Piattaforme di approvvigionamento digitale: approvate le nuove Regole tecniche AgID
Approvate le nuove Regole tecniche AgID sulle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). Requisiti, allegati e impatti operativi per le stazioni appaltanti
Digitalizzazione e Codice Appalti
Le nuove Regole tecniche AgID si inseriscono nel quadro delineato dal Codice dei contratti pubblici, che ha attribuito alla digitalizzazione un ruolo strutturale nella gestione delle procedure di affidamento.
La disciplina della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti trova oggi una sistemazione organica nella Parte II del Codice, dedicata espressamente a questo ambito, che demanda alle Regole tecniche - richiamate, in particolare, dall’articolo 26 – la definizione degli standard operativi, di sicurezza e di interoperabilità delle piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti.
Le Piattaforme di approvvigionamento digitale non rappresentano più un semplice supporto informatico alle gare, ma diventano infrastrutture necessarie del procedimento amministrativo, attraverso cui si attuano i principi di trasparenza, tracciabilità, interoperabilità e certezza del dato.
In questo contesto, le Regole tecniche non assumono la natura di linee guida opzionali, ma definiscono condizioni operative vincolanti per il corretto svolgimento delle procedure digitali. La conformità tecnica delle piattaforme diventa, quindi, un presupposto essenziale per l’effettiva attuazione del Codice sul piano applicativo.
Documenti AllegatiDeterminazione
IL NOTIZIOMETRO