Il confronto sul Piano Casa del Governo entra in una fase delicata. Le Regioni hanno infatti chiesto di rinviare l'espressione del parere previsto in Conferenza Unificata, aprendo un'interlocuzione con l'Esecutivo su alcuni dei punti più discussi del provvedimento.

Al centro delle osservazioni figurano l'entità delle risorse disponibili, l'assenza di specifici finanziamenti per il contributo affitti e la morosità incolpevole e il ruolo attribuito al commissario straordinario chiamato a coordinare l'attuazione del Piano.

La richiesta è maturata nell'ambito del confronto sviluppatosi all'interno della Commissione Infrastrutture e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni, che ha esaminato il contenuto del provvedimento evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti su diversi punti del testo.

Non si tratta di uno stop al Piano, ma di un segnale politico e istituzionale significativo, che testimonia l'esistenza di un confronto ancora aperto su alcune delle scelte contenute nel decreto.

Il decreto all'esame del Parlamento

Il confronto tra Governo e Regioni si inserisce nell'iter di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante misure urgenti per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'obiettivo del provvedimento è favorire l'incremento dell'offerta abitativa a prezzi accessibili attraverso un programma di interventi che combina risorse pubbliche e investimenti privati, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

Il Piano punta infatti ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale a canoni accessibili attraverso un programma pluriennale che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe contribuire alla realizzazione e al recupero di circa 100 mila alloggi nell'arco di dieci anni.

Per accelerare la realizzazione degli interventi il decreto prevede inoltre una struttura commissariale dedicata. Una scelta che, insieme alla dotazione finanziaria del Piano e alle modalità di coinvolgimento delle autonomie territoriali, rappresenta uno dei principali punti di confronto emersi nel dibattito con le Regioni.

Le osservazioni delle Regioni

Le osservazioni formulate dalle amministrazioni regionali riguardano principalmente tre aspetti.

Il primo è rappresentato dall'entità delle risorse disponibili. Secondo le valutazioni emerse nel confronto, gli stanziamenti previsti dal Piano non sarebbero sufficienti a fronteggiare in maniera adeguata l'attuale emergenza abitativa, soprattutto in relazione alla crescente domanda di alloggi a canone sostenibile.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata all'assenza di specifiche risorse per il contributo affitti e per il fondo destinato alla morosità incolpevole, strumenti che negli ultimi anni hanno rappresentato un importante sostegno per le famiglie in difficoltà economica.

Un ulteriore elemento riguarda il ruolo attribuito al commissario straordinario previsto dal decreto. Diverse Regioni ritengono infatti necessario rafforzare il coinvolgimento degli enti territoriali nelle decisioni relative alla programmazione e all'attuazione degli interventi.

Secondo le posizioni emerse nel dibattito, l'attuale configurazione del Piano rischierebbe infatti di concentrare eccessivamente alcune funzioni decisionali a livello centrale, riducendo il peso di Regioni e Comuni nelle scelte che incidono direttamente sul territorio.

Il nodo delle competenze territoriali

Dietro il confronto politico si manifesta una questione più ampia che interessa direttamente il governo del territorio. Le politiche abitative coinvolgono infatti competenze distribuite tra diversi livelli istituzionali. Le Regioni svolgono un ruolo centrale nella programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e nella disciplina urbanistica, mentre ai Comuni spettano importanti funzioni di pianificazione e gestione del territorio.

In questo contesto, la previsione di una struttura commissariale dotata di ampi poteri operativi ha sollevato il timore che alcune decisioni possano essere assunte con un coinvolgimento ridotto delle amministrazioni territoriali. Proprio questo aspetto sembra rappresentare uno dei principali temi di confronto tra Governo e Regioni e potrebbe avere risvolti significativi sul dibattito parlamentare in corso.

Le richieste dei Comuni e il tema della rigenerazione urbana

Le osservazioni formulate dalle Regioni si inseriscono in un dibattito che nelle settimane precedenti aveva già coinvolto l'ANCI. Tra le proposte avanzate dai Comuni figurano il rafforzamento del ruolo degli enti locali nella governance del Piano e una maggiore attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

L'obiettivo indicato da molte amministrazioni è quello di concentrare gli investimenti soprattutto sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse e comparti già urbanizzati, favorendo processi di rigenerazione urbana e limitando il consumo di suolo.

Si tratta di una linea che appare coerente con gli indirizzi sviluppati negli ultimi anni in materia di sostenibilità urbana, riuso del patrimonio costruito e contenimento dell'espansione urbana.

Nessuna bocciatura formale, ma un confronto ancora aperto

A seguito del confronto sviluppatosi all'interno della Commissione Infrastrutture e Governo del Territorio, le Regioni, tramite il presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga, hanno chiesto il rinvio dell'esame in Conferenza Unificata per proseguire il confronto con il Governo e introdurre modifiche ritenute necessarie.

Come ha sottolineato Marco Scajola, presidente della Commissione Politiche abitative della Conferenza delle Regioni, il Piano Casa rappresenta uno strumento necessario per affrontare il tema dell'emergenza abitativa, ma richiede alcune modifiche sulle quali le Regioni chiedono l'apertura di un confronto tecnico e politico con il Governo.

Le questioni relative alle risorse disponibili, al ruolo del commissario straordinario e al coinvolgimento degli enti territoriali sembrano destinate a rappresentare i principali temi del confronto istituzionale nelle prossime settimane.

Dall'esito di questo dialogo dipenderà anche la configurazione definitiva del Piano, oggi all'esame del Parlamento e destinato a influire sulle future politiche abitative nazionali.