivante dall'incremento della volumetria.

La Corte ha però seguito un diverso percorso interpretativo, fondato sul rinvio normativo operato dalla stessa disposizione regionale.

Il giudizio ha riguardato un intervento autorizzato nel 2017, nell'ambito di una disciplina straordinaria che ha successivamente conosciuto un'evoluzione, anche attraverso la Legge della Regione Puglia n. 36/2023, senza che la sentenza abbia modificato i termini di operatività delle precedenti misure del Piano Casa o riaperto la possibilità di presentare nuove istanze sulla base di esse.

La Corte Costituzionale: l'esenzione vale anche per gli ampliamenti del Piano Casa

Nel valutare la questione, la Corte Costituzionale ha confermato che l'onerosità del permesso di costruire costituisce un principio fondamentale della materia del governo del territorio, richiamando anche la natura del contributo quale prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario.

Gli oneri di urbanizzazione sono collegati al maggior carico che l'intervento determina sul territorio, mentre la quota relativa al costo di costruzione si riferisce all'incremento di valore della proprietà immobiliare conseguente all'edificazione.

La Consulta ha quindi escluso che esista un effettivo contrasto tra la disposizione regionale e quella statale, perché il richiamo all'art. 16 deve essere interpretato considerando anche le eccezioni che lo stesso articolo espressamente fa salve.

La Corte ha precisato che il rinvio effettuato dal legislatore pugliese comporta l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 17, comma 3, del Testo Unico Edilizia anche agli interventi disciplinati dal Piano Casa regionale.

In particolare, nella sentenza si legge che il rinvio all'art. 16 comporta «l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 17, comma 3, t.u. edilizia agli interventi disciplinati dalla legge regionale e, nella specie, l'esenzione dal contributo di costruzione degli interventi di ampliamento di edifici unifamiliari entro il 20 per cento della volumetria esistente».

La disposizione regionale non è stata dunque dichiarata illegittima, perché la sua formulazione consente un'interpretazione coerente con i principi fondamentali della legislazione statale.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, riconoscendo che l'obbligo di pagamento previsto dalla legge regionale opera entro il perimetro definito dagli articoli 16 e 17 del d.P.R. n. 380/2001.

La natura straordinaria degli interventi ammessi dal Piano Casa non è stata considerata sufficiente a escludere l'applicazione delle esenzioni statali, tenuto conto che la stessa legge regionale ha richiamato una disciplina che contiene già le proprie eccezioni.

Edifici unifamiliari: i requisiti per non pagare il contributo di costruzione

L'individuazione degli immobili che possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b), del Testo Unico Edilizia richiede una verifica che non si esaurisce nel rispetto del limite volumetrico del 20%.

La Corte ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la gratuità degli interventi di ampliamento degli edifici unifamiliari risponde a una finalità solidaristica, diretta a favorire il miglioramento delle condizioni abitative dei nuclei familiari.

L'esenzione non riguarda pertanto indiscriminatamente qualsiasi edificio qualificato come unifamiliare, ma presuppone che l'immobile sia destinato alla residenza esclusiva di un solo nucleo familiare e presenti dimensioni contenute, secondo la nozione di piccola proprietà immobiliare elaborata dalla giurisprudenza.

La Corte ha affrontato questo profilo nell'esaminare un'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia, che contestava l'insufficiente descrizione delle caratteristiche dell'edificio oggetto dell'ampliamento.

L'eccezione è stata respinta perché i giudici hanno ritenuto sufficientemente motivata la rilevanza della questione, considerando che il Consiglio di Stato aveva qualificato l'immobile come unifamiliare e che l'importo relativamente modesto del contributo versato consentiva di ritenere plausibile la riconducibilità dell'edificio alla categoria delle piccole proprietà immobiliari.

Questa valutazione è stata compiuta ai fini dell'ammissibilità della questione costituzionale, senza sostituirsi all'accertamento dei presupposti del beneficio nel giudizio amministrativo.

Il limite volumetrico del 20% non esaurisce quindi le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione, perché devono essere considerate anche le caratteristiche dell'edificio e la sua effettiva destinazione abitativa, senza attribuire valore decisivo alla sola qualificazione catastale.

Contributo di costruzione già pagato: restituzione e monetizzazione degli standard

L'interpretazione fornita dalla Consulta interessa anche le controversie relative ai contributi già corrisposti per ampliamenti autorizzati ai sensi del Piano Casa pugliese, poiché esclude che il pagamento possa essere giustificato esclusivamente attraverso il richiamo all'art. 5, comma 3, lettera a), della legge regionale, quando l'intervento possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione statale.

La Corte non ha tuttavia disposto la restituzione automatica delle somme versate, avendo limitato il proprio giudizio alla legittimità della disposizione regionale e alla sua interpretazione, mentre spetta al giudice amministrativo verificare i presupposti dell'esenzione e le condizioni per il recupero degli importi eventualmente non dovuti.

La controversia originaria comprendeva anche la richiesta di restituzione di 714 euro versati per la monetizzazione delle aree a standard, ma la questione sottoposta alla Consulta ha riguardato esclusivamente il rapporto tra la disposizione regionale sul contributo di costruzione e l'esenzione prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 380/2001.

La monetizzazione trova invece riferimento nell'art. 5, comma 3, lettera b), della legge regionale e richiede una distinta valutazione, senza che l'esenzione dal contributo comporti automaticamente anche la non debenza delle somme richieste per gli standard urbanistici.

Ampliamenti del 20%: verifica dell'esenzione e obblighi di pagamento

L'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001 agli interventi disciplinati dal Piano Casa pugliese presuppone una verifica delle caratteristiche dell'immobile e dell'ampliamento autorizzato, con particolare riferimento alla destinazione abitativa unifamiliare, alle dimensioni dell'edificio e al rispetto del limite volumetrico del 20%.

La determinazione degli importi dovuti non può quindi fondarsi sulla sola natura straordinaria o derogatoria dell'intervento, perché il rinvio all'art. 16 del Testo Unico Edilizia contenuto nella legge regionale comprende anche le esenzioni previste dall'art. 17, mentre gli eventuali ulteriori obblighi economici, come quelli relativi alla monetizzazione degli standard, mantengono la propria autonomia.

Il principio affermato dalla Corte deve comunque essere riferito alla specifica formulazione della legge pugliese esaminata, senza estendere automaticamente la medesima soluzione a qualsiasi disciplina regionale premiale.

La Consulta ha così conservato la validità della disposizione regionale, precisandone il significato alla luce del sistema normativo statale. L'ampliamento volumetrico consentito dal Piano Casa non determina, per il solo fatto di essere straordinario o derogatorio rispetto alla pianificazione comunale, l'obbligo di versare il contributo di costruzione, quando l'intervento rientra nelle condizioni di esenzione stabilite dall'art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.